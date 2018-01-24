ضرب عفرين.. عودة المناورات السياسية التركيّة

بمنطق الدولة التركيّة، تستمد عفرين السوريّة الحدودية ومحيطها، شماليّ حلب، أهمية بالغة من تطرّفها الجغرافي، نحو الشمال، خارج النطاق القريب لمدينة حلب وللحدود الشمالية لإدلب مع تركيا، وتشرف في الداخل التركي على أنطاكية ولواء الإسكندرون السوري المحتلّ تركيّا، وتمثّل السيطرة الكردية عليها جيبا منعزلا محاصَرا من أطراف أربعة: الدولة السورية في محافظة حلب، والفصائل الإرهابية المسيطرة على إدلب، وقوات درع الفرات التركية المسيطرة على مثلث جرابلس – الباب – أعزاز شماليّ حلب، والدولة التركية في العمق التركي، وبعد مرحلة من الكُمون العام، استعادت فيها الدولة التركيّة قدرتها على المبادرة والفعل بعد التقاط الأنفاس وترتيب الأوراق، عادت القوة التركية إلى الساحة الإقليمية بخطوات عسكرية وسياسية في البحر الأحمر، لحقها الشروع في ضرب المرتكزات العسكرية للأكراد في عفرين.

لسنوات خلت، وقفت عوائق عديدة أمام تركيا منعتها من إزالة الحضور الكردي المسلّح على الحدود، والذي يحظي بامتداد مسلّح في الداخل التركي، على رأسها الدعم الأمريكي للأكراد، القائم إلى الآن، مضافا إليه التنسيق الروسي الكردي، فعملت روسيا على تبريد الموقف بين تركيا والأكراد الذين أخذوا على عاتقهم مواجهة داعش وإزالتها في الرقة لمرحلة من الزمن، وبانتهاء تلك المرحلة كان منطقيا أن ترفع روسيا الغطاء عن الأكراد، وهو ما رأينا انعكاسه في الضربة التركيّة الأخيرة التي قال أردوغان إنها لن تتوقف على عفرين، بل ستشمل منبج بعدها، وبذلك تعلن تركيا نيّتها، الحقيقية أو الكلامية للمساومة، في إزالة السيطرة الكردية بالكامل من الحدود، ومن ناحية أخرى ذهبت وتذهب استغاثات الأكراد للولايات المتحدة أدراج الرياح، ولم يشهد الميدان استجابة أمريكية لنداء قوات سوريا الديموقراطية، الكردية المصنوعة أمريكيا، بأن “تضطلع أمريكا بمسؤولياتها إزاء عفرين”، في مؤشر على تراجع أمريكي جديد أمام قوة إقليمية، هي تركيا، بعد سلسلة من التراجع أمام قوى أخرى في الإقليم، سوريا وإيران، وقبلهما روسيا القوة العالمية الصاعدة مؤخرا.

تعكس الخطوة التركية عدم قدرة الولايات المتحدة على إعطاء الضمانات الكافية لتركيا بخصوص الأكراد، مع استمرار الدعم الأمريكي لهم، المرصود تركيّا، بشكل يتجاوز ما قيل عن “تشكيل قوة عسكرية كردية جديدة”، فالتسليح والتدريب والدعم اللوجيستي للأكراد، دون تنسيق كاف مع تركيا، مؤشرات تخصم من قوة تركيا التي صبرت طويلا على هذا الموقف استنادا إلى قوّتها في إدلب المجاورة، حيث الفصائل الإرهابية المصنوع أغلبها تركيّا، وتعويلا على توافق تدريجي يُقام مع الولايات المتحدة بخصوص ملف قوات سوريا الديمقراطية وسلاحها، وهو ما لم يحدث ولم يشهد تطورا ملموسا، بل على خلافه شرعت الدولة السورية في اقتحام محيط إدلب دون تنسيق مع تركيا، لدفعها للضغط على الفصائل المحتلّة للمحافظة لتذهب إلى تسوية سياسية تحسم الوضع المعلّق لجيب إدلب، إذ تواجه سوريا في العام الحالي ملفين كبيرين عالقين بعد انتهائها من إزالة داعش، هما السيطرة الكردية في الحسكة والرقة وشمال حلب، ثم إدلب التي أزيح إليها آلاف المسلّحين نتيجة للمصالحات وتوفيق الأوضاع، فضلا عن كميات ضخمة من السلاح، المُعطى سابقا بشكل معلَن من الولايات المتحدة، والمقاتلين الذين عبروا الحدود من تركيا منذ أول الأزمة.

التوجّه التركي إلى عفرين يحمل رسائل متعددة، تصب بصفة عامة في الصالح التركي المباشر، أول الرسائل وأقواها للولايات المتحدة، ومفادها أنه لا يمكن تثبيت وضع الأكراد المسلّح في الشمال السوري دون موافقة وتنسيق تركييين، المتضرر الأكبر من هذا الوضع والطرف الذي يتحمل، أكثر من الدولة السورية حتى، تكلفة تسليح الأكراد، إذ تتواجد قوّتهم المسلّحة في الداخل التركي أساسا أي خارج شمال حلب؛ وبالإعلان عن النيّة في ضرب منبج بعد الانتهاء من عفرين تزداد الرسالة وضوحا ويكتمل فحواها، أي رفض مبدأ وجود مرتكز عسكري كردي ملتصق بالأراضي التركية، ولا سيما مع حضور قوات درع الفرات التي كفلت من قبل شقّ محيط السيطرة الكردية، الذي كان متّصلا في شمال حلب وشمال الرقة، إلى مساحتين منفصلتين، ويمكن القول إنه حان لتركيا وقت الضغط من أجل حيازة المكاسب، ليس فقط للهروب من المستحقات “المنطقيّة” التي تطلبها روسيا، أي الضغط على إرهابيي إدلب للتسوية، بل بشكل رئيسي لتقوية الموقف التركي العام قبل انطلاق محادثات مؤتمر سوتشي في روسيا آخر هذا الشهر.

الرسالة الثانية تلقفها الروسي، الذي لم تكن العملية لتبدأ دون ضوء أخضر منه، ودعا الأكراد، بعد يومين من بداية العملية، إلى حضور مؤتمر سوتشي، فيما يبدو أنه تنسيق تركي روسي يعطي لتركيا مكاسب وضمانات عزفت أمريكا عن العمل عليها، ويساهم في حلحلة مأزق إدلب الذي تعانيه تركيا أكثر من غيرها، فلا هي تستطيع السيطرة، في الواقع، على كل فصائل إدلب، ولا يمكنها التملّص من استحقاق الضغط على تلك الفصائل، وإلا ستواجه الاستبعاد من ملف التسوية السورية بإجماله، وستفقد مبرر الحضور في الملف أمام روسيا وإيران، اللتين تمثّلان الظهير الإقليمي الوحيد للقوة التركية بعد تفسّخ علاقة الأخيرة بالمحور الأمريكي في المنطقة، ويكن القول إن مكسبا تركيّا في مواجهة الأكراد سيمثّل رافعة للحضور التركي في سوريا وكامل الأزمة السورية، إجمالا، وسيشكّل ضغطا سياسيا على فصائل إدلب، التي شهدت بالفعل، ولأشهر، حشودا تركيّة على حدود المحافظة ولو لم تقم بالهجوم، في تلويح تركي مستمرّ بأن من صنع تلك الفصائل يمكنه إزالتها، وبأن هامش حركتها لم يزل مرهونا بتركيا التي ترى الموقف الآن بشكل مغاير للشكل الذي تتبنّاه فصائل الإرهاب، وأن يقف كلاهما في مواجهة الأسئلة الصعبة على الأرض: كيف يشارك المقاتلون في “العملية السياسية” وإلى أين يمكنهم أن يخرجوا من إدلب وكيف سيتم التعامل مع السلاح؟

طبقا للواقع الميداني ومفرداته بالغة التعقيد، لا يفيد إطلاق العملية التركيّة، بالضرورة، بلوغ مداها الأقصى أي “مسح” الحضور المسلّح الكردي على وجه الإطلاق، بقدر ما يمثّل بداية لفصل جديد من المناورات السياسية التركية في المنطقة لتأمين مجالها الحيوي، ولحيازة المكاسب في الموقف السوري والإقليمي، بالضغط على الأرض وبالابتزاز السياسي نحو قوى عالمية وإقليمية، بالتفاهم والمزاحمة مع قوى عالمية وإقليمية أخرى.