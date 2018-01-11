تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

أقيم مؤتمر صحفي أمس الأربعاء؛ للكشف عن تفاصيل الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، وتحظى الدورة بمشاركة 27 دولة بمجمل 849 ناشر، بالإضافة إلى مشاركة 7 مؤسسات صحفية و37 مؤسسة حكومة، ووصل عدد الأجنحة داخل المعرض إلى ألف و194.

الجزائر ضيف شرف

تحل دولة الجزائر ضيف شرف الدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتشارك 70 دار نشر جزائرية في المعرض بأكثر من 4 آلاف عنوان ما بين روايات ومجموعات قصصية، ودراسات نقدية وأكاديمية، وكتب تاريخية وتراثية، موزعة على أجنحة وزارة الثقافة ونقابة الناشرين الجزائريين ومنظمة الناشرين، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات الثقافية التي ساندت الجزائر من بينهم حلمي النمنم، وزير الثقافة، وجابر عصفور، وزير الثقافة السابق، وعائلة المخرج يوسف شاهين، والفنان عزت العلايلي.

وقال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال المؤتمر، إن الجزائر تحل ضيف شرف على المعرض، وكانت مصر ضيف شرف معرضها الذي انعقد في شهر أكتوبر الماضي بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، وأشار إلى الامتداد الثقافي بين البلدين، مضيفا أن معرض القاهرة الدولي، ليس خاصا بوزارة الثقافة أو هيئة الكتب، بل معرضًا دوليًا يمثل مصر داخليًا وخارجيًا كونها الأقدم والأكثر تأثيرًا على مستوى المنطقة العربية.

وأوضح نائب السفير الجزائري، فريد دحمان، أن أبرز المثقفين والكتاب الجزائريين يشاركون داخل معرض القاهرة للكتاب، مؤكدًا أن 10% من دور النشر المشاركة فى المعرض هذا العام من الجزائر؛ حرصًا على التعاون والتواصل الثقافي بين البلدان.

عبد الرحمن الشرقاوي.. شخصية المعرض

وحول اختيار الأديب والمفكر عبد الرحمن الشرقاوي، ليكون شخصية المعرض خلال الدورة التاسعة والأربعين، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن قرار اختياره لم يكن فرديًا، بل جاء بموافقة جميع أفراد اللجنة القائمة على المعرض، باعتباره أحد المجددين في الخطاب الديني.

ويعد عبد الرحمن الشرقاوي، أحد المفكرين الإسلاميين؛ له العديد من الكتابات في الشؤون الدينية، وله روايات مهمة ومسرحيات تاريخية، ومن بين رواياته “الأرض”، وتناول خلال الرأسمالية في أبشع صورها، وكيف عانى الفلاح من الظلم والاستبداد، واعتبر النقاد الرواية النموذج الأبرز لمذهب الواقعية الاشتراكية، وتم تحويلها إلى فيلم عام 1970، كان دائمًا يتعرض للقضايا المجتمعية والصراعات القائمة ومعاناة الشعوب، وركز على ذلك في أعماله المسرحية، وفي مجال التراجم الإسلامية، كتب عددًا من الكتب من بينها: “محمد رسول الحرية” عبارة عن سيرة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، “علي إمام المتقين” عن سيرة علي، وكتاب “الفاروق عمر”.

القاعات تحمل أسماء الفنانين

وأعلنت اللجنة المسؤولة عن معرض الكتاب، إطلاق أسماء بعض الشخصيات على قاعات إقامة الندوات خلال المعرض؛ فالقاعة الرئيسية أطلق عليها اسم “عبد الرحمن الشرقاوي”، وقاعة ضيف الشرف “لطيفة الزيات”، وكاتب وكتاب “سيد حجاب”، وملتقى الشباب “محمد أبو المجد”، وبيت الشعراء “فؤاد حداد”، والمقهى الثقافة “أحمد فؤاد نجم”، وملتقى الإبداع “مكاوي سعيد”، والمسرح المكشوف “زكريا الحجاوي”، والفنون “شادية”، وبيت البادية “الشيخ صديق أبو عبعاب”، وقاعة العروض الفنية باسم “محمد فوزي”، وقاعة الورش الفنية “بابا شارو” وقاعة حفلات التوقيع “أبلة فضيلة”.

التعاون مع “عم أمين”

فيما تم الإعلان خلال المؤتمر عن تحويل متجر بوكس دوت كوم الإلكتروني ليكون المتجر الرسمي للمعرض، بالإضافة إلى سعي الهيئة للتواصل مع الشركة المصممة لـ”أبلكيشن عم أمين”، ليكون خاصا بالهيئة والمعرض في المستقبل.

و“عم أمين” تطبيق أسسه مجموعة من شباب المطورين والمبرمجين، لخدمة رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ ليكون همزة وصل بين المنظمين والناشرين والقراء، ويتيح التطبيق ثلاث خدمات رئيسية خلال المعرض، هي: (الخريطة التفاعلية) التي تساعد الزائر في الوصول بسهولة وسرعة لصالات العرض وأماكن دور النشر بالمعرض، (دليل البحث) أماكن بيع الكتب داخل المعرض، (جدول الأنشطة) الذي يضم توقيتات وأماكن الأنشطة الثقافية والفنية.

“أسبوع القراءة” بالمدارس

وكشف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،عن وجود تعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم الإعلان منذ الأسبوع الأول للعام الدراسي الثاني “أسبوعا للقراءة”، بالتزامن مع الأسبوع الثاني من معرض الكتاب، فضلًا عن تعاون وزارة الشباب والرياضة في هذه الدورة بأوركسترا الشباب والرياضة.

وأكد الحاج أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، لم تقم بأي رقابة على الكتب، ولكن سيكون هناك تعاون مع شرطة المصنفات للرقابة على الكتب المزورة بسور الأزبكية؛ من أجل منع بيع للكتب المزورة داخل سور معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن معرض القاهرة للكتاب أهم عرس ثقافي عربي، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والهيئة المصرية العامة للمؤتمرات والمعارض، مؤكدًا حرصهم خلال الدورة على تخفيض أسعار تأجير أرض المعارض لدور النشر المصرية بأسعار أقل من السنوات الماضية؛ من أجل تخفيض قيمة الكتاب على القارئ.