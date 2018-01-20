بيع «صوت القاهرة» في مزاد علني بسبب «أم كلثوم ومحسن جابر»

وصل النزاع بين المنتج محسن جابر، رئيس شركة “ستارز” للإنتاج الفني، وشركة صوت القاهرة، بسبب حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، إلى طريق مسدود، بعدما صدر حكم قضائي لجابر أصبح بمقتضاه قادرًا على الحجز على مقتنيات صوت القاهرة، وفاءً لديونه المستحقة على الشركة.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في القضية رقم 686 بإلزام شركة “صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات” بأن تؤدي لشركة “ستارز” المملوكة لمحسن جابر مبلغًا وقدره 2 مليون و46 ألفًا و303 جنيهات ومبلغ 40 ألفًا و70 دولارًا أمريكيًّا، وغرامة تأخير بواقع 2% شهريًّا من تاريخ 1 ديسمبر 2014 وحتى تمام السداد، بسبب استغلال شركة صوت القاهرة لمصنفات المطربة أم كلثوم.

شركة صوت القاهرة لم تنفذ حكم المحكمة، الأمر الذي اضطر شركة “ستارز” إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز التنفيذي على محتويات مقر شركة “صوت القاهرة” الكائن في 51 شارع سبيل الخازندار قسم الوايلي بالقاهرة.

وذكرت الشركة في بيان أصدرته أن صوت القاهرة لم تنفذ حكم المحكمة بسداد المبلغ، وبناء عليه لجأت شركة “ستارز” إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز على محتويات مقر شركة “صوت القاهرة”، المثبتة بمحضر الحجز التنفيذي المؤرخ 21 ديسمبر 2017.

وحددت المحكمة الثامنة صباح غد لتنفيذ البيع في مزاد علني بمقر شركة صوت القاهرة، إذا لم تقم شركة صوت القاهرة بسداد المبلغ محل الحجز التنفيذي قبل هذا التاريخ.

بدأ النزاع في عام 2010 عندما تفجرت أزمة بيع تراث صوت القاهرة لشركة روتانا التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، ويساهم فيها القطب الإعلامي الأسترالي روبيرت مردوك الداعم للكيان الصهيوني، حيث وقعت “صوت القاهرة” وقتها عقدًا مع “روتانا” تمنح بموجبه القناة حق بث هذه الأغاني لمدة ثلاث سنوات مقابل ثمن بخس هو 40 ألف دولار، حيث دفعت روتانا ثمن الدقيقة 10 دولارات وهو ثمن بخس، في حين كان ثمن الدقيقة لا يقل وقتها عن 500 دولار، وقد يصل إلى 1000 دولار بحسب لائحة التليفزيون نفسه، وأثبتت التحقيقات وقتها أن “صوت القاهرة” باعت 11 ألف ساعة بسعر لا يتجاوز ثلاثة ملايين جنيه مصري وهو ثمن ضئيل جدًّا.

محسن جابر ظهر في الصورة عندما أعلن وقتها أنه اشترى غالبية التراث الموسيقي العربي من مختلف المنتجين العرب ومن ورثة الفنانين عند تشكيل شركة “فنون” التي ساهم فيها، حيث امتلكت الشركة وقتها 80 في المائة من التراث العربي الغنائي، كما اشترت أكثر من 1800 فيلم، وأيضًا حقوق نشر أعمال عدد من كبار الكتّاب المصريين، وعلى رأسهم الراحل نجيب محفوظ.

ويمنع القانون المصري بيع الإبداعات الفنية لأي كيان، لكنه يتيح حق استغلالها من قبل الآخرين، وذلك ضمن إطار مدة محددة داخل العقد، وهو الشرط الذي لم يتوفر في العقد المبرم بين الطرفين؛ مما يتيح بطلانه، وبناء عليه اتخذ محسن جابر الإجراءات القانوينة حتى بت القضاء في القضية.

من جانبه قال محمد العمري، رئيس شركة صوت القاهرة، إن هناك قضايا بين الشركتين لا تزال منظورة أمام القضاء، موضحًا أن شركة صوت القاهرة قدمت المستندات التي تؤكد ملكيتها لحقوق استغلال 70% من أغاني أم كلثوم، مطالبة المحكمة بتعويضها عن استغلال جابر محتوى لا يملكه على مدار سنوات، بما يعادل نحو 6 ملايين جنيه.

وأضاف العمري أن تراث أم كلثوم أمن قومي مملوك للشركة، مشيرًا إلى أن جابر لديه حق لبعض الأعمال التي اشتراها من بعض ورثة أم كلثوم، حيث سددت شركة “صوت القاهرة” جزءًا منها، ولم يتبقَّ له سوى 400 ألف فقط، وليس ملايين كما يدعي، مؤكدًا أن شركة ستارز المملوكة لجابر هي التي استولت على المال العام.