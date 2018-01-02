صحيفة بريطانية: كوتينيو ضمن 10 نجوم على رادار برشلونة

وضع المدير الفني لفريق برشلونة، الإسباني ايرنيستو فالفيردي، قائمة تضم العديد من نجوم الساحرة المستديرة، يسعى إلى التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التي انطلقت مع بداية العام الجديد 2018، وتنتهي في آخر يناير الجاري، أو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن المدير الفني للفريق الكتالوني، وضع البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي على رأس قائمة ضمت عشرة أسماء، يسعى إلى الظفر بخدماتهم خلال فترتي القيد الجارية والمقبلة.

ورغم فشل المفاوضات بين مسؤولي البارسا والريدز بشأن كوتينيو، لكن القائمين على كرة القدم في الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم ايرنيستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، متمسكون بالتعاقد مع اللاعب بأي شكل، وسبق أن تقدمت برشلونة بعرض رسمي لضم اللاعب مقابل 100 ملايين يورو، لكن إدارة النادي الإنجليزي، أكدت أنها لن تستغني عن خدمات اللاعب البرازيلي بأقل من 150 مليون يورو.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية اليوم الثلاثاء، فإن النادي الكتالوني وافق على رفع المقابل المالي من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي وقطع الطريق على الأندية التي ترغب في التعاقد معه، وعلى رأسهم باريس سان جيرمان، الذي أبدى رغبته أيضا في التعاقد مع كوتينيو، ولن يجد أي صعوبة في دفع المبلغ المرصود من قبل ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة عرض على ليفربول 110 ملايين يورو فور توقيع اللاعب، إضافة إلى 40 مليونا كمتغيرات تتوقف على تسجيل كوتينيو للأهداف والحصول على البطولات على أن يكون التعاقد لمدة خمس سنوات مقبلة.

وتضمنت باقي القائمة التي تحدثت عنها صحيفة إسكبريس البريطانية، الكولومبي ياري مينا، مدافع فريق بالميراس الإسباني، من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق هيبي فورتشن الصيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي كوتينيو وياري مينا، مطلوبان بشدة من قبل المدير الفني للبارسا خلال الميركاتو الحالي، على أن يتم تأجيل البت في باقي الأسماء إلى الانتقالات الصيفية حال فشلت الإدارة في التوصل إلى اتفاق مع أنديتهم خلال فترة الانتقالات الجارية.

ومن الأسماء التي طلب فالفيردي، التعاقد معها الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي والذي ساءت علاقته بماسيمليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز هذا الموسم، وألمح وكيله إلى إمكانية رحيله عن صفوف الفريق.

أيضا، الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وسبق للنادي الإسباني التعاقد معه من قبل، لكن النادي الباريسي تمسك بخدمات فيراتي وحال دون اتمام الصفقة، وأندير هيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وليون جوريتسكا لاعب وسط شالكه الألماني، وماتايس دي ليخت مدافع آياكس أمستردام الهولندي، والإيفواري جان ميشيل سيري لاعب نيس الفرنسي، وأرثور لاعب جريميو البرازيلي البرازيلي.