«تهويد فلسطين».. مخطط إسرائيلي يتوسع من القدس إلى الضفة

حرب وجودية يقودها الاحتلال الإسرائيلي؛ لفرض سيطرته يومًا بعد يوم على الأراضي الفلسطينية، فمخطط التهويد يتوسع شيئًا فشيئًا؛ ليشمل المقدسات والأراضي، سواء في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، الأمر الذي يعني أن الاحتلال الصهيوني يسعى إلى تغيير ديموغرافية الأراضي الفلسطينية بشكل عام، على مرأى ومسمع من العالم، فالأمر تعدى بناء كتل استيطانية هنا وهناك، ووصل إلى حد المطالبة بضم هذه الكتل والأراضي المقامة عليها لسلطة كيان الاحتلال، كتمهيد لإعلان الوصاية والسيطرة على جميع قرى مدينة القدس وربما الضفة أيضًا.

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قرر، أمس الاثنين، بسط سيطرته الأمنية والعسكرية على البلدات الفلسطينية شرق القدس المحتلة وخارج الجدار الفاصل خلال الأيام المقبلة، بزعم مكافحة العمليات التي تتم من تلك المناطق وفشل الشرطة في السيطرة عليها، ووفق صحيفة “هآرتس” فإن الحديث يدور عن مناطق منها مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب وغيرها من البلدات، التي يعيش فيها قرابة الـ150 ألف فلسطيني، وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن قائد هيئة أركان الاحتلال، جادي آيزنكوت، اتخذ قراره مؤخرًا بضم مناطق في شرق القدس؛ لتكون خاضعة للسيطرة العسكرية للجيش بدلًا من الشرطة الإسرائيلية، ويهدف القرار وفق الاحتلال الإسرائيلي إلى محاولة إعادة السيطرة الأمنية على تلك المناطق، التي تسمى مناطق خارج السيطرة، بدعوى تحولها لأماكن إيواء يحتمي بها منفذو العمليات في الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة أنه تقرر إقامة غرف عمليات مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك” والشرطة، في محاولة لإحباط العمليات التي تنطلق من المناطق المستهدفة، في حين ستلحق تلك المناطق لتكون خاضعة للواء “بنيامين” في الضفة الغربية، وهو اللواء المسؤول عن منطقة رام الله، وبيّنت الصحيفة أن القرار كان قيد الدراسة منذ نحو عام، إلى أن قرر “آيزنكوت” الموافقة على ضم هذه المناطق لتكون خاضعة لمسؤولية الجيش، وذلك بتوصية من قائد المنطقة الوسطى “روني نوماه”، وقائد لواء الضفة الغربية في جيش الاحتلال “عيرن نيف”، وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية عجزت خلال المدّة الأخيرة عن مكافحة موجة العمليات في تلك المناطق الأكثر كثافة في شرق القدس.

القرار الذي اتخذه قائد هيئة أركان الاحتلال، غادي آيزنكوت، ويهدف إلى إخضاع مناطق في شرق القدس إلى سيطرة قوات الجيش الصهيوني، يتزامن مع خروج العديد من الإجراءات والتشريعات الإسرائيلية التي تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وذلك في خضم حرب ديموغرافية علنية، يشنها الاحتلال على المقدسيين؛ لخفض عددهم إلى أكبر نسبة ممكنة، وفي المقابل رفع نسبة المستوطنين في شرقي القدس المحتلة، بهدف إحكام السيطرة عليها وإلحاقها بالشق الغربي من المدينة، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى ألا تتجاوز نسبة المقدسيين ١٢ إلى ١٥٪ ، في الوقت الذي دللت الإحصاءات فيه على أن النسبة اليوم تتجاوز ٣٩٪ من مجموع عدد السكان في القدس، وأكدت دراسة إسرائيلية إحصائية زيادة عدد المستوطنين في الضفة المحتلة؛ ليصل إلى نحو نصف مليون مع حلول عام 2018.

سبق أن صوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، مطلع يناير الجاري، على مشروع قانون خاص بفصل الأحياء الفلسطينية بالقدس، وهو المشروع الذي تقدم به حينها زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، ووزير ما يسمى “شئون القدس” التابع لحزب الليكود، زئيف إلكين، ويهدف إلى إخراج مخيم شعفاط وقرية كفر عقب الموجودان خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما، وهو المشروع الذي من شأنه إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، وتقطيع أوصال المدينة، وفصل أحياء عربية وضم مستوطنين ومستوطنات إلى حدود القدس، ويتناسق هذا المشروع مع قرار “أيزنكوت” الأخير.

محاولات التوسع الصهيوني لا تقتصر على بلدات القدس، بل تمتد المخططات إلى الضفة، حيث من المقرر أن يطرح أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود المتطرف، خلال الأيام القليلة القادمة، مشروع قانون يقضي بـ”ضم الضفة الغربية المحتلة”، وذلك بعد أيام من التصويت على مشروع قانون يقضي بتطبيق “القانون الإسرائيلي”، على المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وفي نهاية العام الماضي صدَّقت اللجنة المركزية لحزب الليكود على صيغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وبموجب هذا القانون يتوجب العمل على السماح بالبناء الحر بمستوطنات الضفة، بالإضافة لبسط السيادة كاملة على مستوطناتها، ما يعنى سريان القوانين الإسرائيلية هناك.

الاحتلال الصهيوني يحاول تسريع خطواته التهويدية في الأراضي الفلسطينية من خلال سن القوانين والتشريعات، التي يضمن بها الاستيلاء على المزيد من القرى والبلدات الفلسطينية، والتي قد تجعله في موضع قوة خلال أي مفاوضات سياسية مستقبلية، مستغلاًّ في ذلك وجود الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس، دونالد ترامب، الذي أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ كافة مشاريع ومخططات الاحتلال بدعم ومساندة أمريكية، الأمر الذي يمثل فرصه ذهبية للاحتلال، يحسن استخدامها، من خلال رفع وتيرة خطواته وإجراءاته؛ لتنفيذ كافة مخططاته تحت الستار الأمريكي.