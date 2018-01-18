قرار جديد بشأن 9 من مؤسسي «اتحاد الجرابيع»

قررت محكمة جنح الدرب الأحمر المنعقدة بهيئة محكمة أمن الدولة طوارئ، تأجيل محاكمة 9 متهمين بالانضمام لجماعة “اتحاد الجرابيع” التي اعتبرتها النيابة جماعة مخالفة للقانون، لجلسة 1 فبراير المقبل، للمرافعة.

وطالب المحاميان سيد البنا ومحمود حيدر، سماع شهادة ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهمين، وكذلك الاطلاع على التقرير الفني لكاميرات المراقبة بحديقة الأزهر، والاستماع لشهادة أفراد أمن الحديقة.

والمتهمون هم: أحمد نصر، ومها مجدي، ونانسي كمال وسارة مهنى وإيناس إبراهيم ومحمد محفوظ، أحمد سعيد وسامح رمضان وعبدالرحمن جمال.

ونسبت اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق “فيسبوك”، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ”تيران وصنافير”.

وكانت غرفة المشورة، قد قررت في وقت سابق، رفض الاستنئاف الذي قدمه 3 من مؤسسي “اتحاد الجرابيع”، على قرار تجديد حبسهم 15 يومًا بتهمة التحريض على إثارة الرأي العام وتنظيم مظاهرة دون تصريح.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أعضاء المجموعة أثناء وجودهم بحديقة الأزهر، واقتادتهم لقسم شرطة الدرب الأحمر، وتم تحرير المحضر رقم 1483 جنح الدرب الأحمر لسنة 2017 بشأنهم، وعرضهم على النيابة التى أصدرت مؤخرًا قرارها السابق.