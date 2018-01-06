ديدان في مياه الشرب بأوسيم.. ونائب الدائرة: بسبب صيانة المحطات

فوجئ أهالي مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة بظهور ديدان بمياه الشرب التي تغير لونها علي مدى الأيام الماضية، وذلك بعد انقطاع المياه لمدة يومين، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والانتقاد لشركة مياه الشرب والمطالبة بمحاسبة محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، ومحاسبة رئيس شركة المياه، فيما خرج نائب الدائرة المهندس محمود الصعيد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي مطمئنًا الأهالي بأن سبب تغير لون المياه إجراء الصيانة الدورية بمحطات المياه.

وفي نفس السياق طالب الكاتب الصحي علاء غراب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأحد سكان مدينة أوسيم، بمحاسبة المهندس حنفي محمد رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، ومحافظ الجيزة عن هذه الأزمة، مشيرًا إلي أن هذه المياه الملوثة سوف تزيد نسبة الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والكبدي بين المواطنين.

كما انتقد “غراب” غياب دور نواب مدينة أوسيم الأربعة عن هذه الأزمة، والاكتفاء بتعليق صدر عن أحد النواب عبر صفحته الشخصية حيال ما يحدث، مشددًا على أن ما يحدث كارثة تهدد حياة عشرات الآلاف من الأهالي، ومع ذلك لم يتحرك أحد، سواء من المسؤولين في الجهاز الإداري للدولة أو نوابه تحت القبة.

وقال حسن الجمل، أحد سكان أوسيم، إن معظم الأهالي يستخدمون الفلاتر لتنقية المياه من الرواسب والشوائب، حيث يعاني أهالي المدينة من تلوث مياه الشرب منذ سنوات، دون أن يتحرك أحد من المسؤولين لحل هذه الأزمة، حتى بعد انتخاب 4 نواب للدائرة في مجلس النواب.

وتابع الجمل أن حجم التلوث الموجود في مياه الشرب خلال الأيام الماضية تسبب في تعطل فلتر المياه الخاص به، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح مأساويًّا لأهالي أوسيم والقرى التابعة لها، حيث تزداد نسب مرضى الفشل الكلوي في هذا المربع السكاني؛ بسبب تلوث مياه الشرب.

وحاولت “البديل” التواصل مع كل من اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، واللواء حسن عبد الغني المتحدث الرسمي باسم الهيئة؛ للتعليق على الواقعة ومعرفة أسباب ظهور الديدان في مياه الشرب ومن المسؤول عن هذه الكارثة، ولكنها لم تتلقَّ ردًّا حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي أعلن الشهر الماضي عن البدء في إجراءات تنفيذ مشروع لإقامة محطة مياه صيدا والقيراطيين بأوسيم، والصادر قرار جمهوري بإقامتها على مساحة 15 فدان أراضٍ أملاك الدولة، بتكلفة 200 مليون جنيه، وذلك لوجود مشاكل في مياه الشرب بمدينة أوسيم والقرى التابعة لها.