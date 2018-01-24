تأهيل الشباب المفرج عنهم.. مقترح حقوقي برلماني

سلسلة من النقاشات يجريها مجلس النواب حول مقترح بتأهيل الشباب المفرج عنه بموجب عفو رئاسي، بعد ترشيحات من اللجنة التي يترأسها الدكتور أسامة الغزالي حرب، السياسي والكاتب الصحفي.

لجنة “العفو” اجتمعت يوم الأحد الماضي، بمشاركة عدد من الحقوقيين؛ لبحث تأهيل نحو 650 شابا أفرج عنهم منذ تشكيل اللجنة حتى آخر قائمة صدرت قبل شهور، أيضا، يوجد اجتماع يوم الاثنين المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لمتابعة المقترح والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير فرص عمل لهم.

ورغم الترحيب من جانب بعض القوى السياسية بمقترح التأهيل، إلا أنها وجهت انتقادات لأداء لجنة العفو عن الشباب؛ بسبب حالة التراخي التي تعمل بها، وعدم إدراج الفتايات ضمن قوائمها، بالإضافة إلى قلة عدد الشباب المفرج عنهم، مقارنة بالمحبوسين المقدرين بالآلاف، في حين أفرج عن 650 شابا فقط، فضلا عن تجاهل اللجنة لأصحاب الأمراض المزمنة.

من جانبه، عقد حزب المحافظين ندوة مساء أمس، تحت عنوان “الشباب بين الحقوق والحريات”؛ لبحث موقف الشباب بشكل عام، بحضور عدد من أعضاء لجنة “العفو”، واقترح شهاب وجيه، المتحدث السابق لحزب المصريين الأحرار، أن تكون البداية بتعديل قانون التظاهر الذي تم بموجبه حبس العشرات من الشباب، مؤكدا أن استمرار حبس الشباب كارثة لابد من الالتفات إليها، في ظل محاولات الجماعات المتطرفة استقطابهم.

وأكد طارق الخولي، عضو لجنة الإفراج عن الشباب، البحث عن آلية لتأهيل وتعويض الشباب الذي تم الإفراج عنهم؛ بتنظيم عدة لقاءات خلال الأيام الماضية، ستستكمل خلال الأسبوع المقبل مع مسؤولين في الحكومة، حيث تم لقاء وزير الصناعة؛ لبحث مقترح توفير مشروعات صغيرة لهم، أيضا محاولة توفير وظائف في بعض القطاعات بالحكومة.

وعن الانتقادات لموجهة للجنة، قال الخولي، إن هناك عوائق قانونية تقف في طريق المئات من الشباب المحبوس، تكمن في أن أغلبهم مازال قيد المحاكمة، ولم يصدر في حقه حكم نهائي، بحيث يدخل ضمن شروط العفو الرئاسي، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون الحبس الاحتياطي، الذي يتم بالفعل بحث مقترحات برلمانية بخصوصه، كما أن تعديل قانون التظاهر، أصبح أولوية قصوى حاليا.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة مازالت تعمل علي جمع الأسماء، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، متوقعا أن يتم الإفراج خلال الفترة المقبلة، عن قائمة جديدة من الشباب، لكن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.