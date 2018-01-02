«فوربس» تختار الأهلي وصلاح الأفضل عربيًا في 2017

رغم خسارته اللقب الإفريقي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم نسخة 2017 إلا أن مجلة «فوربس» الأمريكية، واسعة الانتشار، اختارت النادي الأهلي كأفضل فريق عربي عن العام المنصرم 2017.

ونشرت المجلة تقريرا يضم أفضل 25 فريقًا عربيًا في رياضة الساحرة المستديرة عن عام 2017، بالإضافة إلى قائمة تضم أفضل 10 لاعبين عرب في هذا العام.

وتصدر الأهلي قائمة أفضل الأندية العربية، حيث يعد تاريخياً من أنجح الأندية في العالم العربي، كما فاز ببطولات محلية ودولية أكثر من أي فريق آخر في القائمة، بالإضافة إلى تصدره في موسم 2016/2017 بطولتي الدوري والكأس المحليين، ووصوله إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر فريق الهلال السعودي الذي حل في المرتبة الثانية في القائمة صدارة أفضل الأندية العربية في القارة الآسيوية، وجاء في المركز الثالث فريق الترجي الرياضي التونسي، ومن خلفه في المركز الرابع فريق النجم الساحلي التونسي، وحل الأهلي السعودي في المركز الخامس، وجاء الزمالك المصري في المرتبة السادسة.

استندت المجلة في اختيارتها على معايير ترتيب النادي في الدوري المحلي الأخير، ونقاط الأداء لـ”فوربس” الشرق الأوسط، حيث استحدثت المجلة طريقة لقياس أداء النادي في المنافسات المحلية والإقليمية، وحصلت الأندية على نقاط عن كل مباراة فوز أو تعادل في الدوري المحلي، مع منح نقاط أعلى للأداء الإقليمي مقارنة بالمحلي.

وعلى جانب آخر، تصدر المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل 10 لاعبين عرب في عام 2017، بعدما قاد مصر للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وقيادته للفراعنة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام نحو 28 عامًا، وتصدره لهدافي التصفيات برصيد 5 أهداف، كما يعد أبرز لاعبي العرب المحترفين في أوروبا،كما شهدت القائمة تواجد مصري آخر من خلال محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي الذي حل في المركز الرابع.

قائمة أفضل 10 لاعبين عرب:

محمد صلاح (مصر) الفريق ليفربول إنجلترا

ياسين براهيمي (الجزائر) بورتو البرتغال

فوزي غلام (الجزائر) نابولي إيطاليا

محمد النني (مصر) أرسنال إنجلترا

حكيم زياش (المغرب) أياكس أمستردام هولندا

سفيان هني (الجزائر) أندرلخت بلجيكا

رياض محرز (الجزائر) ليستر سيتي إنجلترا

العربي هلال سوداني (الجزائر) دينامو زغرب كرواتيا

مهدي بن عطية (المغرب) يوفنتوس إيطاليا

نبيل بن طالب (الجزائر) شالكه ألمانيا