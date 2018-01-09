قائمة الفائزين بجائزة «ساويرس 2017»

أعلنت مؤسسة ساويرس الثقافية، أمس، عن الفائزين في الدورة الثالثة عشر، في حفل أقيم بدار الأوبرا المصرية بحضور رجلي الأعمال سميح ونجيب ساويرس، ووزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسام عيسى، وغيرهم من الشخصيات الثقافية.

ففي فرع كبار الأدباء حصد جائزة أفضل مجموعة قصصية “كشك الأورام – سعيد نوح” مناصفة مع “بيت مصاص دماء- نور”، وفي نفس الفرع فاز بجائزة أفضل رواية “العشب – سعد عبد الفتاح” مناصفة مع رواية “باولو – يوسف رخا”.

وفي فرع الشباب فاز بالمركز الأول في جائزة أفضل رواية “أنثي موازية – علي سيد”، مناصفة مع رواية “في غرفة العنكبوت – محمد عبد النبي”، وحصد المركز الثاني رواية “حكايات الحسن والحزن – أحمد شوقي” مناصفة مع رواية “مقام غيابك – مينا هاني”.

أما جائزة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب فحصد المركز الأول بها “خط انتحار – أمير زكي” مناصفة مع المجموعة القصصية “موسم الهجرة لأركيديا – محمد علاء الدين”، بينما جاء في المركز الثاني “نشيد الجنرال – مارك أمجد”، مناصفة مع المجموعة القصصية “البطلة لا يجب أن تكون بدينة – شيرين فتحي”.

أما جائزة النقد الأدبي فذهبت مناصفة بين كتاب المواطنة في الرواية المصرية “إدوارد الخراط نموذجا” تأليف محمود أحمد عبد الله الهيئة العامة المصرية للكتاب، وكتاب “العائش في السرد”، للكاتب رضا عطية إسكندر، الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب.

بينما حصد جائزة أفضل سيناريو، في فرع كبار الكتاب، سيناريو فيلم “عنها” للمؤلف إسلام العزازي، أما في فرع الشباب فحصد جائزة أفضل سيناريو فيلم “شحاتة هارون، اخر الموعيكات” للمؤلفة رشا عزت.

أما جائزة أفضل نص مسرحي فجاء في مركزها الأول النص المسرحي “الساعة الأخيرة من حياة الكولونيل – عيسى جمال الدين”، والمركز الثاني فكان مناصفة بين النص المسرحي “كان يامنيكان – تامر عبد الحميد” والنص المسرحي “فردة حذاء واحدة تسع الجميع – ياسمين إمام”.