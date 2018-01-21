تسويق «إنجازات السيسي» في الخارج.. عشوائية برلمانية جديدة

أثار توجه وفد برلماني إلى إيطاليا الخميس الماضي؛ بحجة عرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة ولايته الأولى، والرد على الانتقادات التي يوجهها المجتمع الدولي للإدارة المصرية الراهنة، العديد من التساؤلات، خاصة أن الزيارة تأتي ضمن عدة زيارات سيجريها الوفد البرلماني إلى عدة دول عربية وأوروبية.

كثرة سفر النواب بشكل عام أثارت العديد من الانتقادات للبرلمان، خاصة أن هناك زيارة مرتقبة من جانب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للكونجرس الأمريكي للرد على مزاعم تعرض الأقباط لمشاكل في الداخل، لا سيما أن هناك تصريحات لأعضاء في الكونجرس أكدوا أنهم يعدون مشروع قانون لحماية الأقباط في مصر، الأمر الذي تم رفضه في مصر، واعتبر تدخلا في الشأن الداخلي.

من جانبها، بررت النائبة غادة عجمي، رئيس الوفد البرلماني، الزيارات بأن مجلس النواب يدعم رئيس الجمهورية ويحاول الرد على الانتقادات الدولية وتوضيح الصورة بشكل صحيح، واصفة المهمة بـ”دور وطني، لابد أن يؤديه أي مصري”، فضلا عن كونها نائبة المصريين في الخارج، ما يتطلب الرد على تساؤلاتهم حول الأوضاع الراهنة.

وانتقد عدد من السياسيين استمرار الطريقة التي يدار بها البرلمان، واصفين ما يحدث حاليا بأنه حلقة جديدة من العشوائية تؤكد تراجع المجلس عن دوره؛ فبدلا من أن يؤدي المجلس دوره في محاسبة الحكومة ومعرفة ما قصرت به والانحياز للمواطن، أصبح البرلمان مجرد جهة أو مؤسسة تتبع الحكومة، حسبما أكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية.

وأضاف دراج لـ”البديل”، أن الجميع يعلم الطريقة التي تشكل بها المجلس الحالي، وتدخل بعض الأجهزة في تشكيله؛ فمن الطبيعي أن يكون ولائه لها وليس للمواطن أو الدستور والقانون الذي ضرب به عرض الحائط، مشيرا إلى أن البرلمان الحالي ارتكب العديد من الكوارث والمشاكل التي لم يقع فيها أي من برلمان سابق؛ آخرها تخليه عد الدور الرقابي والتسابق على جمع التوقيعات المؤيدة لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتكون الوفد البرلماني الذي توجه إلى إيطاليا من غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة آمال رزق، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب محمد وهبة الله، وكيل لجنة القوى العاملة.