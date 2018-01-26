زيمبابوي نحو فصل جديد من التقدم السياسي وملاحقة الفاسدين

تعهد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا بإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة قبل يوليو القادم، مؤكدا أنه سيتم تحديد تاريخ تنظيمها في فبراير القادم، مشددا على أنه سيحترم النتيجة حتى إذا فازت المعارضة، متعهدا بتطهير الطبقة الحاكمة في بلاده من الفاسدين.

وقال إيمرسون في كلمة له خلال مشاركته في المنتدي الاقتصادي العالمي بسويسرا: الشهر القادم سوف أعلن موعد الانتخابات، لا أعتقد أنها ستجري في يوليو، بل ستجري قبله، مضيفا: هذه المرة ستكون البلاد منفتحة وشفافة، نريد انتخابات حرة وعادلة تتمتع بمصداقية ولا يتخللها العنف، متعهدا: الانتخابات ستقام في جو ديمقراطي وسوف أمتثل لنتيجتها مهما كانت، فلا يهم من سيفوز، فمن فاز سيتولى تسيير شؤون البلاد.

وأعلن إيمرسون عن ترحيبه بوجود مراقبين دوليين للانتخابات، قائلا: إذا كان لدينا معايير للشفافية ونبذ العنف، لماذا نرفض السماح للمراقبين الدوليين بالمجيء لبلادنا، نحن نرحب بالاتحاد الأوروبي، مضيفا: نحتاج إلى انتخابات بعيدة عن العنف، ويتعين علينا كسياسين أن ندعو للسلام وننبذ العنف.

صفقة رحيل موغابي

وتحدث إيمرسون عن رحيل الرئيس السابق روبرت موجابي من السلطة، قائلا: منحت موجابي مزايا مربحة جدًا، لكن لم أمنحه الحصانة من المحاكمة.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية أفادت أن موجابي وزوجته، سيحصلان على هدايا تقدر بملايين الدولارات بالإضافة إلى منحه حصانة هو وأسرته من المحاكمة ومصالحهم التجارية الواسعة، كما سيحصل على معاش شهري يقدر بـ 150 الف دولار طوال حياته وحصول زوجته على نصف المبلغ طوال حياتها بعد مماته، إلى جانب إقامتهما في قصر “السقف الأزرق” في هراري العاصمة، وستدفع الدولة تكاليف علاجه وسفره للخارج ورواتب الموظفين والأمن المصاحب له.

السلطات في زيمبابوي نشرت معلومات رسمية عن الامتيازات التي منحت لموجابي وقالت إنه سيتمتع بستة حراس شخصيين على الأقل، وسائقين اثنين، وسكريتيرين، بالإضافة إلى مساعدين اثنين، كما سيتم تخصيص مكتب لخدمته في أي منطقة يختارها في العاصمة هراري، وفي حال أراد موجابي إقامة خاصة، سيكون له ذلك، على مساحة لا تتجاوز 5 آلاف متر مربع، وتحتوي على 5 غرف نوم، وجناح للضيافة فيه 3 غرف نوم، ومسبح، ومرآبين، بالإضافة إلى طاقم عمال يتكون من 3 أشخاص، وبستانيين اثنين، وطباخين، ونادلين. وقد نشرت هذه الامتيازات في قسم القوانين في نشرة الحكومة الرسمية، فيما نفى مؤخرًا الرئيس الجديد إيمرسون منحه حصانة من المحاكمة.

خيبة أمل للمعارضة

وتأمل المعارضة في زيمبابوي أن تزيل الانتخابات الجديدة خيبة الأمل التي أصيبت بها لاعتماد الرئيس الجديد إيمرسون، في تشكيل حكومتة على مسؤولين في الجيش وأعضاء بالحزب الحاكم، وكان يتوقعون أن يمنحهم الرئيس الجديد الدور الأكبر في الحياة السياسية، حسب وعوده السابقة لهم بالتعامل مع جميع الزيمبابويين الوطنيين.

وظهر للمعارضة أن تشكيل الحكومة الجديد كان الهدف منه توزيع السلطة داخل الحزب الحاكم وحلفائهم في الجيش ولم يكن لإنهاء حكم موجابي، ولإجراء إصلاحات داخل البلاد ومحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد، حيث وصف السياسي المعارض ووزير المالية السابق تينداي بيتي، تشكيل الحكومة الجديد بالخيانة قائلا: نتعامل حاليا مع النخبة العسكرية ذاتها، وهذا هو الجواب عما إذا كان الانقلاب يهدف إلى إتاحة فرصة لزيمبابوي أو حماية المصالح الشخصية لمجموعة من الناس والحزب الحاكم، وعلينا نحن المواطنين الآن إعادة الترتيب للصراع من أجل الحصول على سلطات طبيعية منتخبة.