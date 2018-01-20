بمباركة الجلسات العرفية وانتهاك الدستور.. «التهجير القسري» عرض مستمر

عقدت جلسة عرفية مساء الخميس الماضي بقرية “الدوار” التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب خلاف بين عامل قبطي يدعى عوض زكي يشتغل بمجال الحدادة، وأحد المواطنين الذي كان يتعامل معه، وتطور الخلاف بينهما، ووصل إلى التراشق بالحجارة وحرق أحد منازل الأقباط بالقرية، وانتهت الجلسة بتهجير أسرة العامل من القرية ودفع 50 ألف جنيه كتعويض.

وتضاف هذه الواقعة لعشرات الوقائع التي غالبًا ما يتم الحكم فيها بالجلسات العرفية بتهجير الأسر من ديارهم، كان من بينها تهجير أسرة من منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية منذ عدة شهور، كما تم تهجير عائلة السخاوي بمركز الرياض بكفر الشيخ، وتغريمها 2 مليون جنيه، لمقتل شخصين من عائلة الزيان، وذلك بمباركة المسؤولين والقيادات الأمنية التي تكون موجودة في هذه الجلسات، والغريب أن معظم الجلسات العرفية يحضر فيها أعضاء مجلس النواب عن الدائرة التي تشهد الواقعة، حيث حضر في جلسة كفر الدوار النائب محمود شعلان ممثل الدائرة بمجلس النواب.

في المقابل شن عدد من القوى السياسية هجومًا على استمرار الجلسات العرفية التي تعد انتهاكًا صريحًا لدولة القانون وجريمة ترتكب بحق الدستور، الذي يمنع التهجير القسري لأي سبب من الأسباب، منتقدين مباركة المسؤولين في الدولة قرارات التهجير، دون أن يكون هناك تدخل لتطبيق القانون ومحاسبة المخطئ أيًّا من كان بالقانون، عن طريقة المحكمة، وليس عن طريق الجلسات العرفية.

في نفس السياق جدد النائب محمد أبو حامد مطالبته بمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به، والذي يحظر الجلسات العرفية، مؤكدًا أنه ينبغي أن يكون جميع المواطنين سواء أمام الدستور والقانون، وأن ظاهرة الجلسات العرفية اعتداء على العدالة وتشجيع على الممارسات الخاطئة خارج نطاق القانون.

وقالت نادية هنري عضو مجلس النواب إن كل ما يصدر عن الجلسات العرفية جريمة في حق الوطن والدستور، وإن قرارات التهجير تعد كارثة، مشيرة إلى أنه لا يوجد سبب واحد في القانون أو الدستور يعطي الحق لشخص أن يحكم على عائلة بأكملها بأن ترحل أو تهجر من منازلها لمجرد أنه قرر ذلك.

وأضافت هنري أن الجلسات العرفية لا بد أن تمنع بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن استمرارها يعني ضياع دولة القانون، مشددة على ضرورة إيجاد آلية لمنع عقد هذه الجلسات.

في نفس السياق قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مثل هذه الأحكام الصادرة عن الجلسات العرفية جريمة، لا بد وأن يعاقب من شارك فيها، مشيرًا إلى أن المطالبة بتطبيق دولة المؤسسات واحترام القانون لا بد أن تطبق على أرض الواقع، ولا تقف عند حد الشعارات والشو الإعلامي.

وتابع إسحاق أن غياب الإرادة السياسية في التعامل مع ملف مشاكل الأقباط بالقانون ووفقًا لما نص عليه الدستور هو السبب الأكبر لانتشار واستمرار الجلسات العرفية والأحكام الكارثية التي تصدر عنها؛ لذلك إذا كانت الدولة جادة في التعامل مع هذه الملف، لا بد وأن تكون هناك وقفة حقيقية، وإلا لن تكون واقعة تهجير أسرة مصرية من قرية كفر الدور هي الأخيرة، وسيكون هناك المزيد من أحكام التهجير وانتهاك القانون والدستور.