بالمستندات.. فساد و«كشوف بركة» بالبنك الزراعي

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لمحاربة الفساد والمفسدين وتكليف الجهات الرقابية بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بأموال الشعب، لا يزال مسلسل الفساد المالي والإداري مستمرا في البنك الزراعي، الذي انتهج رئيسه السيد القصير، نهجا منحرفا في القضاء على الفساد.

على الرغم من وجود تقارير رقابية أكدت وجود مخالفات مالية سابقة بلغت 50 مليون جنيه ببنك قرية نجيب محفوظ بقطاع الإسكندرية، كان “البديل” قد حصل على صورة منها، فإنه حتى الآن يتم التستر على هذه المخالفات ولم يتم إبلاغ النيابة العامة أو الإدارية بها، بل تمت ترقية المختلسين وتمييزهم في تقارير الكفاية عن الأداء، وتجاوز الأمر إلى إعطائهم الفرصة كاملة لتدبير وإعادة منح بعض هذه القروض المخالفة للتعليمات لنفس العملاء الذين تعثروا، دون رقيب أو حسيب، بالمخالفة للتعليمات الرقابية، وهو الأمر الذي يعتبر نوعا من التدليس لحماية من ارتكبوا هذه المخالفات الجسيمة التي أضرت بأموال البنك والمال العام.

وعلى الرغم من خسارة البنك الزراعي وفقا لتصريحات رئيسه، والتي تعدت الـ6مليارات جنيه، فإن كشوف الحوافز وإهدار أموال البنك “كشوف البركة” ما زالت مستمرة للمقربين وأصحاب الحظوة الذين يتسترون على وقائع الفساد المتعددة في البنك. ويوالي “البديل” نشر وقائع هذا الفساد وإهدار المال العام ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل البنك بشأن تلك الوقائع.

حصل “البديل” على مستندات العديد من وقائع الفساد المختلفة، تمثلت الواقعة الأولى في صرف حوافز ومكافآت لفئات معينة بالبنك دون غيرها، بلغت قيمتها ما يقرب من 4 ملايين و422 ألف جنيه منذ 2012 وحتى الآن، إذ يتقاضى المفتشون بالمركز الرئيسي شهريا نحو 15 ألف جنيه والمفتشون بالقطاعات ما يقرب من 52 ألف جنيه شهريا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العاملين بالبنك لقيام إدارة البنك بتمييز المفتشين فقط البالغ عددهم ما يقرب من 400 مفتش بالمركز الرئيسي وفروعه بالقطاعات عن باقي العاملين البالغ عددهم أكثر من 16 ألف و500 موظف، وبدون ضوابط ليس إلا للتدليس بالعديد من التقارير الرقابية، ومنها المخالفات المالية والإدارية التي تبلغ نحو 50 مليون جنيه فقط في بنك قرية نجيب محفوظ بقطاع الإسكندرية، و17.9 مليون في بنك قرية بمم بقطاع المنوفية، وتدليس وقائع فساد في بنك قرية أبو كبير بقطاع الشرقية، وغيرها من ملفات الفساد التي تتخطى مئات الملايين والتي يتم تسويقها وعدم تحديد المسؤولين عنها لجهات التحقيق حتى يتم تمييع القضايا وحفظها دون رقيب أو حسيب.

وتمثلت الواقعة الثانية وفقا للمستندات في رفض رئيس البنك، فتح التحقيق في واقعة فساد مالي بشأن صرف العديد من الأجور الإضافية وبدلات الانتقال دون وجه حق لبعض حراس الأمن الإداري وفقا لتقرير المفتشين الفاحصين بقطاع الإسكندرية المؤرخ في 15 يناير 2017 بإجمالي مبلغ 82.984 ألف جنيه، منها أجر إضافي بنحو 51.946 ألف جنيه والمأكولات والمشروبات فقط بنحو 18.379 ألف جنيه، وهي التقارير التي أرجئ التحقيق فيها منذ أكثر من عام وحتى الآن.

وتمثلت الواقعة الثالثة وفقا للمستندات في قيام رئيس البنك السيد القصير بتحفيز بعض العاملين المشتركين في لجنة بيع أصول البنك حيث تحصل في الجلسة الواحدة على 4250 جنيه وهو الأمر الذي يؤكد شروع البنك حاليا في بيع أصوله التي لا تقل قيمتها عن 20 مليار جنيه دون آليه واضحة ودون معايير لدراسة كل أصل على حدة، ودون التفرقة بين أصول البنك الثابتة التي يمتلكها من عشرات السنين والأصول الأخرى التي آلت إليه مقابل مديونيات، دون دراسة تكلفة الفرصة البديلة للحصول على القيمة المضافة من هذه الأصول وحسن إدارتها بدلا من سياسة البيع التي عانى منها القطاع العام سابقا وثبت فشلها بشكل منقطع النظير.

وتمثلت الواقعة الرابعة وفقا للمستندات في صرف بدلات إثابة لإدارة الأصول والخصوم والمعاملات الدولية بمبلغ يقترب من 200 ألف جنيه لعدد 8 موظفين فقط، منذ بداية الصرف وحتى الآن، وذلك بتكرار صرف بدل الإثابة، الذي يحصلون عليه بالفعل بنسبة 100% من الراتب الأساسي.

وتمثلت الواقعة الخامسة في صرف مبلغ نحو 25 ألف و489 جنيها، باسم طه محمد طه، رئيس قطاع شؤون مجلس الإدارة نظير مشاركته في عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لتقاوي البذور والحاصلات الزراعية، حيث يجب أن تؤول هذه الأموال إلى الجهة التابع لها العضو، وما حدث هو قيام جميع ممثلي البنك في الشركات بالصرف لشخصهم وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2003 الذي يلزم قيام هؤلاء الأعضاء برد أية مبالغ تقرها الجمعيات العمومية ومجالس إدارتها لهؤلاء الأعضاء إلى الجهات التى يعملون بها.

وقال أحد المصادر القانونية بالبنك رفض ذكر اسمه أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2003 بشأن إدارة المال العام ينص في المادة الثالثة له بعدم جواز حصول ممثل المال العام في الشركات المشتركة على مزايا نقدية أو عينية خلاف مكافأة العضوية وبدلات حضور الجلسات وبدلات الانتقالات وتؤول أية مزايا إضافية تقررها الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة التي يسهم فيها المال العام بهذه الشركات إلى الجهات التى يمثلها هؤلاء الأعضاء.

وطالب المصدر القانوني بالبنك الجهات الرقابية ومنها الرقابة الإدارية لفحص كافة المبالغ التي يحصل عليها ممثلو البنك في الشركات وعلى وجه الخصوص شركة حلوان للأسمدة وهو ما سيكشف عن ملايين الجنيهات تم صرفها دون وجه حق لممثلي البنك بشخصهم، وعدم رد هذه الأموال إلى خزينة البنك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال أحد العاملين بالبنك إن السيد القصير، لم يوفق في إدارة البنك، وفي النهوض به وتقليص خسائره المقدرة بـ6 مليارات جنيه منذ ما يقرب من العامين انتهج خلالها سياسة فاشلة لبيع الأصول بدلا من إدارتها وحسن استغلالها فضلا عن إنفاق القصير الملايين لأكثر من 30 مستشارا عجزوا عن إحداث أي تطوير أو تغيير، بل تفشت الواسطة والمحسوبية بشكل منقطع النظير حيث قام بالتجديد لمستشار التفتيش رياض نجيدة، كاتم أسراره والسبب الرئيسي في التغطية على ملفات الفساد المالي والإداري بالبنك؛ كما قام بالتجديد للعديد من رؤساء القطاعات ومنهم طه محمد طه، رئيس قطاع شؤون مجلس الإدارة دون أن يستفيد البنك منهم شيئا، وأضاف المصدر أن العاملين بصدد الدعوة لوقفة احتجاجية يوم 25 فبراير المقبل أمام البنك الرئيسي لكشف حقيقة ما يدار الفساد والأوضاع المتردية وعرض الأمر علي رئاسة الجمهورية ومحافظ البنك المركزى والمطالبة بإقالة رئيس البنك ومستشاريه، على حد قوله.