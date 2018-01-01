صلاح وزيدان وريال مدريد.. الأفضل في استفتاء «espn 2017»

أعلنت شبكة espn الرياضية العالمية اليوم الإثنين، عن جوائز الأفضل في عام 2017، بعدما انتهي التصويت الذي طرحه الموقع الرسمي للشبكة خلال الشهر الأخير من العام المنصرم، وحاز الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في العالم متفوقًا على أباطرة اللعبة.

وشارك في الاستفتاء الذي طرحته الشبكة العالمية 173.202 صوتا، وحصد الفرعون المصري على النصيب الأكبر من الأصوات؛ حيث حاز على 70% من الأصوات، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، الذي حل في المرتبة الثانية برصيد 15%، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مديد، الذي حل في المركز الثالث برصيد 9%، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي حل في المركز الرابع بـ3%، وأخيرًا الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي بـ2%.

وقدم النجم المصري أداء استثنائيا خلال عام 2017، سواء مع فريقه السابق، روما الإيطالي، الذي أجبر ليفربول على ضمه مطلع الموسم الجاري في صفقة تعد الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي وقتها، أو مع فريقه الحالي ليفربول والمنتخب الوطني، وفاز صلاح بالعديد من الجوائز الشخصية هذا العام؛ آخرها جائزة أفضل لاعب بإفريقيا في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، كما أنه مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب بالقارة السمراء في استفتاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ومن جائزة أفضل لاعب، إلى جائزة أفضل مدير فني في العالم، التي ذهبت إلى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بـ52% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، متفوقًا على الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الذي حل ثانيًا بـ39% من الأصوات، والإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، الذي حل ثالثًا بـ5%، والإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، الذي حل رابعًا بـ2%، وأخيرا البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، الذي جاء في المركز الخامس بـ2%.

ومن جائزة أفضل مدير فني، إلى جائزة أفضل فريق في العالم، التي ذهب إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بعدما حصل على 56% من الأصوات، وجاء مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة الثانية بـ35%، وفي المركز الثالث يوفنتوس الإيطالي بـ3%، وتشيلسي الإنجليزي في المركز الرابع بـ3%، وموناكو الفرنسي في المركز الرابع بـ2%.