تصريحات السيسي عن الفاسدين.. مناورة انتخابية

«أنا عارف الفاسدين كويس ولن أسمح لهم بالاقتراب من هذا الكرسي».. جملة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ردًا على سؤال وجه إليه في هاشتاج #اسأل_الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي أُقيم مساء الجمعة الماضية، فتح الباب واسعًا أمام تكهنات عديدة حول هوية هؤلاء الأشخاص، وماذا سرقوا ولماذا لا يتم تقديمهم للجهات الرقابية والقضائية، ومدى سلطات الرئيس في محاسبتهم.

وأضاف السيسي على هامش المؤتمر: «أنا لو أقدر أمنع الفاسد إنه يتولى أمركم كنت منعته، وأنا عارف الفاسد مين، عارفهم كويس، لكن لأمانة المسؤولية وهو سامعني اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسى ده يحذر مني، أنا عارف كويس قوي الصالح وأنا مش هابقى حكر عليكم، لكن فيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده يعني أبقى عارف إنه كان حرامي وفاسد وأسيبه هنا ربنا يحاسبني مش انتم اللي هتحاسبوني ربنا يقول لي سكت إزاي». ​

تساؤلات عديدة طرحتها «البديل» على بعض الخبراء السياسيين والفقهاء الدستوريين للوقوف على أحقية الرئيس في إطلاق مثل هذه التصريحات الإعلامية حول الفاسدين وهو على قوائم المرشحين المحتملين للرئاسة، وما إذا كان النظام الحاكم يعرفهم جيدًا فلماذا لا يتم تقديمهم للمحاكمة؟

رسائل مبطنة

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ربط بين التصريحات وبين فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلا، إن هذا الكلام المرسل لا يليق برئيس دولة، ويحمل دلالة خطيرة، خاصة أن مصر تشهد خلال الأيام المقبلة انتخابات رئاسية، بينما لسان حال الرئيس يقول «مش هاخلي حد يقرب من كرسي الرئاسة.. أنا ومن بعدي الطوفان».

الإشكالية هنا بحسب نافعة، أمام رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، ما إذا كان سيُمكن من الترشح للانتخابات أم لا؟ خاصة أن خوضه السباق يفرض معطيات جديدة في المعركة الانتخابية.

ويرى الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن تصريحات السيسي حول تصديه للفاسدين ومنعهم من الوصول إلى كرسي الحكم، فيه تجاوز شديد للسلطات الدستورية للرئيس، موجهًا رسالته لأنصاره بعدم السكوت عن أي مرشح يمثل تهديدًا له، ومن ثم يتولى أنصاره الأمر من خلال تقديم الطعون في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف زهران: الرئيس تجاوز في قوله إنه لن يسمح لأي فاسد أن يصل إلى الكرسي، مشددا أنه لا يصح له أن يكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، فالأمور تزداد تعقيد كل يوم عن سابقه، فالرئيس رجل مخابرات سابق، ويخاطب الشعب عن طريق الرسائل، ويتوجب على الجميع قراءة ما بين السطور.

كارت إرهاب

الخطورة في تصريحات الرئيس، بحسب زهران، أن يتم تسخير جميع أجهزة الدولة لتسجيل المكالمات لجميع المرشحين للضغط عليهم أو عبر التنسيق المسبق معهم، مؤكد أن تصريح السيسي يمثل تهديدا خفيا لكل من يرغب الترشح بأنه يملك عليه دلائل فساد ليتراجع بعض المرشحين، واصفا إياها بغير موفقة؛ فالفاسد يقام عليه الدليل ويحاكم أمام القضاء، أما الرئيس السيسي، فمجرد مرشح محتمل للرئاسة.

وقال الفقيه الدستوري، الدكتور محمد غنيم، إننا بحاجة أولًا لتعريف مفهوم الفاسد الذي يقصده الرئيس، ثم تأتي مهمة محاسبة الفاسدين، التي من اختصاص أجهزة محددة مثل النيابة والقضاء، وليست مهمة رئيس الجمهورية.

وأكد غنيم أن الحديث عن الفاسدين من قبل أحد المرشحين للرئاسة، مجرد مناورة منه ضد المنافسين، موضحا أن الكشف عن الفساد لدى المرشحين من صميم عمل اللجنة الوطنية المسؤولة عن العملية الانتخابية، ووحدها المنوط بها التحقق من صحة الأوراق أو أن المرشح ليس عليه أحكام قضائية سابقة، ولا يصح لمرشح رئاسي أن يقول هذه التصريحات على أحد المرشحين.

تصريح سياسي

الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، قال إن التصريحات سياسية، هدف من خلالها السيسي، إظهار أن قلبه على البلد، ويسعى لطمأنة الجميع أنه يأخذ احتياطاته جيدًا، لكن لا توجد أي وسيلة دستورية أو قانونية لمنع أي مرشح من حقه في دخول الانتخابات الرئاسية وإن كان فاسدًا أمام الجميع.

وأضاف جبريل أن هناك شروطا عامة للترشح إلى الرئاسة يحددها الدستور والقانون، وكل من استوفى الشروط من حقه دخول الانتخابات ولو كان معروفا عنه للعامة أنه فاسد طالما لم تصدر بحقه أي أحكام قضائية، وإذا كان يعرف الفاسدين كان أجدر به أن يتقدم ببلاغ ضدهم للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم حتى لا يكون مجرد كلام واتهامات مرسلة، مرجحًا أنه يقصد شخص ما كان يريد الترشح للرئاسة أو شخص آخر قدم أوراقه للجنة الوطنية للانتخابات.

الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، اتفق مع جبريل بشأن ما يتوجب على الرئيس فعله من تقديم الفاسد للقضاء، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: السيسي بالنسبة للكرسي مرشح يتساوى مع الآخرين ولا شأن له بالاقتراب منه أو الابتعاد عنه، الاقتراب من الكرسي أو الابتعاد عنه أمر يحكمه الدستور والقانون.