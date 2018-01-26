تزايد الخصخصة والاستثمار بالقطاع الصحي.. والحل في الإصلاح الشامل

بعد نجاحها في الاستحواذ على مستشفى القاهرة التخصصي ومعملي المختبر والبرج، نجحت مجموعة «أبراج» في شراء مستشفيات كليوباترا، والشروق والنيل بدراوي نظير مبلغ مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري. ومنذ مايو 1991 حتى مارس 2015 حدثت تطورات كبيرة وكثيرة داخل مستشفى النزهة الدولي شملت البشر والحجر جعلت شهرة هذا الصرح الطبي أحد العلامات المميزة لحي مصر الجديدة وأصبحت كلمة النزهة تعني شيئا من اثنين لا ثالث لهما، إما حي النزهة أو مستشفى النزهة الدولي.

في عام 2015 حاولت شركة «أبراج» شراء المستشفى الدولي وفشلت حتى عادت قبل أيام وطرحت عرض الشراء من جديد بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لأسهم مستشفيات كليوباترا، التي تضم القاهرة التخصصي، والشروق، والنيل بدراوي في البورصة المصرية إلى 6 مليار جنيه مصري.

رعاية صحية للبيع

توصلت شركة «أبراج» إلى إتفاق نهائي لشراء والاستحواذ على مستشفى الكاتب في الدقي، ومستشفى آخر في محافظة الشرقية، ومستشفى خاص ثالث في محافظة بنى سويف، وتحاول اليوم بشتى الطرق شراء جميع أسهم مستشفى النزهة الدولي فى البورصة المصرية.

وتمتلك مجموعة «أبراج» عددا من المستشفيات والعيادات والمعامل والمختبرات الطبية في مصر وتونس والمغرب بقيمة إجمالية تقدر بـ 500 مليون دولار، وتسعى الشركة المتخصصة في إدارة استثمارات الملكية الخاصة وإدارة الأصول في الأسواق المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أسيا عبر الاستحواذ على المستشفيات التخصصية المصرية لطرح قطاع الرعاية الصحية والمستشفيات التابع لها للبيع في إحدى البورصات الأجنبية، وتفاضل المجموعة بين بورصتي لندن ونيويورك .

كارت ضغط أخير

في يوم الثلاثاء قبل الماضي عينت مجموعة «أبراج»، المجموعة المالية «هيرميس» و«سيتي جروب» لإدارة الطرح العام الأولي أو بيع المستشفيات التي تملكها في منطقة شمال إفريقيا، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية عن مصادر مُطلِعة لم تكشف عن هويتها.

وقالت المصادر إن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، ستنفذ أيا من الخيارين وتنهي الإجراءات ذات الصِّلة خلال النصف الأول من العام الجاري. كما كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم مجموعة «أبراج» يوم الأربعاء قبل الماضي بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم مستشفى النزهة الدولي في البورصة المصرية وعددها 7.2 مليون سهم، تمثل كامل أسهم مستشفى النزهة الدولي بسعر 90 جنيها للسهم بقيمة إجمالية 684 مليون جنيه مصري.

من جانبه؛ قرر مجلس إدارة مستشفى النزهة الدولي بالإجماع رفض عرض الشراء الإجباري الذي تقدمت به مجموعة «أبراج» للاستحواذ على 100% من أسهم مستشفى النزهة الدولي في البورصة المصرية وأعلن الدكتور إبراهيم عبد الغني، رئيس الفريق الطبي المعالج في «النزهة الدولي» أن المستشفى ليست للبيع.

حلم بدأ مع النصر

بدأت المستشفى الدولي بفكرة صغيرة بعد اندلاع حرب 6 أكتوبر 1973 مباشرة، حيث تم تحويل جميع مستشفيات المؤسسة العلاجية ومن ضمنها مستشفى دار الشفاء إلى المجهود الحربي وأصبحت مخصصة لعلاج المصابين والمرضى من أفراد القوات المسلحة فقط، وغير مسموح بدخول أو علاج المرضى من المدنيين وفي 10أكتوبر من العام ذاته تقابل اثنان من أعضاء هيئة التدريس بطب عين شمس، الدكتور محمد بيومي سمور مع الدكتور عماد فضلي الذى كان يبحث عن فيلل للسكن في حي مصر الجديدة فأقنع سمور صديق عمره وزميل الدراسة أن يؤجل مؤقتا الفكرة وأن يبحثا سويا عن مكان يصلح لإقامة مستشفى.

وخلال أيام قليلة اجتمع 9 أطباء بينهم طبيبة واحدة، واقتنعوا جميعا وتحمسوا بشدة للفكرة وبدأوا مباشرة تنفيذ الحلم، بشراء العقار الكائن في 12 شارع الشيخ بشير نعمة بمصر الجديدة. وبأقل الإمكانيات المادية في ظل الظروف الصعبة تحقق الحلم بعد أن أصبحت خلال 4 سنوات فقط أشهر مستشفى خاص في شرق القاهرة وفي ذات الوقت حققت المستشفى نجاحا استثماريا، حيث تم صرف أرباح للمساهمين بنسبة 100% من رأس المال بعد عام واحد فقط من افتتاحها.

تم افتتاح مستشفى النزهة الدولي في مايو 1991، ولكن البداية الحقيقية بحسب الدكتور محمد سمور، رئيس مجلس الادارة كانت أواخر عام 1981 وبالتحديد في شهر سبتمبر حيث تم شراء قطعة الأرض التي أقيمت عليها المستشفى من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

معركة العلاج الخاص

«بيع المستشفيات الكبرى خط أحمر».. يقول الدكتور محمد بسيوني، استشاري إدارة المستشفيات إن العلاج داخل مستشفيات القطاع الخاص يمثل 70% والحكومي 30% لعامة الشعب المصري، مضيفا أن الشركات الطبية الكبرى في المنطقة العربية تريد فرض سيطرتها على سوق العلاج الخاص بأي مقابل.

ورفض بسيوني في تصريحات خاصة لـ”البديل” هذا البيع الذي يهدد صحة ملايين المصريين، خاصة أن تلك المستشفيات الخاصة تحقق أرباحها الأكبر من نفقات العمليات الجراحية وغرف الرعايات المركزة للقلب والكبد والمخ والحضانات التي يدفع فيها أهل المريض كل ما يمتلكون.

بيع بالوكالة

في المقابل أطلقت هيئة الرقابة الإدارية صيحة تحذير من استحواذ الأجانب على المنشآت والمراكز الصحية، حيث تتخفى تلك المجموعة الاستثمارية في المنشآت التي تستحوذ عليها، مضيفة أنه هنا فوضت «أبراج» مستشفي كليوباترا المملوكة بنسبة 100% للمجموعة للتتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم مستشفى النزهة الدولي بأسعار تفوق سعره بالبورصة، وأشارت مصادر خاصة إلى أن سهم مستشفى النزهة الدولي قيمته الأسمية بالبورصة المصرية تقدر بـ 6 جنيهات والقيمة الدفترية 19 جنيها، لكن المشتري الجديد عرض سعرا بـ 90 جنيها للسهم أي بزيادة 373.6% مقارنة بقيمته الدفترية المتداولة بالسوق.

وأضاف المصدر أن معدل الزيادة في سعر السهم مشروط بأن تستحوذ على 100% من أسهم «النزهة الدولي» عبر سياسة الاستحواذ بأسعار باهظة علمًا بأنه سوف يستردها حين يوظف مراكزه ويستخدم مستشفياته في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة التي يبدأ العمل بها في مستشفيات مدن القناة مطلع يونيو المقبل ليفرض علاجا باهظًا ورسوما أكثر على متلقي الخدمة دون أن تمكن أحد من وقفه.

هيكل الملكية

«البديل» توصلت إلى المستثمرين الـ 11 الذين يمتلكون أسهم مستشفى النزهة الدولي التي يسيطر رجال أعمال سعوديين على ما يقارب 20% من الأسهم في البورصة المصرية.

ووفقًا لما جاء في هيكل الملكية الخاصة بالمستشفى الدولي يتصدر رجل الأعمال السعودي أحمد حسن فتيحي قائمة مالكي المستشفى بـ 16.25 % من إجمالي الأسهم وحازم محمد سمور بـ 8.37% وباقي الأسهم موزعة على كل من علي صادق صبور 1.94% ومحمد بيومي حسن سمور 1.28% ومحمد توفيق ماضي الرهاوي 0.7075% وحسن الظاهر أحمد 0.2508% وإبراهيم عبد الغني رمضان 0.234% ومحسن محمد قطب 0.1691% ومحمد ياسر عبد العاطي 0.117% وأحمد أنور النوري 0.108% ومحمد الطيب ناصر 0.0838%.

تهديد للأمن القومي

الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء اعترضت على مخطط بيع مستشفى النزهة الدولي، قائلة إن التحكم في المؤسسات الصحية الخاصة بأي بلد يعد بمثابة الأمن القومي، وأن مخطط السيطرة على المستشفيات الخاصة للوقوع واحدة تلو الأخرى في قبضة الشركات الخليجية متعددة الجنسيات وهي نفس المستشفيات التي تم عمل قانون التأمين الصحي الشامل لفرض سيطرتها على المنظومة الصحية في مصر.

«محتاجين نفوق أو المستقبل مرعب».. تقول مينا التي ربطت بين طرح مستشفى النزهة الدولي للبيع في البورصة وبين وضع الدواء في مصر والذي صارت تتحكم في إدارته الشركات متعددة الجنسيات.وأكدت وكيل نقابة الاطباء أن مجموعة «أبراج» تشتري المستشفيات الخاصة وليس المستشفيات الحكومية والتخوف الأكبر أنها بذلك تحتكر مستوى الخدمة الصحية في مستوى معين من المستشفيات السابقة دون أن تضيف أي امتيازات جديدة للخدمات العلاجية في مصر.

كل ما في الأمر بحسب ما ذكرت أن تلك الشركات متعددة الجنسيات تقوم بشراء المستشفيات المصرية الناجحة أو المشاركة فيها عبر الاستحواذ على الأسهم، ومن ثم تحول أرباحها خارج البلاد، بالإضافة إلى أنه عند درجة معينة سيكون بيدها توجيه السياسة الصحية في مصر.

التخوف الأكبر بحسب مينا أن تكون هذه الخطوة بداية لفتح الطريق أمام باقي المستشفيات الحكومية للخصخصة أو مشاركة القطاع الخاص في الاستحواذ على المنشآت الصحية في مصر والتحكم في أسعار الخدمة الطبية المقدمة للمواطن ورسم سياسات الإدارة التي تؤثر على صحة المصريين كما تفعل الحكومة اليوم مع مستشفيات التكامل وهو ما يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي المصري.

الخصخصة في الطريق

هناك تخوفات عامة من خصخصة الطب وشراء المنشآت والمستشفيات الطبية بمصر عبر الشركات الخاصة والأجنبية وهو ما أكده الخبير المصري في الرعاية الصحية الدولية الدكتور سمير بانوب، أستاذ السياسة الصحية بمنظمة الصحة العالمية الذي ذكر أن الطب في مصر مخصخص فعليا وعمليا والوضع الحالي واضح فالقطاع الحكومي والعام لا يستقبل إلا المرضى المعوزين وغير القادرين ماليا وتقدم به خدمات غير ملائمة تدفع المواطن قسرا للاتجاه إلى القطاع الخاص ولو استدان أو استخدم مدخراته، وهو ما يظهر في ثلثي الكشوف الخارجية وأكثر من نصف العمليات التي تتم في القطاع الخاص المملوك بأغلبيته لكبار الأطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي ويحولون المرضي دفعا أو قسرا للقطاع الخاص للحصول على خدمات ذات جوده مقبولة، وهذا نتج عن ضعف الأجور الحكومية الشديد وغياب أغلب الأطباء، خاصة الأخصائيين والاستشاريين من المنشآت الحكومية، مصحوبا بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وضعف رقابة الجودة سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأكد بانوب في تصريحات خاصة أن الممارسة الطبية في القطاع الخاص في مصر حلم كل مستثمر فحجم العمل والسوق كبير يصل إلى 95 مليون مواطن رغم أن غالبيتهم مغطى نظريا بتأمين صحي حكومي وقله منهم لهم تأمين خاص مثل الشركات التابعة لقنال السويس ووزارات النقل والبترول والنقابات المهنية والقضاء وهولاء يتم علاجهم في القطاع الخاص دون تنظيم محكم أو رقابة تتابع جودة العلاج طبقا لمعايير علمية وإرشادات طبيه تطابق المواصفات الدولية والعلمية، والأهم من ذلك هو مراقبة استخدام الخدمات وضرورتها أي الحاجة الفعلية إلى الفحوص أو العمليات الجراحية التي تجري للمريض.

يضاف إلى ذلك حسب بانوب غياب تسعير الكشوف والفحوص والعمليات في القطاع الخاص ومراقبة تكلفة العلاج الطبي به وكل ذلك يتم في مصر دون تحديد أو رقابه محكمة ولذلك أصبح العلاج الطبي سوقا مغريا لاستحواذ القطاع الخاص قلما يتواجد في أي دولة متقدمة فواقع الممارسة في هذه الدول هو أن التامين الصحي الاجتماعي يغطي كافة المواطنين تقريبا والأطباء إما أن يعملوا في القطاع الحكومي بأجور عادلة ويقدموا خدمات ذات جودة عالية، أو يتفرغوا للقطاع الخاص الذي تتعاقد معه صناديق التامين بأجور تحددها هذه الصناديق مع مراقبة محكمة ودقيقة لجودة الخدمات طبقا للمعايير والإرشادات المحددة، ولكن الممارسة المزدوجة وإجبار المرضى على التحول للقطاع الخاص ومطالبتهم بأي أسعار يحددها القطاع الخاص وغياب مراقبة الجودة أو الحاجة الفعلية للخدمات، كل هذا لا يحدث إلا في مصر وبعض الدول النامية التي لم يتطور فيها النظام الصحي بعد.

الإصلاح الصحي الشامل

كل هذا يحدد للمستثمر الدولي أو المحلي سوق محكم لا يقدم الإغراءات الحالية التي يحلم بها المستثمرون في القطاع الخاص وقانون التأمين الصحي الجديد لا يضمن ذلك أبدا، بل ويتيح المجال لزيادة حجم عمل القطاع الخاص ويترك السوق لمدة 15 سنة أخرى على الأقل حتى يتم تطبيق التأمين الصحي على كافة المواطنين ولم يحدد الإجراءات المحكمة لرفع الجودة والتفرغ الحتمي للأطباء ومقدمي الخدمة بالقطاع الحكومي والأهم من ذلك رفع كفاءة مقدمي الخدمة من خلال إصلاح شامل للتعليم الطبي الأساسي والتخصصي للأطباء والتمريض والفنيين والإداريين طبقا للمستويات المقبولة عالميا.

واختتم بانوب حديثه لـ”البديل”: لا زلنا ندور حول المشكلة الأساسية للنظام الصحي، الأزمة ليست في شراء المرافق الطبية الخاصة بمعرفة المستثمرون الأجانب فهم لن يغريهم قطاع خاص منظم ومحكم، وإذا حدث إصلاح شامل وتنظيم حقيقي فهو سوف يتقلص حجمه حتميا ليعمل بجانب القطاع العام الذي سوف يقدم أغلب الخدمات ذات الجودة العالية إذا تفرغ له الأطباء، مضيفا أن مقاومة المستثمرين الأجانب هو في الحقيقة جهد ضائع لحماية الملاك المحليين لأن استغلال الطرفين للمرضى لن يختلف كثيرا، والمشكلة أيضا ليست نقص المستشفيات لأن بناء مستشفيات جديدة خالية من الأخصائيين والطاقم الطبي مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية عديمة الجدوى هدر لموارد دولة تحتاج لكل مورد مالي.