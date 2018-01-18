في يومه الثاني.. «نصرة القدس» يثمر موادًا دراسية عن فلسطين

شهدت جلسات المؤتمر العالمي لنصرة القدس، الذي تنظمه مؤسسة الأزهر، في يومه الثاني والأخير، مشاركة عربية وإسلامية ودولية واسعة، وبحضور ممثلين عن 86 دولة، وساد مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، حماس منقطع وتصفيق حاد وهتافات “القدس عربية” و”الموت لإسرائيل”، هزت القاعة خلال حديث الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتورة فاديا كيوان، أستاذ القانون بجامعة باريس.

وبدأ وكيل الأزهر، كلمته قائلاً، إن مدينة القدس لم تكن ورثا لآباء رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة الرئيس الحالي دونالد ترامب، حتى يعطيها للاحتلال الإسرائيلي، وهو لا يملك فكيف يعطى من لا يملك لمن لا يستحق؟ موجهاً كلامه لمن يدعي بأن المؤتمر مجرد تظاهرة كلامية، قائلا: “يقول البعض أن المؤتمر ما هو إلا مجرد تظاهرة كلامية فقط، لن تحرر القدس ولا تنصر قضيته، فأقول لهم إن المؤتمر ليس كما تدعون وسنؤكد للعالم كله أنه سيكون له خطوات إيجابية وفعالة على أرض الواقع”.

وأشعل شومان الحماس في القاعة بحديثه أن من صنع الإرهاب في العالم كله والمتسبب في دخول الإرهابيين إلى الدول العربية والإسلامية كسوريا ومصر واليمن وغيرهم، هم أمريكا وإسرائيل، وبدأ الحضور في التصفيق الحاد الذي استمر لأكثر من دقيقة والوقوف في قلب القاعة، مرددون هتافات “القدس عربية” و”الموت لإسرائيل”، في حضور شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب.

واستكمل: “من يتحدث دائماً أننا أمة سلام وأنه خيارنا الاستراتيجي والأوحد ولن نلجأ إلى غيره وهذا خطأ، نحن أمة سلام مع من سالمنا وأمه حرب ضروس على من يعادونا، وهذا ما تعلمناه من كتاب ربنا”، متسائلا:” ألا يحق لنا أن نتحدث بنفس اللغة التي تتحدث بها أمريكا وإسرائيل؟ أم نحن فقط من يتعبد بالمواثيق والقوانين والقرارات الدولية؟ في حين يضرب من أصدرها عرض الحائط”.

وخلال حديثه، أعلن شومان أن مؤسسة الأزهر الشريف قررت تخصيص مواد دراسية تتناول كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس المحتلة على مدار التاريخ والأحداث التي وقعت في التاريخ الحديث، وسيتم وضع كل الحروب التي خاضها العرب والمسلمين من أجل فلسطين وتحرير المسجد الأقصى والقدس، والحملات الصليبية على الدول العربية والإسلامية، موضحاً أنه سيتم تدريسها في كل المراحل ما قبل الجامعية.

وذكر وكيل الأزهر، أنه سيتم التركيز في كل وسائل الإعلام الخاصة بالأزهر الشريف، ومنتدياتها الثقافية والعلمية على كل ما يخص القضية الفلسطينية والقدس على مدار التاريخ.

ومن جهتها، قالت الدكتورة فاديا كيوان، أستاذ القانون بجامعة باريس، إن العواطف والمنتديات الثقافية لن تقدم شيئا ملموسا، لذلك نريد مبادرة سياسية هدفها الأول لم شمل العرب واتخاذ مواقف قوية ضد القرارات الأمريكية الإسرائيلية، ومن يحاول العبث مع العرب والمسلمين باتخاذ مواقف مصيرية متعلقة بشأن الوطن العربي.

وأضافت كيوان أنه لابد من قيادة سياسية عربية قوية تحشد وتدعم القضية الفلسطينية لإرجاع الحق لأهله، متسائلة: “أما آن الأوان أن يتحد العرب من أجل موقف عربي موحد؟، لماذا نزال شعوبا مقهورة ومذلولة لغيرنا؟”، داعية القادة العرب أن يتخذوا موقفاً يذكره لهم التاريخ، وأن يحتشدوا ضد قرار متعجرف جعل من لا يملك يعطى من لا يستحق.

وتحدث الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية سابقاً، قائلا: “إننا نعلم أن القيادة السياسية الضعيفة لا تهزم عدوا ولا تنصر صديقا، آن لنا أن نعى كعرب ومسلمين ومعظم دول العالم أننا نمر بمرحلة يعاد فيها التخطيط للخريطة الجغرافية بمختلف الدول ومن يحددها دول الغرب وعلى رأسهم أمريكا”.

وتابع: “الخريطة السياسية الجديدة يحكمها سلطة السياسة وسطوة الاقتصاد وقوة الحكم بين الشعوب، وبهذه الثلاثية تحكم الدول الضعيفة”، مضيفا: “حان الوقت لأن نضع أطروحة لعالمنا العربي والإسلامي، لا يتحكم فيها الغرب، أطروحة تؤسس للإبداع والعلم والقوة وتغفل الطريق أمام التخلف والانسياق الأعمى، أطروحة فيها القوة والسطوة وقوة الحكم وليس الجهل والتبعية”.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في اليوم الأول أمس الأربعاء، كلمات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السعودي، والدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.