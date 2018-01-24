حظر تصدير المواد الخام.. محاولات برلمانية لوقف نزيف الثروات

في محاولة للحفاظ على الثروات الطبيعية، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الانتهاء من مشروع قانون يحظر تصدير المواد الخام، حيث تقدم النائب أسامة شرشر بمشروع القانون، بمساعدة أكثر من 80 نائبا آخرين، وسط ترحيب من أعضاء لجنتي الصناعة والشؤون الاقتصادية.

محاولات الحفاظ على الثروات الطبيعية تكررت خلال الفترة الماضية؛ منها مقترح بتعديل القانون الثروة المعدنية، تقدم به أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، كما اعتمد قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون جديد مكون من 34 مادة ينظم ملف استخدام الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات، عدا المواد النووية والنظائر المشعة، ويضمن قانون الثروة المعدنية الجديد تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات.

وقال النائب أسامة شرشر، صاحب مشروع القانون، إن فلسفته الحفاظ على الثروات الطبيعية الموجودة، خاصة أن معظمها ينتهك بشكل غير مبرر، ويتم تصديرها إلى الخارج، في حين يمكن الاستفادة منها، لاسيما أن أغلب المواد الخام، يعاد تصنيعها في الخارج وتعود إلينا مرة أخرى في صورة منتجات، لكن بأسعار مرتفعة جدا.

وأضاف شرشر أن مشروع القانون لقي ترحيبا كبيرا من جانب أعضاء مجلس النواب، وسيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن تطبيق القانون سيحقق عدة مكاسب؛ أولها الحفاظ علي المواد والثروات الطبيعية، وتوفير فرص عمل للشباب، كذلك توفير عملات أجنبية؛ لأن المواد المصنعة من المواد الخام، يتم استيرادها، كما يوجد عدة تجارب في بعض الدول سيتم دراستها عقب تفعيل القانون.

ووصف النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، مقترح منع تصدير المواد الخام بخطوة جيدة، وأن هناك عدة مقترحات، سواء من النواب أو الحكومة في الشأن، سيتم دمج كل المشروعات المتعلقة ووضع مشروع قانون واحد تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة قبل تقديمه إلى الجلسة العامة ومن ثم إقراره.

وأشار الشريف لـ”البديل”، إلى إجراء حوار مجتمعي حول المواد التي سيتم حظر تصديرها، لافتا إلى صعوبة حظر كل المواد الخام في مصر، خاصة أن بعضها لا يمكن تصنيعه داخليا، ويمكن السماح بتصديرها.