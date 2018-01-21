«ديارنا» بالأقصر.. إقبال ضعيف والباعة يطالبون بمد المعرض

“يعنى ولا بيع ولا رحمة من الحكومة اللى وصلتنا لمستوى اقتصادي ومعيشة صعبة”.. كلمات رددها أحد المشاركين في معرض “ديارنا” للأسر المنتجة، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة الأقصر، بسبب ما يشهده المعرض في أيامه الأولى من ضعف الإقبال والركود بسبب ارتفاع أسعار أغلب المنتجات.

وطالب عدد من المشاركين فى معرض ديارنا، المقام في ساحة أبو الحجاج خلف معبد الأقصر، المحافظ محمد بدر، بإعطاء أوامر لمديرية التضامن بالمحافظة، بمد فترة المعرض لـ4 أو 5 أيام أخرى بعد موعده المقرر ، وهو نهاية شهر يناير الجاري حتى يمكنهم بيع منتجاتهم.

ناصر عبد السلام، أحد الباعة، وصف حالة المشاركين في المعرض لـ”البديل” قائلاً: “شيء صعب جدًا انك تسمع حد من البائعين بيتكلم أنه نفسه يحقق دخل معين علشان يقدر يسد ديون عليه لأصحاب محلات الخامات حتى لا يتوقف عن صناعته وتجارته، وشخص آخر عايز يدفع إيجار المحل علشان ميحصلش مشكلة مع المالك، وعدد أيام المعرض قليلة ياريت المحافظ يمد الفترة بعد ما طالبناه أمس”.

على صالح، بائع آخر، حمل منتجاته إلى المعرض وحمل معها ثقل المسؤولية التي تجعله يواصل العمل يوميًا لـمدة 16 ساعة؛ إلى جانب التجول في الشوارع لعرض منتجاته المصنعة من القماش والتحف الفخارية على المارة وفي المقاهي، حتى يستطيع توفير احتياجات أسرته من مأكل ومشرب، وتجهيز ابنته للزواج.

محمد منصور، شاب فى عقده الثالث، وأحد المشاركين في المعرض، قال لـ”البديل”: “أنا بشارك في معارض ديارنا بقالي كام سنة، ولكن خلال السنوات الأخيرة البيع بقى ضعيف جدًا والواحد بيصاب بإحباط. في أول أيام المعرض البيع كان مريح جدًا، وأرجو مديرية التضامن أو المحافظ مد فترة المعرض بدون دفع رسوم إضافية”، فيما أشار إلى أنه أجل زواجه عدة أشهر بسبب زيادة الأسعار التي طالت كل شيء، رغم اقترابه من عامه الـ32.

ويشارك فى المعرض الذى افتتحه محمد بدر، محافظ الأقصر، ووكيل وزارة التضامن، يوم الجمعة الماضي، جمعيات الأسر المنتجة من عدة محافظات منها القاهرة، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، ودمياط، بالإضافة إلى الأقصر، وأرجعت وزارة التضامن اختيار الأقصر لإقامة المعرض إلى أجازة نصف العام، لتنشيط التسويق والمبيعات لمنتجات الأسر في موسم السياحة الشتوي بالمحافظة.

ويستهدف تنظيم المعرض جذب السياحة الداخلية والأجنبية لمنتجاته التراثية المتميزة، ويشارك فيه الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسويق وترويج منتجاتها وأقمشتها، وأصحاب مشروعات متناهية الصغر من مستفيدي الصندوق الاجتماعي، بهدف تعظيم العائد من هذه المشروعات، بحسب ما قالته غادة والي، وزيرة التضامن.