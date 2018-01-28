طب المراهقين.. تخصص جديد لحل مشكلات الفئة العمرية الأشد خطرًا

سادت مؤخرًا حالة من التفاؤل بين أساتذة كليات الطب، وعلم النفس، والاجتماع، عقب الإعلان عن فتح باب الالتحاق للحصول على درجة الماجستير في طب المراهقين، بكلية الطب بجامعة سوهاج، وذلك للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، إذ تتجه تلك الرسائل العلمية إلى دراسة فترة المراهقة التي يواجهها الأبناء، وما يحدث بها من تغيرات نفسية واجتماعية وفسيولوجية.

عدد من الخبراء أكدوا أن هذا التخصص الجديد يعوض نقصًا كبيرًا كان موجودًا في العملية الطبية التطبيقية، بين أصحاب التخصصات المختلفة، إذ تتداخل مشكلات وأمراض هؤلاء المراهقين في تخصصات عديدة، الأمر الذي يجعلهم حائرين بين الأطباء في أحيان كثيرة، دون التشخيص الصحيح ، بالإضافة إلى أهمية أن تكشف الدراسات عن عملية تطبيقية على أرض الواقع، ولا تكتفي بالجانب النظري فقط.

طب المراهقين يعوض سقطة طبية بين التخصصات

يقول الدكتور مصطفى عبد الخالق، عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إن تخصص طب المراهقين خطوة حقيقية لدراسة وعلاج مشكلات الأبناء من سن 12 إلى 18 سنة، إذ كانت تمثل تلك الفترة العمرية سقطة في التخصصات الطبية، ونُطلق عليها فترة “اللون الرمادي”، إذ تتميز تلك الفترة بالتغيرات النفسية والبدنية، لذا قررنا دراسة الأمر بعمل رسائل ماجستير متخصصة وعميقة لهذه الفترة العمرية الهامة، وحصلنا على موافقات الجامعة، إلى أن صدر قرار وزاري بفتح هذا التخصص بالجامعة.

وأضاف عبد الخالق لـ “البديل” أن هناك 7 تخصصات تدخل في طب المراهقين، وتجعل الشخص الذي يعاني من العرض مشتتًا، وهو الأمر الذي يدل على صعوبة تلك المرحلة العمرية وكثرة مشكلاتها النفسية والبدنية، إذ تتداخل تلك التخصصات في طب الأطفال، والأمراض الباطنة، والنساء، والأمراض الجلدية لبعض الحالات، والأمراض النفسية، والتشوهات الجسمانية لبعض الشباب أثناء البلوغ، وأخيرًا الغدد الصماء المرتبطة بالنمو؛ لذا قررنا أن يحصل المتقدم لعمل رسالة ماجستير في طب المراهقين على دورة تدريبية مدتها شهران في كل تخصص من التخصصات السابقة؛ حتى نضمن أن تكون رسالته مُلِمَّة بكافة الجوانب التي قد يعاني منها المراهق.

أول عيادة لطب المراهقين في مصر

وأشار عميد كلية الطب بسوهاج إلى أن ما يميز دراسات ذلك التخصص كونها تطبيقية، وذلك سيظهر قريبًا بعمل أول عيادة لطب المراهقين بجامعة سوهاج خلال أسابيع قليلة مقبلة، ويتم خلالها معالجة المراهق بعد تشخيص حالته بالتحديد، مع فتح ملف لكل حالة من حالات المترددين؛ لمتابعتها بشكل دوري والوصول للعلاج الأمثل.

في نفس السياق قال الدكتور محمد دسوقي، أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب بجامعة المنيا، إن خطوة عمل تخصص لطب المراهقين مهمة لاستكمال دراسات علم النفس النظرية الموجودة بالآلاف في الجامعات دون تطبيقها بالشكل المطلوب، إذ يجب أن يُركز ذلك التخصص الجديد على كيفية التطبيق والعلاج بشكل صريح، فالتشخيص دون العلاج سيكون أمرًا غير ضروري، بالاضافة إلى تمكن علماء النفس من عمل دراسات عديدة عن المراهقين، وبعض التخصصات البينية التي كشفت عن غالبية مشكلاتهم.

وأوضح دسوقي لـ”البديل” أن الأشخاص في هذه الفترة العمرية الهامة والصعبة يحتاجون إلى من يفهمهم، وألا يقسو عليهم، مع مراقبتهم بشكل قوي، وهذا ليس دور أولياء الأمور فقط بمنازلهم، بل هو دور مشترك بين الأطباء وأساتذة علم النفس ومعلمي التربية والتعليم، متمنيًا أن تُسفر تلك الدراسات الطبية حول المراهقين عن توصيات وبرامج أشبه بالعلاج والدواء، يتم تطبيقها من خلال بروتوكولات مع الجهات المختلفة؛ لضمان تذليل العقبات التي يواجهها الأبناء في تلك المرحلة العمرية الهامة.