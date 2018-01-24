«عين حلوان».. معلم سياحي وتاريخي طاله الإهمال

تشهد “عين حلوان الكبريتية” الشهيرة فى مدينة حلوان بالقاهرة حالة من الإهمال أدت إلى تجولها من مزار طبي لعلاج الروماتيزم والتهاب المفاصل والأمراض الجلدية والكبدية، يأتيها الزوار وطالبو الاستشفاء من شتى الأماكن، إلى مرتع للحيوانات الضالة كالكلاب، ورعاة الأغنام يطلقون العنان فيها لأغنامهم تشرب من العين وتأكل الحشائش.

“عين حلوان الكبريتية”، كانت في الماضي من المعالم السياحية والتاريخية، إلا أن يد الإهمال امتدت إليها خاصة بعد ثورة 25 من يناير 2011.

غياب حكومي

الأهالي والزائرون لـ”عين حلوان” اشتكوا من التعدي على أرض الحديقة في ظل غياب حكومي عن رعاية هذه العيون النادرة المحملة بالمياه الكبريتية، والتي تُعد من أهم المعالم السياحية والمزارات الطبية التي أهملتها الأجهزة المعنية في ظل تقارير عن الاستفادة من تلك المزارات يمكن أن تعطي مردودًا طبيًا وربحيًا أفضل مما عليه الوضع الحالي.

“البديل” في زيارة ميدانية لـ”عين حلوان”، رصد مدى الإهمال الذي طال المكان في أقل من 10 سنوات، وحاول الوصول لإجابات عن العديد من التساؤلات حول أسباب توقف تطوير المشفى، ومن المسؤول عن ذلك، ولماذا لم يتحرك لإنقاذه من الإهمال وتهيئته لفتح أبوابه أمام الزوار من جديد؟.

وخلال زيارة “البديل”، لم يوجد أحد من الزائرين مقارنة بالزحام اليومي الذي كان يشهده المكان من قبل المواطنين وأطفالهم من مختلف محافظات مصر ودول العالم قبل عام 2010، فلم يكن هناك إلا اثنان من العاملين بالمكان، وبعد الدخول من البوابة على بعد 20 مترًا تقريبًا، وفى وسط أرض فضاء مساحتها أكثر من 10 أفدنة توجد فتحة خارجة من وسط الأرض الصخرية تخرج منها المياه متجهة فى مجرى طوله 15 مترًا تقريبا، وثم إلى مصرف طويل متجه إلى مكان مجاور لمنطقة العيون يسمى “حمامات الواحة”.

المجرى المخصص للعين محطم والسلالم المجاورة له غطتها الأتربة والقمامة وأصبحت ملساء، والعين الأخرى التي التقطت بها إحدى الصور للملك فاروق مع أشخاص من أفراد عائلته وحكومته، لا وجود لها، إلا لأثر خفيف للسلم المدرج على سطح الأرض.

كلاب وأغنام

الفسقية؛ وهي حوض مستدير من الرُخام كانت تموج فيه المياه، به نافورة وصنابير لا تعمل منذ سنوات. وفي المكان تنتشر العديد من الكلاب الضالة وأكياس القمامة بين الأشجار والحشائش الطبيعية التي خرجت دون مرعي.

بعد مرور أقل من 15 دقيقة داخل عين حلوان، دخل العشرات من الأغنام من الباب الرئيسي يقودهم الراعي بعدما استأذن من أحد العاملين، وأطلق الراعي العنان للأغنام تأكل الحشائش وورق الأشجار وتنزل في حوض ومجرى العين لكي تشرب.

وعود المسؤولين

أحد العاملين بحي حلوان، رفض ذكر اسمه، تحدث عن تبعية المكان، فقال إن المشرف المسؤول عن عين حلوان الكبريتية هي الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، “وخلال الـ7 سنوات الأخيرة كلما أتى رئيس مجلس مدينة أو محافظ للقاهرة تحدث عن الاهتمام بتطوير وتجديد العيون لكي تعود مكانا حضاريا يأتي له الزوار من كل بلاد العالم.

وأضاف: نكتشف أن حديث المسؤولين مجرد تصريحات كلامية لا تطبق على أرض الواقع، والمكان مع مرور الوقت يطاله النسيان وعدم الاهتمام من قبل أي محافظ أو رئيس مدينة، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير بدأ مسلسل الإهمال، ومن وقت لآخر تأتى لجنة ترى المكان وتذهب دون رجعة.

وتابع: “قبل ثورة يناير بـ3 أشهر حضر أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى المكان ووضع حجر الأساس لتطويره، وكل محافظ أو رئيس حي جديد يعد برجوعه لأفضل مما كان عليه، ولكن لا يتحقق شيء.

خيبة أمل

وأكد المسؤول، أن أعدادا كبيرة من السياح تأتى لزيارة المكان واستخدام المياه الكبريتية في الاستشفاء ولكن بعد الوصول يصابون بحالة من الغضب والشفقة على الموقع، ولا تمر دقائق حتى يرحلوا وعلى وجوههم خيبة الإحباط.

كانت عيون حلوان الكبريتية قد افتتحت في عام 1899 بعد تشييد مجموعة الحمامات الحالية واندفع السائحون إليها من مختلف البلدان وهنا بدأت حلوان تأخذ طابعها كمنتجع سياحي، واتجهت الأنظار في الستينيات من القرن الماضي إلى الاستغلال السياحي الأمثل للمنطقة، حيث كانت تعتبر من المدن ذات السياحة العلاجية وكانت تعتبر مشتى عالميا، ولكنها استبعدت مؤخرا من الخريطة السياحية بسبب ارتفاع نسبة التلوث بها بعد إنشاء مصانع للأسمنت بالقرب منها.