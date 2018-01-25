بعد 7 سنوات.. إعلام الصوت الواحد يحجب أغاني ثورة يناير

“مش لاقي في عشقك دافع.. ولا صدقي في حبك شافع.. إزاي أنأ رافع راسك.. وأنتي بتحني في راسي إزاي.. أنا أقدم شارع فيكي.. أنا طفل أتعلق بيكي”.. أبرز أغنية عبر بها الشاعر نصر الدين خفاجي، عن آلام وأحلام ملايين من المواطنين في ميدان التحرير، بعدما استلهم المتظاهرون أغاني الشيخ إمام ونجيب سرور وسيد درويش في الأيام الأولى للثورة.

ولم تكن “إزاي” الأغنية الوحيدة، بل تبعها سيل من أغاني الثورة، وربما النجاح الذي حققته في إزاحة الطاغية خلال 18 يوما، حرك الفنانين الذين عرفوا أن ما يحدث في التحرير ليس مظاهرات عادية، لينطلق الكتاب والشعراء وخرج الكثير من الأغاني، بعضها فشل وبعضها نجح، ولم تخل قناة تليفزيونية رسمية أو خاصة من إذاعتها، خاصة للفرق المستقلة التي حققت نجاحا جماهيريًا ونسب مشاهدة عالية على اليوتيوب.



وبعد 7 سنوات من الثورة، لم تعد تذاع أغنية واحدة من الأغاني، التي توثق أحداث ثورة يناير سواء على التليفزيون الرسمي أو الخاص، حيث قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن “النظام الحاكم يريد طمس ثورة 25 يناير، التي تؤرق مضاجعهم، ويعتبرها كارثية وأفسدت الدولة؛ لأنها تذكرهم بأن الشعب قادر على التغيير والرفض، ومن ثم تلجأ لحجب متعمد لأغاني الثورة، في محاولة فاشلة لمحوها من عقول الجماهير، وهذا لن يتحقق”.

وأضافت خير الله لـ”البديل”: “هناك عادة فرعونية سيئة، يعمل كل حاكم جديد على محو ذكر ما سبقه، لكن الأمر لن ينجح مع ثورة مر عليها 7 سنوات، فأغانيها محفورة في أذهان ووجدان الجماهير وعقلهم الجمعي، سواء لكل من كان في الميدان أو خارجه”، متابعة أن ما يحدث مع أغاني ثورة يناير سبق وحدث مع أغاني الشيخ إمام التي تعمدت الدولة تغييبها، إلا أنها كانت حاضرة في ميدان التحرير بقوة، والحجب المتعمد لأغاني يناير لا يعني موتها، لكنها فترة مؤقتة تتماشى مع خطاب إعلامي موجه يسيطر عليه النظام الحاكم الكارهة لثورة يناير.



وأكدت خير الله أن الشعب المصري يتمتع بدرجة من الوعي والقدرة على الفرز، يتفاعل ويحفظ الأغاني التي عبرت عن الميدان بصدق وتم تصويرها ببساطة، بل يستطيع أن يرددها الآن رغم عدم إذاعتها على الشاشات، بخلاف التي ظهرت بعد الثورة واتسمت بقدر كبير من النفاق، ومن ثم فقدت بريقها وفشلت.

وأوضح أحمد نبيل، عازف العود وعضو فرقة الأولة بلدي، أن أغاني ثورة يناير كانت ثلاثة أنواع؛ الأول قديم للشيخ إمام وفؤاد حداد وفؤاد قاعود ونجيب سرور والأبنودي، وله الفضل في التبشير بأن الشعب سيتحرك يوما ما، فتم إحياؤها في الميدان من الشباب والجماهير، والنوع الثاني كانت للفرق المستقلة التي خرجت من قلب الميدان، سواء مجموعات أو أفراد، مثل مريم صالح، وفرقة الأولة بلدي، وفرقة بهية، وإسكندريلا، مضيفا: “أما النوع الثالث قدمه نجوم المينستريم مثل أنغام محمد منير وحمادة هلال ومحمد نور وعمرو دياب ومحمد حماقي وآخرون، وحقق بعضها نجاحا ساحقا مثل “إزاي” لمحمد منير، و”يناير” لأنغام، بينما فشل بعضها.

وأضاف نبيل لـ”البديل”، أن اختفاء أغاني الثورة من الساحة الإعلامية، نتيجة الهجوم على “يناير” والتشكيك فيها، وأيضا، لاختفاء الإعلاميين الذين استمر إيمانهم بثورة يناير ومواقفهم المعارضة، من الساحة الإعلامية، وإغلاق برامجهم؛ مثل ريم ماجد، ودينا عبد الرحمن، ويسري فودة، وليليان داوود، وبالتالي انحسرت مساحات ظهور الفرق الغنائية التي تردد أغاني الثورة والثوار، متابعا أن التليفزيون والفضائيات لم تكن المساحة الوحيدة التي أغلقت أبوابها أمام الفرق الغنائية أو أغاني ثورة يناير، بل اتسعت الرقعة لتصل إلى المسارح والحفلات العامة للجماهير.



ويرى نبيل أن غياب أغاني الثورة عن التليفزيون الرسمي، يناسب التوجه الإعلامي الذي تتخذه الدولة بالكامل تجاه الثورة التي تعتبرها نكسة، مضيفا أنه رغم كل محاولات التضييق وعدم ذكر “يناير” ولو بالأغاني، لن يستطيع أحد محوها من ذاكرة الشعب، بل ستظل محفورة ينقلها جيل بعد الآخر، مثلما حدث مع أغاني الشيخ إمام، فالأغاني مستمرة مثل الثورة بالضبط.

وأوضح الشاعر زين العابدين فؤاد، أنه توقع المشهد الحالي منذ إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يونيو 2013، وأن الدولة تتجه نحو إعلام الصوت الواحد الذي يتماشى مع برلمان الصوت الواحد، ليكون الطريق الديمقراطي للانتقال إلى الديكتاتورية والفاشية، مضيفا لـ”البديل”، أن السلطة الحاكمة أرادت السيطرة على الإعلام وغلق أي منافذ لأصوات مختلفة، وبالتالي إقصاء الأصوات المعارضة يصاحبه بالضرورة اختفاء الفن المختلف ورموز الثقافة المؤمنة بالتغيير والثورة، إلا أن أصواتا معارضة تظل تعافر وتستخدم طرقا بديلة كالإنترنت واليوتويوب للتعبير عن نفسها.

واستطرد: “عندما حدث التغيير والثورة كانت في أوجها، ونجح الشباب في إزاحة مبارك، بدأت القنوات الرسمية في استضافة رموز ثورة يناير ورموز التغيير الجديد، وكان (الفن ميدان) يتمتع بتغطية إعلامية جيدة من جميع القنوات الرسمية والخاصة، ثم نزلنا الشارع من جديد، وتم إزاحة الإخوان في اعتصام وزارة الثقافة الذي استمر أكثر من شهر، بعدها توقف كل شيء، بظهور قانون غير دستوري يمنع التظاهر، حكم الحركة في الشارع.