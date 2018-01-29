قائمة مواجهة الإسماعيلي تشهد الظهور الأول للوافد الجديد بالأهلي

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على قائمة الفريق التي ستخوض المواجهة النارية أمام الإسماعيلي المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واستدعى البدري 23 لاعبًا للمواجهة المرتقبة أمام الدراويش، على أن يتم استبعاد 5 لاعبين عند الكشف عن التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، وجاءت قائمة الـ23 على النحو التالي:

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وباسم علي وأيمن أشرف ومحمد نجيب وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد وأكرم توفيق وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد حمودي وجونيور أجايي وإسلام محارب ووليد أزارو وأحمد ياسر ريان وميدو جابر وصبري رحيل ومحمد عبد المنعم وصالح جمعة وباكا.

وشهدت القائمة الظهور الأول لعلي لطفي، الوافد الجديد بالنادي الأهلي، والذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعاد محمد نجيب للظهور عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، فيما شهدت القائمة غياب رامي ربيعة وأحمد فتحي وأحمد حمدي ومروان محسن وحسام عاشور وكريم وليد نيدفيد وحسين السيد وعمرو بركات.

يدخل الأهلي اللقاء ولديه في جعبته 48 نقطة، يحتل بها صدارة جدول الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب من الدور الأول، بينما يحتل الإسماعيلي الذي خاض جميع مبارياته المركز الثاني برصيد 42 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث.

حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قال في تصريحات لموقع ناديه، إن مواجهة الإسماعيلي تعد مواجهة صعبة وأمام منافس قوي، والجهاز الفني يدرك جيدًا أهمية المباراة في مشوار المنافسة على اللقب المحلي.

وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي يكنُّ كل الاحترام والتقدير للإسماعيلي؛ باعتباره المنافس الأقرب للأهلي في جدول المسابقة، مؤكدًا أن تحقيق الفوز عليه مهم للغاية؛ من أجل تعزيز الصدارة ومواصلة السعي نحو التتويج باللقب.

وشدد البدري على رفضه لنغمة حسم لقب الدوري مبكرًا، لافتًا إلى أنه حتى في حالة الفوز على الإسماعيلي فإن الجهاز الفني سيغلق هذه الصفحة فورًا من أجل التركيز فيما هو قادم، خاصة أن مشورا الدوري لا يزال طويلاً، والأهلي يتعامل مع جميع مبارياته في المسابقة بمنتهى الجدية.