ثنائي مصري ضمن التشكيل المثالي لـ«فرانس فوتبول»

كشفت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية الرياضية، عن التشكيل المثالي لقارة إفريقيا عن العام المنصرم 2017، وشهد تواجد الثنائي المصري عصام الحضري، حارس مرمى الفراعنة وفريق التعاون السعودي، ومحمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيلة الأساسية، فيما تواجد أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين الاحتياط.

وشهدت القائمة الأساسية للتشكيل المثالي تواجدا عربيا كبيرا، حيث ضمت خمسة عناصر من أصل أحدى عشر لاعبًا؛ وهم عصام الحضري ومحمد صلاح لاعبا المنتخب المصري، ونبيل درار والمهدي بنعطية لاعبا المنتخب المغربي، وفوزي غلام لاعب المنتخب الجزائري، كما شهدت قائمة الاحتياط تواجد عنصرين هما المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش، والمغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام.

ووقع اختيار الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، على الثلاثي المصري بعد الأداء الكبير الذي قدموه خلال العام المنصرم، حيث ساهموا بقوة في قيادة المنتخب المصري للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بالإضافة إلى قيادة منتخب الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام نحو 28 عامًا.

كما قدم الثلاثي أداءً كبيرا مع أنديتهم، حيث بات عصام الحضري صاحب الـ45 عاما، أول حارس أجنبي في صفوف التعاون والدوري السعودي بعد السماح للأندية السعودية باستقدام حراس أجانب بداية من الموسم الجاري، كما أجبر أحمد حجازي إدارة ناديه الإنجليزي على تفعيل بند الشراء النهائي بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع الفريق، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية، على رأسها ليفربول وليستر سيتي، وأخيرًا صلاح الذي بات أيقونة ليفربول بعد أشهر قليلة من انتقاله إلى ملعب أنفليد.

وجاء التشكيل المثالي وفقًا لفرانس فوتبول على النحو التالي؛ المصري عصام الحضري (التعاون السعودية)، المغربي نبيل درار (موناكو فرنسا)، المغربي المهدي بنعطية (يوفنتوس إيطاليا)، السنغالي خاليدو كوليبالي (نابولي إيطاليا)، الجزائري فوزي غلام (نابولي إيطاليا)، النيجيري فيكتور موسيس (تشيلسي إنجلترا)، الغيني نابي كيتا (لايبزيج ألمانيا)، العاجي جان ميشيل سيري (نيس فرنسا)، المصري محمد صلاح (ليفربول إنجلترا)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول إنجلترا)، الكاميروني فينسنت أبوبكر (بورتو البرتغال).

والتشكيل الاحتياطي جاء: الكاميروني فابريس أوندوا (إشبيلية أسبانيا)، المصري أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون)، الغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد أسبانيا)، المغربي حكيم زياش (أياكس أمستردام هولندا)، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج (بوروسيا دورتموند ألمانيا).