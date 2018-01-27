براتب خيالي.. ليفربول يغري «الفرعون» بالبقاء

بات من الصعب على ليفربول التفريط مجددًا في أحد نجومه رغم الرغبة المتبادلة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الأوروبية خلال الفترة الماضية عن وجود رغبة لدى ريال مدريد لضم الجناح الدولي المصري لفريق ليفربول محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو العرض الذي لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الفرعون المصري الذي أبدى رغبته هو الآخر في الانتقال إلى فريق العاصمة الإسبانية مدريد.

ليفربول الذي ودع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهو البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي انتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني في صفقة تاريخية للنادي الإنجليزي بلغت قيمتها 142 مليون إسترليني، يسعى للحفاظ على استقرار الفريق من خلال عدم التفريط في أي من نجومه خلال الفترة المقبلة.

شبكة “بليتشر ريبورت” الأمريكية، أكدت في تقرير لها اليوم السبت، أن النادي الملكي يستعد لتقديم عرض إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي تنطلق مع نهاية الموسم الجاري، من أجل الظفر بخدمات الفرعون المصري.

وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن حفاظ النجم المصري على الأداء الكبير الذي يقدمه خلال الموسم الجاري والذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز، سيجعل سعره يتضاعف وسيتخطى حاجز الـ100 مليون إسترليني بسهولة.

حديث الشبكة الأمريكية حول تضاعف قيمة صلاح، التسويقية جاء متوافقًا مع الدراسة التي أجراها مرصد كرة القدم «CIES» حول القيمية التسويقية للاعبي كرة القدم، والتي احتل فرعون ليفربول فيها المرتبة الـ12 بقيمة 140.5 مليون يورو، متفوقًا على العديد من نجوم اللعبة، مثل الإنجليزي رحيم سترلينج والأوروجوياني لويس سواريز وزميله البرازيلي فيليب كوتينيو، المنتقل حديثًا إلى صفوف برشلونة الإسباني، والبلجيكي إيدين هازارد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والعديد من نجوم اللعبة.

ويعد صلاح الذي يحتل وصافة قائمة أفضل لاعبي البريميرليج خلال الموسم الجاري وفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» الرياضية، من العناصر المطلوبة بشدة في قلعة «سانتياجو برنابيو» لارتداء قميص ريال مدريد سواء بقى أو رحل الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يعاني من هجوم كبير من قبل الصحافة المدريدية بسبب تراجع نتائج بطل أوروبا خلال الموسم الجاري والتي تهدد بقاءه مع الملكي.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن مسؤولي ليفربول تحركوا من أجل تأمين بقاء الفرعون صاحب الـ25 عامًا في قلعة «أنفليد» من خلال تجديد عقد اللاعب ورفع راتبه الأسبوعي البالغ 90 ألف إسترليني على الرغم من كونه من أعلى اللاعبين حصولا على ذلك الرقم داخل قلعة الريدز.

ويتصدر صلاح الذي انتقل إلى صفوف ليفربول مطلع الموسم الجاري صدارة هدافي الفريق برصيد 24 هدفا، بواقع 18 هدفا في مسابقة الدوري المحلي يتصدر بها وصافة جدول هدافي البريميرليج خلف الإنجليزي هاري كين، المتصدر برصيد 21 هدفا، و6 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.