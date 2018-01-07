قبل مباراة السوبر.. المهاجم البوركيني صداع في رأس المصري

للمرة الثالثة على التوالي يعلن مجلس إدارة النادي المصري عن هروب اللاعب المهاجم البوركيني اريستيد بانسيه، قبل المباراة المرتقبة والهامة بين المصري وصيف كأس مصر النسخة الماضية والنادي الأهلي بطل الدوري المصري والتي من المقرر أن تقام بالإمارات الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل.

كعادة المهاجم استقل خطوط الطيران التركية للهروب وذلك أثناء وجوده مع بعثة النادي المصري المتجهة إلى الإمارات، وأصبح خارج حسابات الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن لمباراة السوبر أمام الأهلي.

مجلس إدارة المصري أعرب عن اندهاشه من تصرفات اللاعب بانسيه، ولا يعلم سبب هروبه خاصة أن مجلس الإدارة وفر له جميع طلباته من مستحقات ومسكن خاص به، واتخذ المجلس الطرق القانونية منذ هروبه المرات السابقة، مؤكدا أن النادي لن يتنازل عن حقه تجاه اللاعب.

في نهاية شهر أكتوبر الماضي استغل بانسيه، جواز سفره الثاني للهروب من الفريق تمهيدًا للانضمام لفريق الرائد السعودي، بعدما تلقى عرضًا من نادي الرائد السعودي قيمته 350 ألف دولار في الموسم الواحد للانتقال بينما يتقاضى في المصري 265 ألف دولار في موسمين لتكون هذه الواقعة هي الأولى للاعب البوركيني.

لم يكتف اللاعب بالهروب الأول، ففي نوفمبر 2017 غادر مرة أخرى متوجها إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بعدما عاد إلى صفوف المصري بعد توقيع عقوبة مالية عليه بخصم شهرين من قيمة عقده وهذا ما أغضبه، وعبر مجلس إدارة النادي المصري، عن استيائه الشديد من طريقة التهديد بالهروب التي يتبعها اللاعب البوركيني بانسيه، مشددا على أن اللاعب هارب، وقام الجهاز الفني بتطبيق اللائحة عليه وتوقيع العقوبة المناسبة لخطئه، فمن الطبيعي أن يمتثل اللاعب لقرار العقوبة الموقعة عليه.

واستغل اللاعب تواجده فى القاهرة وغادر البلاد متوجها إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفني بالذهاب إلى القاهرة لقضاء يوم إجازة، لتكون الواقعة الثانية للاعب البوركيني.

بانسية شارك مع النادي المصري البورسعيدي في 9 لقاءات أحرز خلالها 4 أهداف بينها هدف عن طريق ركلة جزاء، وحصل على بطاقة صفراء واحدة منذ مشاركته مع الفريق.

تشير التوقعات إلى عدم عودة المهاجم الهارب مع الفريق المصري مرة أخرى، إذ يسعى النادي البورسعيدي إلى فسخ التعاقد مع بانسيه عقب حصول النادي على جميع حقوقه المادية من اللاعب الذي هرب 3 مرات منذ انضمامه إلى الفريق.