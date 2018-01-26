في ذكرى افتتاحها.. حديقة الحيوان مزار سياحي يعاني الإهمال

لم يكن الغرض من إنشاء حديقة الحيوان أن تكون متنفسًا ومتنزهًا للمواطنين المصريين، بل جاءت فكرة إنشائها للخديوِ إسماعيل؛ لتكون أحد المزارات السياحية لملوك وزعماء أوروبا، الذين أتوا للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السويس 1869، ولكن الوقت لم يسعفه، واضطر لتجميع أعداد من الحيوانات والطيور في قصر الجزيرة، الذي أصبح الآن فندقًا بالزمالك، ولم يبدأ العمل بالحديقة إلا في عام 1871، استغرق إنشاؤها ما يقرب من 20 عامًا، حيث تم افتتاحها رسميًّا 1 مارس عام 1891 في عهد الخديوِ توفيق، والذي بدأ بعرض أزهارًا ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية، مع إمدادها بـ 6 آلاف حيوان من 175 نوعًا، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية كنوع من الوجاهة الاجتماعية.

وتمتد حديقة الحيوان أو “جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا”، كما كان يطلق عليها أول عهدها، على مساحة 80 فدانًا، ترجع ملكية 42 فدانًا منها إلى “الوالدة باشا” والدة الخديوِ توفيق، وقد أصدر فرمانًا باقتطاع تلك المساحة من أرض سراي الجيزة التابعة لحدائق والدته؛ حتى تكون مخزنًا للحيوانات، وفي عام 1938 تقرر توسعة الحديقة، وذلك باقتطاع 38 فدانًا من حديقة الأورمان القبلية، التي كانت جزءًا من حديقة الحيوان، حتى تم فصلهما عام 1934 لشق طريق نهضة مصر، بعد إنشاء جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة)، وجراء ذلك الفصل تم إزالة العديد من النباتات النادرة.

وظلت الحديقة تحت إشراف القصر، حتى تولت مسئوليتها وزارة الزراعة عام 1910، وفي عام ١٩٤٩ افتتحت الاستراحة الملكية “الجبلاية الملكية” التي كان يمكث فيها الملك فاروق، وهي إحدى مميزات الحديقة عن باقي حدائق العالم لضمها أماكن أثرية، والتي تم بناؤها من الشعب المرجانية التي تم جلبها من البحر الأحمر، والأرض كلها مرصعة بالزلط الملون، وتشكل مناظر طبيعية من البرية، وكانت تستخدم هذه الاستراحة في أوقات الحر؛ لأنها أقل في درجة الحرارة؛ نظرًا لطبيعة إنشائها‏، وتولى إدارة الحديقة 21 مديرًا منذ إنشائها حتى يومنا هذا، أولهم مستر براملي، وآخرهم الدكتورة مها صابر.

إلا أن أعرق وأقدم حديقة حيوان على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا خرجت من التصنيف العالمي، وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان “WAZA” عام 2003 ، وجاء ذلك القرار لما تعانيه الحديقة من إهمال وتدهور بسبب ضعف الإمكانيات المادية وعدم وجود موارد كافية للتطوير وشراء حيوانات جديدة،‏ بعد أن تقلص عددها ليصل إلى 4 آلاف و 649 حيوانًا وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة، ومؤخرًا وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة تنفيذية عاجلة للنهوض بحديقة حيوان الجيزة، تشمل إعادة تنسيق الحديقة بالكامل، وإعادة وجهها الحضاري والتاريخي ومكانتها المعروفة؛ لتكون عامل جذب للسياحة الداخلية في مصر ومقصدًا هامًّا للسياحة الخارجية من مختلف دول العالم.