صفقات الساعات الأخيرة في «الميركاتو» الشتوي بإنجلترا

تدخل الأندية في إنجلترا صراعا مع الزمن من أجل تدعيم صفوفها قبل إغلاق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي مع دقات الساعة الحادية عشرة بتوقيت جرينيتش الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، وتأمل الأندية الكبيرة أن تحسم الصفقات التي رصدتها خلال الفترة الأخيرة.

حول فريق نيوكاسل يونايتد أنظاره إلى صفقة جديدة بعد فشل مفاوضاته مع ليفربول من أجل ضم مهاجمه الإنجليزي دانييل ستوريدج، الذي انتقل إلى صفوف وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة، ووجه نيوكاسل أنظاره نحو الجزائري إسلام سليماني، مهاجم فريق ليستر سيتي الصفقة التي يأمل مسؤولو الفريق حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جانبه يسعى فريق ليستر سيتي هو الآخر إلى تدعيم صفوفه، حيث أبدى النادي رغبته في التعاقد مع بديل للجزائري رياض محرز، الذي بات قريبًا من الرحيل عن الثعالب للانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، ووجد حامل لقب النسخة قبل الأخيرة من البريميرليج ضالته في كريستال بالاس حيث يرى أندرس تاونسند، جناح الفريق خير من يخلف محرز في لستر.

وقع القائمون على الموقع الرسمي لأرسنال في خطأ كبير كشف مبكرًا عن تعاقد الجانرز رسميًا مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 55 مليون إسترليني، ونشر النادي الإنجليزي مقطع فيديو يؤكد أن الصفقة تمت بنجاح قبل أن يقوم بحذفه سريعًا مرة أخرى، ولكن الديلي ميل أكدت في تقريرها اليوم، أن اللاعب وقع رسميًا ليصبح لاعبًا في كتيبة المدرب أرسين فينجر.

نجاح صفقة أوباميانج ستمنح الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم أرسنال الضوء الأخضر من أجل الرحيل إلى تشيلسي حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي البطولة الأقوى على الصعيد العالمي في صفقة تقدر بـ18 مليون إسترليني، حيث يعد هذا هو الموسم الأخير للدولي الفرنسي مع أرسنال ويرغب المدفعجية في الاستفادة من اللاعب ماليًا بدلًا من تركه يرحل مجانًا في الصيف.

وفي إيفرتون رصد سام ألارديس، المدير الفني للفريق أحد عناصر مانشستر سيتي لتعويض غياب الثنائي ليتون بينس وراميرو فونيس، ثنائي الفريق المصاب، وطالب ألارديس، من إدارة ناديه سرعة التعاقد مع إلياكيم مانجالا، الظهير الأيسر للمان سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

نادي سندرلاند يرغب هو الآخر في جلب صفقة قبل الساعات الأخيرة من إغلاق باب القيد الشتوي، ويأمل مسؤولو الفريق في الحصول على خدمات أوفي إيجاريا، لاعب وسط ليفربول الشاب حتى نهاية الموسم الجاري.

وبات البرازيلي لوكاس مورا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبًا في صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية، ووقع اللاعب مقابل 25 مليون إسترليني ويبقى فقط الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

واقترب الهولندي دالي بليند، مدافع فريق مانشستر يونايتد من الرحيل عن قلعة «أولد ترافورد» خلال الميركاتو الجاري، حيث يرغب روما الإيطالي في ضم اللاعب لتعويض رحيل إيمرسون بالميري إلى تشيلسي.