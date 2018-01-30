عودة غالي للأهلي.. تكريم أم رد للجميل؟

أعلن نادر شوقي، وكيل حسام غالي لاعب الأهلي السابق، أمس الاثنين، عن فسخ عقد اللاعب مع نادي النصر السعودي، وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية إنه عقد جلسة برفقة غالي ومسؤولي النصر، أسفرت عن فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، وأصبح اللاعب حرًّا، يمكنه التوقيع لأي نادٍ يرغب في اللعب بين صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وترددت أنباء داخل أسوار النادي الأهلي عن إمكانية عودة صاحب الـ36 عامًا مرة أخرى إلى صفوف الشياطين الحمر، الأمر الذي لم ينفه عبد العزيز عبد الشافي، مدير الأهلي الرياضي، وشريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم النادي الأهلي، حيث أكد الثنائي في تصريحاتهما بهذا الشأن أن كل شيء وارد الحدوث.

من جانبهم أبدى عدد كبير من جماهير النادي الأهلي غضبهم، بعد سماع الأنباء التي تؤكد اقتراب قائد الفريق السابق من الانضمام مرة أخرى لصفوف المارد الأحمر، وكان العديد من الجماهير قد طالبوا برحيل غالي أو اعتزاله مع نهاية الموسم المنصرم؛ بسبب تراجع مستواه بشكل كبير، وهو ما حدث، عندما رحب حسام البدري، المدير الفني للأهلي، برحيل اللاعب مع قدوم عرض النصر السعودي.

وانقسمت الجماهير الحمراء حول أسباب عودة غالي للأهلي وجدواها، فريق يرى أنه تكريم للاعب أعطى الكثير للقميص الأحمر، وفريق يرى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أسطورة الأهلي والكرة المصرية، يرغب في رد الجميل إلى اللاعب الذي حرص على التواجد في النادي الأهلي خلال الانتخابات الأخيرة؛ من أجل مؤازرة محمود الخطيب وقائمته في الانتخابات الشرسة التي خاضها أمام المجلس السابق برئاسة محمود طاهر.

فيما أكد فريق ثالث أن غالي لن يفيد الفريق في الفترة المقبلة، خصوصًا أن مستواه لم يؤهله للاستمرار في النصر، فكيف سيتم قيده ضمن قائمة الفريق، التي تستعد لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، ويتم إعارة بعض العناصر الشابة التي إن حصلت على فرصة الظهور لأثبتت نفسها، وحصلت على مكان لها في كتيبة المارد الأحمر؟

الجدير بالذكر أن غالي بدأ مسيرته في نادي بيلا، قبل أن ينضم إلى ناشئي الأهلي، ويتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2000، واستمر معه حتى عام 2003، قبل أن يحصل على فرصة لخوض أول تجربة احتراف له في القارة العجوز، وكانت عبر بوابة فريق فينورد روتردام الهولندي، حيث انتقل غالي لبطل هولندا في عام 2003، وتألق معه بشدة؛ ليلفت الأنظار إليه، وينتقل منه إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي عام 2006. قضى غالي داخل أسوار “وايت هارت لين” معقل السيبرز 3 أعوام، تخللتها فترة إعارة إلى صفوف ديربي كاونتي الإنجليزي.

انتقل غالي في عام 2009 إلى صفوف النصر السعودي قادمًا من توتنهام هوتسبير، في تجربة لم يكتب لها النجاح؛ ليعود مرة أخرى إلى صفوف الأهلي في عام 2010، واستمر مع الأهلي حتى عام 2013، قبل أن يخرج لرحلة احتراف قصيرة في صفوف ليرس البلجيكي؛ ليعود مرة أخرى لصفوف الأهلي في عام 2014، ويستمر في صفوفه حتى عام 2017، قبل أن يقرر العودة لصفوف النصر السعودي في تجربة لم تكتمل، انتهت بفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.