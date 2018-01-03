ريال مدريد.. صفقة واحدة تكفي

أكدت بعض وسائل الإعلام الأسبانية، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة والمتوج مؤخرًا بكأس العالم للأندية التي احتضنتها الإمارات العربية المتحدة، سيكتفي بالتعاقد مع صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن المدير الفني الفرنسي أبلغ رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، رفضه التفريط في أي لاعب داخل الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كما رفض زيدان فكرة التعاقد مع مهاجمين خلال الميركاتو الحالي.

جاء ذلك بعد الأنباء التي ترددت بشأن رحيل الويلزي جاريث بيل، عن صفوف النادي الملكي وانتقاله إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، الذي سبق وأن قام بتدريب اللاعب حينما كان مدربًا لفريق ريال مدريد.

كما رفض زيدان التفريط في مواطنه كريم بنزيما، رغم ابتعاده عن مستواه في الآونة الأخيرة وتعرضه لإصابة ستحرمه من المشاركة مع الفريق لمدة 3 أسابيع، مشيرًا إلى أنه سيكمل الموسم الجاري بالعناصر المتواجدة معه في الفريق وأنه يرغب في تدعيم حراسة المرمى فقط.

وأكدت الموندو ديبورتيفو، أن زيدان منح إدارة ناديه الضوء الأخضر من أجل التحرك لضم كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو، ليكون منافسا للحارس كيلور نافاس، ومن المتوقع أن يكلف حارس بيلباو خزائن ريال مدريد قرابة 20 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت ريال مدريد بعدد من الأسماء على رأسها هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، متصدر هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 18هدفا، إلى جانب المصري محمد صلاح، وصيف هدافي البريميرليج برصيد 17هدفا، إلى جانب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان وهداف الدوري الإيطالي برصيد 17هدفا، والذي أبدى ترحيبه الشديد بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي.