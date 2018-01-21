«تراثك أمانة».. دعوة من وزارة الثقافة لتوثيق التاريخ

“تراثك أمانة”، مبادرة ثقافية تنطلق غدا الإثنين، بمقر دار الكتب والوثائق القومية في باب الخلق، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ودكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في استجابة سريعة من الوزيرة عقب الاجتماع الذي أقيم الخميس الماضي مع قيادات الوزارة ومنسقي المبادرات الثقافية التي من المقرر أن تطلقها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف مبادرة “تراثك أمانة” جمع وتوثيق التراث المصري في كافة المجالات من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية لأول مرة، حيث يقوم كل من يملك وثيقة أو مخطوطة نادرة بتسليمها لدار الكتب والوثائق القومية، على أن يتم تدوين أسمائهم بسجلات الدار وتسليمهم شهادات تقدير، مع نسخة رقمية من المقتنيات، وذلك فى إطار سعي كل من وزارة الثقافة ودار الكتب لجمع وتوثيق التراث والتاريخ للأجيال القادمة.

وتناشد المبادرة جميع المصريين من مقتني الوثائق والمخطوطات النادرة والأوعية المعلوماتية السمعية والبصرية المتنوعة، التي تحتوي على مواد قيمة، إهداءها إلى دار الكتب والوثائق القومية، لحفظها بشكل علمي، وضمها إلى الكنوز القومية التراثية.

عائلة النقراشي أولى العائلات المصرية التي قررت المشاركة فى المبادرة، حيث أعلنت عن إهدائها بعض الوثائق الرسمية فى مبادرة تراثك أمانة، موضحة أن هذه الوثائق تعود إلى محمود فهمي النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر في عهد الملك فاروق، ومن قادة ثورة 1919 مضيفة أن الوثائق تؤرخ لكفاح المصريين ضد الاحتلال البريطاني وخفايا الحكم تحت النظام الملكي.

يذكر أن “تراثك أمانة” أولى المبادرات التي تدعمها وزيرة الثقافة الجديدة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التي تولت الحقيبة الوزارية خلال الأسبوع الماضي، وسط ترحيب من المثقفين وإشادة بخلفيتها الفنية والثقافية ونجاحها فى إدارة دار الأوبرا المصرية على مدار 6 أعوام، بالإضافة إلى كونها أول سيدة تتولى وزارة الثقافة منذ إنشائها فى خمسينيات القرن الماضي.