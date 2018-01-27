تحية للأفارقة واعتذار للمسلمين.. ترامب يخاطب العالم بلغة جديدة

على غير المعتاد، التزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه أمس خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، بخطاب معتدل ودبلوماسي ولم يرتجل، ساعيا لطمأنة شركائه التجاريين والسياسين، داعيًا المستثمرين إلى ضخ ملايين الدولارات في الاقتصاد الأمريكي.

واستخدم ترامب، لغة تصالحية مع الأفارقة بعد وصفه لهم بالحثالة في وقت سابق، وتحدث عن استعداده لتقديم اعتذار لإعادة نشر مقاطع فيديو تسيء للمسلمين على موقع تويتر، كما دعا حلفاء أمريكا لمواجهة إيران وكوريا الشمالية وعرقلة طريقهما لامتلاك السلاح النووي.

أمريكا أولا وليست وحدها

أكد ترامب في خطابه على أن شعاره الدائم “أمريكا أولا ولكنها ليست وحدها”، مطالبا قادة الدول الأخرى أن يفعلوا ذلك أيضًا، وأن يضعوا مصالح مواطنيهم في المقام الأول، وفي محاولة منه لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده، قال ترمب: أنا هنا لتسليم رسالة بسيطة: لا يوجد وقت أنسب من اليوم للتوظيف والبناء والنمو في الولايات المتحدة، أمريكا مفتوحة للأعمال، وأصبحنا منافسين من جديد.

الرئيس الأمريكي سلط الضوء عدة مرات في خطابه على الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي صادق عليها الكونجرس، قائلا: خفضنا نسبة الضريبة على الشركات إلى 21%، وتلقّى ملايين الموظفين علاوات نتيجة لذلك، بلغت 3 آلاف دولار.

استنكار واعتذار

وعلى هامش المنتدى، أجرى ترامب، لقاءً مع نظيره الرواندي بول كاجامي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، وطلب منه نقل تحياته الحارة إلى القادة الأفارقة الذين استنكروا بشدة تصريحاته السابقة بحقهم عندما وصفهم بالدول الحثالة في قضية المهاجرين، في محاولة منه لتلطيف الأجواء.

وصرح الرئيس الأمريكي أنه مستعد للاعتذار عن إعادته نشر تغريدات على موقع تويتر تتضمن تسجيلات فيديو مناهضة للمسلمين، تعود للمجموعة البريطانية اليمينية المتطرفة “بريطانيا أولا” ما أثار جدلا في المملكة المتحدة.

وفي حديثه على قناة “آي تي في” التلفزيونية البريطانية قال ترامب، إنه لم يكن يعلم شيئا عن هذه الجماعة لكنه أقل شخص عنصري يمكن مقابلته، وإن إعادة نشر المقاطع في حسابه على تويتر، لم تكن نوعا من التأييد، وعند سؤاله إن كان سيعتذر عن إعادة نشر المقاطع قال ترمب إنه إذا كانت الجماعة عنصرية فإنه سيعتذر، وقال: إذا كنتم تقولون لي إن هؤلاء أشخاص مروعون وعنصريون فسأعتذر حتما إن كنتم تودون مني فعل ذلك.

مواجهة إيران وانتقاد الإعلام

لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إدارته تقود جهودا تاريخية في مجلس الأمن وعبر العالم لممارسة أقصى الضغوط على كوريا الشمالية وفرض العقوبات بسبب برنامجها في التسليح النووي، فضلا عن الجهود المبذولة في مواجهة إيران وعرقلة طريقها لامتلاك السلاح النووي، داعيا حلفاء أمريكا إلى الاصطفاف معها للحيلولة دون حصول إيران على السلاح النووي.

كما لم يفوت ترامب الفرصة لانتقاد الإعلام خلال مشاركته بمنتدى دافوس، واصفا إياه بالكاذب والشرير، وقال في حواره مع الاقتصادي الألماني كارل شفاب، المشرف على المنتدى، بعد كلمته الختامية، إنه لاقى معاملة حسنة من وسائل الإعلام عندما كان رجل أعمال يمارس حياته التجارية، مبينا أن المعاملة اختلفت تمامًا عندما دخل عالم السياسة، مضيفا: أدركت فقط بعد أن أصبحت رئيسا مدى الخبث والعدوانية والشر والزيف التي قد تمارسها الصحافة.