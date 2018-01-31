عباس يمد جسور التعاون مع الأمريكان والصهاينة: غزل غير عفيف

يبدو أن ذاكرة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لم تعد تسعفه ليتذكر الإهانات ومحاولات الإخضاع التي كالتها الولايات المتحدة مؤخرًا للسلطة والشعب الفلسطيني، حيث باتت محاولات أمريكا تجويع الشعب الفلسطيني وابتزازه بورقة المساعدات التي تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، ومحاولاتها الاستيلاء على أراضيه ونقل ملكيتها إلى حليفها الصهيوني، كلها أحداث في سياق الماضي، يحاول عباس تناسيها أو التغاضي عنها في سبيل الحصول على الرضا الأمريكي للبقاء في السلطة، والأمر يتضح في خطوات السلطة الفلسطينية الحالية ومواقفها التي عادت لطبيعتها تجاه الاحتلال الصهيوني وحليفه الأمريكي.

عباس يغازل الأمريكان

لم تمر سنوات ولا حتى أشهر على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، حتى يتم تبرير مواقف رئيس السلطة الفلسطينية، بأنه نسي القرار الذي انتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية، وصب الزيت على نار الغضب العربي بشكل عام والفلسطيني على وجه التحديد، فقط 55 يومًا مروا على القرار الأمريكي، ولايزال الغضب العربي والفلسطيني متوهجًا، لكن يبدو أن غضب عباس وسخطه على قرار ترامب، هدأ بسرعة غير مسبوقة، وعاد قطار العلاقات بين الطرفين إلى مساره.

في موقف صادم وغير متوقع من الرئيس الفلسطيني، أدان محمود عباس أمس الثلاثاء، طرد مجموعة من النشطاء الفلسطينيين لوفد أمريكي زار غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، حيث أكدت رئاسة السلطة في بيان، “رفضها المطلق لمثل هذ التصرفات الخارجة عن الأخلاق والأصول الفلسطينية”، حسب وصفها، على خلفية مهاجمة عدد من الناشطين الفلسطينيين وفد أمريكي بسبب المواقف المعادية للحقوق الفلسطينية، وهتف النشطاء ضد الانحياز الأمريكي للكيان الإسرائيلي، رافعين لافتات تدين إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان، وبعد خروج الوفد من داخل مبنى غرفة التجارة والصناعة، لاحقهم النشطاء خارج المبنى هاتفين “أمريكا برا برا”، لتتدخل الشرطة الفلسطينية حينها في محاولة لمنعهم من مهاجمة الوفد، وتعتقل عددا من النشطاء المشاركين في الاعتداء.

وأكد منسق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة، فريد الأطرش، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل ناشط سياسي يدعى “الحبشي”، واستدعى ثلاثة نشطاء آخرين، وأضاف أن هناك تحضيرات في مخيم الدهيشة، للقيام بخطوات احتجاجية على قرار جهاز الأمن الوقائي احتجاز النشطاء الذين شاركوا في الاعتداء على الوفد الأمريكي، وأشار إلى أن اعتقال واستدعاء الناشطين لمشاركتهم في طرد الوفد “مساس بحرية التعبير والرأي السياسي”.

هل انصاع عباس للأوامر الأمريكية؟

الموقف الذي اتخذته السلطة الفلسطينية في مواجهة حالة الغضب العارم لدى الشعب الفلسطيني من محاولات أمريكا المساس بوطنه وكرامته، واختيارها المحاباه ودعم الوفد الأمريكي خلال زيارته إلى بيت لحم، يتناسق مع توجه السلطة إلى إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي أيضًا، فيبدو أن عباس اختار مؤخرًا الانصياع للأوامر الأمريكية التي تتضمن عودة العلاقات لطبيعتها مع الاحتلال الإسرائيلي وتخفيض اللهجة السياسية تجاه واشنطن ومواقفها، مقابل الحصول على الدعم الأمريكي، وبالتالي الحفاظ على المناصب والمكاسب السياسية، بل وإغداق المزيد من الدعم للسلطة.

الإدانة التي وجهها عباس إلى الناشطين الفلسطينيين، تتزامن مع الحديث عن لقاء من المقرر عقده بين وزير المالية في حكومة الاحتلال، موشيه كحلون، ورئيس حكومة السلطة الفلسطينية، رامي الحمد الله؛ للتباحث في أمور مالية، الأحد المقبل، حيث قالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن الحمد الله، من طلب الاجتماع مع كحلون، وأوضحت أن “المسؤولين التقيا عدة مرات السنة الماضية، وهذا هو اللقاء الأول منذ إعلان ترامب بشأن القدس”، وأشارت إلى أن كحلون سبق أن التقى قبل أيام، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، واطلعه على العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجانبين، وطالب الوزير الصهيوني المبعوث الأمريكي، بحث الفلسطينيين على العودة إلى الاتصالات مع الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، أنه سيشارك اليوم الأربعاء، في مؤتمر وصفه بالمهم في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، مع مسؤولين من السلطة والولايات المتحدة، لأول مرة منذ اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن هنجبي، أن المؤتمر سيعقد بمبادرة من النرويج والاتحاد الأوروبي، لجذب الاستثمارات إلى قطاع غزة.

وتأتي التحضير لهذه المؤتمرات والاجتماعات بعد يوم من مشاركة كحلون مع وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، في أول اجتماع على مستوى وزاري معلن بين السلطة وإسرائيل، وحضر الاثنان حفل تدشين لآلة مسح ضوئي جديدة للبضائع في جسر الملك حسين ــ الكرامة بين الأردن والضفة المحتلة، إذ سيسمح الجهاز الجديد بإدخال 200 حاوية يوميًا بين المملكة والضفة بدلًا من 100 حاوية، وحضر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الحفل، والوزير الإسرائيلي خلال الحفل: بعد مدة طويلة من الركود في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قررنا تحمل المسؤولية وتقديم عدد من المشاريع المشتركة، لدينا خطط لمواصلة تعاوناتنا المالية مع السلطة.

الفلسطينيون يدفعون ثمن تناقض قيادتهم

الاجتماعات الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية والمؤتمرات التي يجري التحضير لها، تتناقض تمامًا مع وعود السلطة الفلسطينية بمقاطعة الاحتلال والولايات المتحدة على خلفية إجراءاتهم التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه، حيث تتزامن الاجتماعات والمؤتمرات مع محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تجويع الشعب الفلسطيني من خلال تجميد 125 مليون دولار كانت تساهم في كسر الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها الفلسطينيون، الأمر الذي أدى إلى وقف وإغلاق العديد من الخدمات سواء التعليمية أو الصحية.

وقالت مصادر في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن الإدارة الأمريكية اشترطت على الوكالة إحداث تغيير في المناهج الدراسية التي تُدرس في مدارسها، لجهة شطب كل ما له علاقة بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وإلغاء ما يخص النضال أو المقاومة ضد الاحتلال، أو تعبير الانتفاضة الفلسطينية؛ لضمان استمرار الدعم الأمريكي للأونروا، ونوهت المصادر إلى “شرط الحيادية، عبر إلغاء الأنشطة والفعاليات المتعلقة بمناسبات خاصة بالقضية الفلسطينية، مثل وعد بلفور والنكبة والعدوان الإسرائيلي لعام 1967 وغيرها، وعدم التعاطي مع أي نشاط سياسي”.

بعيدًا عن أن الأحداث التي تتسارع في الأراضي المحتلة، ومواقف السلطة الفلسطينية ومسؤوليها من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، تحبط آمال الفلسطينيين في وجود سلطة حقيقية تقاوم الاحتلال وتفعل كل ما تتفوه وتهدد به، فإنها تثبت أيضًا أنه مهما تعددت العناوين والإدانات والتهديدات الفلسطينية وارتفعت لهجة القادة وتحذيراتهم، تظل السلطة الفلسطينية المُطبع الأول مع الاحتلال، ويظل مسؤولوها مجرد دُمى بيد الجهات الدولية التي تموّل بقاء الرئاسة والحكومة والأجهزة والأمنية في مناصبها السياسية.