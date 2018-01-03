ضيف شرف معرض الكتاب.. الجزائر تكرم 9 رموز ثقافية مصرية

تحل الجزائر ضيف شرف الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام بأرض المعارض خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى العاشر من فبراير المقبل، وتشارك 70 دار نشر جزائرية في المعرض بأكثر من 4 آلاف عنوان ما بين روايات ومجموعات قصصية، ودراسات نقدية وأكاديمية، وكتب تاريخية وتراثية، موزعة على أجنحة وزارة الثقافة ونقابة الناشرين الجزائريين ومنظمة الناشرين، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات الثقافية التي ساندت الجزائر. حلمي النمنم وزير الثقافة حلمي النمنم، على رأس قائمة الشخصيات التي تكرمها الجزائر، نظرا لجهوده في دعم وتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، وذلك بتشكيل لجان بحث أثري بين البلدين. وكانت مصر قد حلت ضيف شرف على معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته الماضية، وقال النمنم خلال افتتاح معرض الجزائر في أكتوبر الماضي، إن هناك تاريخا بين البلدين يعود لقرون عديدة. أحمد سعيد.. صوت العرب أعلنت الجزائر عن تكريمها الإذاعي أحمد سعيد، الرئيس السابق لإذاعة صوت العرب في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، من سنة 1953 إلى 1967، وهو أحد الشخصيات الثقافية التي دعمت الجزائر، واحتفظ ببيان ثورة نوفمبر في مكتبه لمدة 3 أيام قبل إذاعته بصوته ليلة الفاتح من نوفمبر 1954، ثم قطعت إذاعة “صوت العرب” إرسالها تلك الليلة لتبث الأناشيد الوطنية الجزائرية، بالإضافة إلى تغطيته أخبار العمليات الفدائية في الجزائر. يوسف شاهين

وتكرم الجزائر اسم المخرج الراحل يوسف شاهين، مخرج فيلم “جميلة بوحريد”، الذي كتبه عبد الرحمن الشرقاوي، وعلي الزرقاني، ونجيب محفوظ، وأنتج عام 1958، وتناول صفحات من نضال الشعب الجزائري من خلال حياة أهم المناضلات في تاريخ الجزائر، التي وقفت في وجه الاحتلال الفرنسي لبلادها، وقاومت وواجهت جبروت وقسوة الجنود الفرنسيين مع أبناء وطنها، وتحملت التعذيب الذي تعرضت له على يد “الكولونيل بيجار”، ورفضت الاعتراف على الفدائيين الذين يعملون معها، حتى حكم عليها بالإعدام.

عزت العلايلي

الفنان عزت العلايلي، سيكون من المكرمين في معرض الكتاب من قبل دولة الجزائر، وشارك العلايلي مع المخرج الجزائري أحمد راشدي في أعمال سينمائية، أهمها “طاحونة السيد فابر” عام 1973، وهو الفيلم الذي شارك في العديد من المهرجانات العالمية وحصد عددًا من الجوائز، وتدور أحداثه في السنوات التالية مباشرة لاستقلال الجزائر.

جابر عصفور

وتكرم الجزائر المفكر جابر عصفور، الذي شغل منصب وزير الثقافة سابقا، وله مؤلفات عديدة منها: “الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي”، و”مفهوم الشعر.. دراسة في التراث النقدي”، و”المرايا المتجاورة.. دراسة في نقد طه حسين”، و”الإحيائية والإحيائيون”، و”قراءة التراث النقدي”، و”التنوير يواجه الظلام”.

كما تكرم الجزائر رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، والأثري زاهي حواس، والناشرة فاطمة البودي، إضافة إلى الكاتب صبري محمد حسان.