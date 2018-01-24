«صندوق النقد» يوجه ويشيد.. والأسعار لا تستجيب

إشادات مصحوبة بتوجيهات.. هذا ما دأبت عليه جميع بيانات صندوق النقد الدولي التي تخرج عن مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بقرض 12 مليار دولار حصلت مصر منه على 3 شرائح بقيمة 6 مليارات دولار، من أجل تنفيذ حزمة من الإصلاحات.

توجيه

اعتبر صندوق النقد الدولي أن وضع الدين العام على مسار هبوطي هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الفترة القادمة، وهو ما أكده المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور حازم الببلاوي، أن الهدف الأسمى للحكومة من تنفيذ برنامج الإصلاح هو وضع الدين الحكومي على اتجاه هبوطي وتخفيضه إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018/2019.

وقال صندوق النقد إن نهاية فبراير المقبل ستشهد موافقة مجلس الوزراء على آلية جديدة لأسعار الوقود، تضمن ضبطها بشكل دوري مع التغييرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية وحصة منتجات الوقود المستوردة من سلة الاستهلاك.

وأضاف الصندوق، بشأن المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن هذه الآلية تستهدف تعزيز إصلاحات دعم الطاقة، مؤكدا أن وزير البترول طارق الملا، كان من المفترض أن يقدم هذه الآلية إلى رئيس الوزراء بحلول نهاية سبتمبر 2017 وهو ما لم يحدث.

إشادة معتادة

أشاد صندوق النقد الدولي بالناتج المحلي الإجمالي لمصر الذي سجل 4.2%، متفوقا على توقعات الصندوق البالغة 3.5%، مشيرا إلى أن برنامج مصر للإصلاح يسير على الطريق الصحيح.

وأكد الصندوق أن قرار البنك المركزي المصري بمراجعة آلية نظام التسعير للمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية عزز من قيمة الجنيه المصري، وثمن الصندوق السياسة النقدية الحالية التي تهدف للحد من التضخم، موضحا أن القطاع المصرفي قادر على الصمود أمام الصدمات المعتدلة.

ورحب الصندوق بزيادة النمو الشمولى وزيادة فرص العمل، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب توزيع الموارد بصورة أكثر فاعلية, من خلال آليات السوق, مع قيام القطاع الخاص بدور قيادي في خلق الاستثمارات وفرص العمل.

توقع

وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 12٪‏ بحلول يونيو 2018, وإلى أقل من 10% عام 2019، وذلك بعد ارتفاعه إلى 35٪‏ في يوليو 2017؛ نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.

وأوضح الصندوق أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية, وزيادة التدفقات النقدية والاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي أصبح يكفي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

استجابة السلع

الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قال إنه فيما يتعلق بتوقعات الصندوق بانخفاض التضخم إلى 12% بحلول يونيو القادم، فقد ظهرت بوادره مؤخرا عقب تراجع معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2017، والذي انخفض مسجلا 26.7% مقابل 31.8% في أكتوبر، وتراجع إلى 22.3% في ديسمبر، “إذن فتوقعات الصندوق حول التضخم جيدة، لكن رغم هذا التراجع فإن أسعار السلع لم تستجب حتى الآن لهذا التراجع ومازال هناك ارتفاع في أسعار عدة سلع بالأسواق واستجابة من نوع معين من السلع لكن استجابة ضعيفة لا تقارن بحجم الارتفاعات”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017/2018 التي تنتهي في يونيو إلى 4.8% يعود في المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مصر وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدولة الاقتصادي.

مطالب الفقراء

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي السلماوي، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة مطالب للصندوق ذكرها في بيانه تؤكد أن الأيام القادمة ستكون صعبة على الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة، حيث طلب الصندوق إلغاء دعم الوقود بالكامل وبيعه حسب السعر العالمي وهو ما يعفي الموازنة من أية تكاليف حال ارتفاع أسعار النفط وهذا سيؤثر بالسلب على الأسعار لأن الوقود يرفع جميع أسعار السلع والخدمات كما هو معروف.

وأضاف سلماوي، أن الصندوق طلب زيادة الحصيلة الضريبية والتوسع في برنامج التحويلات النقدية، بالإضافة إلى تجنب تراكم الدين العام إلى مستويات يتعذر الاستمرار في تحملها وهذا يعني أننا في مرحلة الخطر وليس المعدلات الآمنة كما يقول المسؤولون في مصر.