تقرير: القيمة التسويقية لـ«صلاح» تخطت 140 مليون يورو متفوقًا على رونالدو

أصدر مرصد «CIES» الدولي دراسة عن القيمة التسويقية للاعبي كرة القدم في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث شملت الدراسة 4 جوانب: أعمار اللاعبين، وعدد الأهداف التي سجلها اللاعب مع فريقه في البطولة المحلية والقارية، ومدة عقودهم، وأدائهم خلال الفترة الأخيرة.

مرصد كرة القدم «CIES» هو مجموعة بحثية داخل المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، وهو مركز دراسة مستقل يقع في نيوشاتيل، بسويسرا، ومتخصص في التحليل الإحصائي لكرة القدم، أنشأه عام 2005 كل من الدكتور رافائيلي بولي والدكتور لويك رافينيل.

وأوضح التقرير أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأغلى لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، أعلى قيمة تسويقية من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني والفائز بجازة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وجاء النجم البرازيلي نيمار د سيلفا في المركز الأول في التقرير الذي نشره المرصد بقيمة 213 مليون يورو، وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المرتبة الثانية بقيمة 202 مليون يورو، وجاء الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في المرتبة الثالثة بقيمة 195 مليون يورو، واحتل رونالدو أفضل لاعب في العالم المرتبة 49 بقيمة 80.4 مليون يورو.

وجاء الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي تسعى العديد من الأندية الأوروبية للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعلى رأسها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في المرتبة التاسعة بقيمة 150.2 مليون يورو.

وشهدت القائمة تواجدًا عربيًّا، من خلال النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي والحائز مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء عن العام المنصرم 2017، وحل الفرعون المصري في المرتبة الـ12 بقيمة 140.5 مليون يورو، متفوقًا على العديد من نجوم اللعبة، مثل الإنجليزي رحيم سترلينج والأوروجوياني لويس سواريز وزميله البرازيلي فيليب كوتينيو، المنتقل حديثًا إلى صفوف برشلونة الإسباني، والبلجيكي إيدين هازارد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والعديد من نجوم اللعبة.

وجاءت قائمة أعلى 20 لاعبًا على النحو التالي:

1 – البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان فرنسا) بقيمة 213 مليون يورو.

2 – الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة إسبانيا) 202.2 مليون يورو.

3 – الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير إنجلترا) 194.7 مليون يورو.

4 – الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان فرنسا) 192.5 مليون يورو.

5 – الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس إيطاليا) 174.6 مليون يورو.

6 – الإنجليزي ديلي ألي (توتنهام هوتسبير إنجلترا) 171.3 مليون يورو.

7 – البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي إنجلترا) 167.8 مليون يورو.

8 – البلجيكي روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد إنجلترا) 164.8 مليون يورو.

9 – الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد إسبانيا) 15.2 مليون يورو.

10 – الفرنسي بول بوجبا ( مانشستر يونايتد إنجلترا) 147.5 مليون يورو.

11 – الألماني ليروي ساني (مانشستر سيتي إنجلترا) 140.6 مليون يورو.

12 – المصري محمد صلاح (ليفربول إنجلترا) 140.5 مليون يورو.

13 – الإنجليزي رحيم سترلينج (مانشستر سيتي إنجلترا) 138.2 مليون يورو.

14 – الأوروجوياني لويس سواريز (برشلونة إسبانيا) 128.7 مليون يورو.

15 – الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد إنجلترا) 126.8 مليون يورو.

16 – البرازيلي فيليب كوتينيو (برشلونة إسبانيا) 123 مليون يورو.

17 – البرازيلي جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي إنجلترا) 122.6 مليون يورو.

18 – البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي إنجلترا) 119.6 مليون يورو.

19 – الأرجنتيني جونزالو هيجواين (يوفنتوس إيطاليا) 113 مليون يورو.

20 – الإسباني ألفارو موراتا (تشيلسي إنجلترا) 108 مليون يورو.