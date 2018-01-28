بمباركة عربية.. عباس يواصل التنسيق مع الاحتلال

يبدو أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي عقدت في 14 و15 يناير الجاري، ومواقفه التي اتسمت بالحدية لأول مرة، ولهجته المرتفعة في مواجهة الإدارة الأمريكية وحليفها الصيهوني، منذ اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراره بشأن اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، لم يكونا سوى قنبلة صوتية حاول الرئيس الفلسطيني من خلالها حقن المسكنات للشعب الفلسطيني لحين دراسة الموقف بتفاصيله، والوقوف على ما يمكن تحقيقه من مصالح شخصية من وراء هذا القرار.

قنابل صوتية

سقط قناع المقاومة الذي حاول الرئيس الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة من خلاله تغطية وجهه الحقيقي المُطبع مع الاحتلال الصهيوني، حيث أعلن “محمود عباس” عقب اجتماعه مع رئيسة حركة “ميرتس” الإسرائيلية زهافا غالوؤن، الجمعة الماضية، في مقر المقاطعة في رام الله، أنه “على الرغم من عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها، فإن السلطة الفلسطينية مستمرة في التعاون الأمني معها”، مؤكدًا على التزامه بمفاوضات التسوية، مضيفًا أنه لم يرد يومًا تركها أبدًا، ولكنه يبحث عن مقترحات جديدة لاستئنافها، وكرر عباس التأكيد على موقفه من الوساطة الأمريكية في المفاوضات مع إسرائيل، معتبرًا أنها انتهت، وطالب بإيجاد وسطاء آخرين كاللجنة الرباعية، أو الاتحاد الأوروبي، ودول عربية.

حديث عباس عن استمرار السلطة الفلسطينية في التنسيق أمنيًا مع الاحتلال الصهيوني، يتناقض تمامًا مع تصريحاته السابقة بشأن وقف التعامل باتفاق أوسلو الموقع عان 1993، على اعتبار أن التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والاحتلال أحد بنود هذا الاتفاق، وينص على تبادل المعلومات الأمنية، ومنع تنفيذ السلطة عمليات مقاومة ضد الأهداف الإسرائيلية، وسبق أن أعلن عباس، في افتتاح جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 14 يناير الجاري، أنه “لم يبقَ أوسلو، إسرائيل أنهت الاتفاق”، مؤكدًا في العديد من التصريحات السابقة أنه سيوقف التنسيق الأمني كشكل من أشكال معاقبة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية على القرارات الجائرة في حق الشعب الفلسطيني وأرضه.

بعيدًا عن تصريحات عباس فقد خرج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثامنة والعشرين قبل أسبوعين، بعدة قرارات أعدها البعض حفل وداع لحقبة سياسية اتسمت بالضعف والخذلان والخضوع والخنوع لإملاءات الإدارة الأمريكية وحليفها الصهيوني على السلطة الفلسطينية، وأعطت دفعة معنوية وآمالًا للفلسطينيين الذين اعتقدوا أن قرارات المركزي وخطاب عباس الذي اتسم بالقوة والتحدي والإصرار لأول مرة في تاريخه، قد يكونا مراجعة شاملة لسياسات خاطئة انتهجها الرئيس الفلسطيني في التعامل مع الاحتلال، حيث أكد البيان الختامي لاجتماع المجلس على عدة بنود أهمها تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، واعتبر المجلس أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

كما قرر المجلس وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك، وأعلن المجلس في بيانه تبنيه لحركة مقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني ونظام الأبارتايد الذي تفرضه عليه.

تكهنات المقاومة تتحقق

يبدو أن قرار فصائل المقاومة الفلسطينية مقاطعة اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني كان يحمل نظرة مستقبليه مُحقة، حيث أعلنت حركتا المقاومة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” رسميًا اعتذارهما عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، قبل انطلاقه بساعات، مبررتين موقفيهما بأن “قرارات المجلس المركزي، في هذه المرحلة التي تشهد خطرًا شديدًا على القدس وفي ظل القرارات الأمريكية والإسرائيلية العدائية المتسارعة، ستكون باهتة، ليس لها أي معنى أو تأثير، ولن تلبي الحد الأدنى من طموح الشارع الفلسطيني الذي ينتظر قرارات فاعلة ولها وزن، بعد وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود، وعدم وجود أي أفق للتقدم”، وطالبتا الرئيس الفلسطيني بـ”نفض يده من الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية في عملية السلام، والانحياز الكامل لخيار الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني وإعلان انهيار التسوية والعودة للمقاومة”.

كل هذه التكهنات التي بنت عليها فصائل المقاومة موقفها من اجتماع المجلس المركزي قد تحققت بالفعل، فالقرارات اتُخذت، واللهجة ارتفعت، والمواقف رُتبت، لكن دون وجود نية حقيقية لتنفيذها، الأمر الذي لاقى ردود فعل ساخطة من قبل فصائل المقاومة، حيث قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران، ناصر أبو شريف، ردًا على تصريحات عباس بشأن استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، إنّ “استمرار السلطة الفلسطينية في مشروع التنسيق الأمني، يُعد جريمة وخيانة كبرى من شأنها إضعاف مواجهة الشعب لصفقات التسوية القادمة على القضية الفلسطينية”، مضيفًا أن التنسيق الأمني لم يحقق أدنى فائدة سوى لأصحابه الذين لا يزالون على رأس عملهم، والسلطة الفلسطينية باتت تدرك يقينًا أن هناك صفقة قادمة قد تطيح بالقضية الفلسطينية.

من جانبه قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، إن استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال يَحول دون اشتعال انتفاضة القدس في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن التنسيق الأمني “كارثة وطنية، وجريمة شعبية، وواجب على أصحابه العودة إلى الحضن الوطني”، ودعا المصري، السلطة في رام الله إلى وقف التنسيق الأمني والتخابر مع الاحتلال، مضيفًا أن “من يرتكب جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال؛ يرتكب جريمة الخيانة الوطنية وفق القانون ووفق الاتفاقات الوطنية”.

مباركة عربية

يبدو أن الدول العربية على ما بينها من خلافات، اتفقت على عدم المساس بمصالح الاحتلال الصهيوني، حيث تجمع أغلب الدول العربية على التطبيع مع كيان الاحتلال حتى وإن كانت تختلف في كافة القضايا الإقليمية، وهو ما اتضح مؤخرًا بين السعودية والأردن، حيث تشتعل الخلافات بينهما على خلفية العديد من الموضوعات من بينها الوصاية الأردنية على المقدسات الفلسطينية ومحاولات السعودية انتزاع هذه الوصاية من الأردن، ورفض الأردن لأوامر سعودية أعطاها ولي العهد محمد بن سلمان، للملك الأردني عبد الله الثاني، بشأن عدم حضور اجتماع قمة اسطنبول لرؤساء الدول الإسلامية في شأن القدس، الذي عُقد قبل أسابيع، وتقديم بن سلمان، عرضا مفاده حصول عمان على 3 مليارات دولار مقابل اشتراك الجيش الأردني في حرب اليمن.

على الرغم من كل هذه التوترات المشتعلة بين الطرفين، فإن السعودية والأردن اجتمعا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعم استئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية برعاية أمريكية، ونقل موقع صحيفة “معاريف” عن الملك الأردني قوله إنه “بعد أزمة السفارة وعاصفة القدس، يفضل رؤية نصف الكأس الممتلئ في العلاقات مع إسرائيل، وفي مساهمتها في دفع العملية السياسية”، وأضاف: استئناف المفاوضات مرتبط بحسن النية التي يظهرها الطرفان، رغم إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مشددًا على أنه “يفضل أن يبقى متفائلا”، ومؤكدًا أنه “لا يمكن أن تكون هناك عملية سلام أو حل سلمي لقضية الصراع العربي الإسرائيلي بدون دور للولايات المتحدة الأمريكية”.

في الوقت نفسه، دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عبر “معاريف” نفسها، إلى “انتظار المبادرة الأمريكية، إذا ما كان فيها عناصر مقبولة لدى الطرفين، سيكون بالإمكان استئناف المفاوضات رغم الأزمة الحالية حول إعلان الرئيس ترامب”.