تعرف على جدول مباريات السبت محليًّا وأوروبيًّا

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات. البداية من الدوري المصري، حيث تقام 4 مباريات ضمن الجولة الثامنة عشرة، يأتي في مقدمتها مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الخامسة مساءً على ملعب «الإسماعيلية».

يدخل الإسماعيلي صاحب الضيافة، في موقعة اليوم، اللقاء وفي جعبته 40 نقطة، يحتل بها صدارة جدول الترتيب، وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة من الدور الأول أمام المقاولون العرب، بينما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

يدخل كلا الفريقين اللقاء ولديه رغبة شديدة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، الإسماعيلي من أجل الحفاظ على صدارته وتوسيع الفارق مع الأهلي حامل اللقب إلى 4 نقاط، والاتحاد السكندري من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر.

وفي الثانية والنصف مساء يستضيف فريق مصر المقاصة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، نظيره الأسيوطي سبورت صاحب المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، ويلتقي في نفس التوقيق الرجاء متذيل الترتيب برصيد 9 نقاط، مع فريق المقاولون العرب صاحب الـ25 نقطة في المركز السابع وله مباراة مؤجلة.

وتختتم مباريات اليوم في السابعة والنصف مساءً، حيث يحل فريق طنطا صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة، ضيفًا على النصر الذي يسبقه في جدول الترتيب بمركز وبنفس عدد النقاط.

كما تقام عدة مباريات مهمة اليوم في الدوريات الأوروبية المختلفة:

الدوري الإنجليزي

5.00تشيلسي: ليستر سيتي

5.00 نيوكاسل يونايتد: سوانزي سيتي

5.00 كريستال بالاس: بيرنلي

5.00 واتفورد: ساوثهامتون

5.00 وست بروميتش ألبيون: برايتون

5.00 هيديرسفيلد تاون: وست هام يونايتد

7.30 توتنهام هوتسبير: إيفرتون

الدوري الإسباني

2.00 جيرونا: لاس بالماس

5.15 ريال مدريد: فياريال

7.30 إيبار: أتليتكو مدريد

9.45 ديبورتيفو لاكورونا: فالنسيا

الدوري الألماني

4.30 فيردر بريمن: هوفنهايم

4.30 أينتراخت فرانكفورت: فرايبورج

4.30 شتوتجارت: هيرتا برلين

4.30 هانوفر: ميانز

4.30 أوجسبورج: هامبورج

7.30 لايبزيج: شالكه

الدوري الفرنسي

6.00 رين: مارسيليا

9.00 تروا: بوردو

9.00 مونبيليه: موناكو

9.00 نيس: أميان

9.00 كان: ليل

9.00 ديجون: ميتز