«رسام المترو».. محمد عصام يُبدع في استثمار الوقت

الوقت سلاح ذو حدين، إما أن تهدره وتجعله يمر دون أي إنجاز حقيقي، أو تستثمره وتستغل كل دقيقة منه لتقديم منتج أو تطوير مهارة شخصية أو مهنية، وهو ما اختاره ابن محافظة السويس طالب كلية التجارة، محمد عصام، عندما اكتشف أنه يستغرق في طريق عمله من منزله بالمرج إلى الدقي حوالي ساعتين ونصف يوميا يقضيها بين محطات المترو.

محمد عصام البالغ من العمر 24 عاما، الملقب بـ”رسام المترو”، والذي ترك السويس من أجل الإقامة بالقاهرة للدراسة والعمل سويا، شاب طموح، شغوف بتطوير نفسه بشكل مستمر، سواء على مستوى الدراسة أو موهبته الفنية التي اكتشفها منذ عام 2009، عندما كان يحضر ورشا فنية ومعارض تشكيلية لفناني السويس.

تعلق ذهن محمد باللوحات الفنية وعالم الألوان والورق، فبدأ يعلم نفسه ويذاكر في كتب أصدقائه من الدارسين بكليات الفنون الجميلة، ولجأ لعاطف سالم، أحد فناني السويس البارزين، ليتعلم منه أولى الخطوات في هذا العالم الساحر.

محمد عصام كان يحمل “سكتش” معه بالمترو يوميا وقلم رصاص لتمضية الوقت الطويل الذي يقضيه يوميا للوصول إلى عمله، وكان يرسم مناظر طبيعية وبورتريهات شخصية، حتى نسى الاسكتش في إحدى المرات، ولم يعد معه سوى تذكرة المترو، وقرر أن يرسم سريعا عليها بعض الوجوه، إلى أن قرر نشرها على صفحته الشخصية بالفيس بوك، ولاقت تفاعلا كبيرا من الأصدقاء والشير، بل تلقى رسائل بالاستمرار في الرسم على التذاكر وطبعها بالبورتيرهات للجماهير.

أعجبته اقتراحات الزوار على الفيس بوك، وبالفعل رسم عددا كبيرا من التذاكر حملت وجوه أطفال وعجائز وشباب ورجال ونساء، وذهب لمقابلة المتحدث الرسمي لهيئة المترو، المهندس أحمد عبد الهادي، منذ أسبوعين؛ لاقتراح تجميع هذه التذاكر المرسومة في لوحة كبيرة ووضعها بمحطة السادات، ولاقت الفكرة ترحيبا منه، ووعد بأخذ الموافقة من المسؤولين قريبا.

هدف محمد من نشر فكرة الرسم على التذاكر، تشجيع جميع المواهب على تطوير مهاراتهم، فالموهبة كالزرع تحتاج إلى الماء من الدراسة والتعلم والتجربة من أجل الاستمرار، وتحفيز الشباب على التمسك بحلمهم حتى لو كان صغيرا، خاصة أن المترو مرفأ حيويا ويتردد عليه الملايين يوميا، وقد يستلهموا من فكرة الرسم على التذاكر أفكارا أخرى أكثر إبداعا.

“رسام المترو” مستمر في التعلم وقراءة الكثير من الكتب الخاصة بالفن التشكيلي، ومصر على تطوير الأشكال المرسومة على التذاكر بما يتماشى مع الألوان الجديدة التي طبعتها الهيئة بدلا من التذكرة الصفراء فقط.