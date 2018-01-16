قدم المحترفون المصريون أداء جيدا ومشاركة فعاله مع أنديتهم خلال منافسات الأسبوع المنصرم على الصعيدين الأوروبي والعربي، حيث واصل محمد صلاح، المتوج مؤخرًا بجائزة الأفضل في القارة السمراء مسلسل التألق والابداع مع ليفربول، فيما تمكن الشحات من التسجيل في الظهور الأول له بالدوري الإماراتي.

هدف وحضور كامل لحجازي

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي تألقه مع الريدز منذ انتقاله إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجاري، وقاد أفضل لاعب في القارة السمراء في عام 2017 كتيبة المدرب يورجن كلوب، إلى إسقاط مانشستر سيتي المتصدر، للمرة الأولى هذا الموسم.

وحقق ليفربول انتصارا كبيرا على ضيفه مانشستر سيتي، بنتيجة 4/3، في مباراة مثيرة كان بطلها محمد صلاح، وشارك الجناح الدولي المصري منذ بداية اللقاء وحتى الدقيقة 88 قبل أن يقرر المدرب الألماني استبداله والدفع بأدم لالانا، بدلًا منه.

وتسبب فرعون الريدز في إزعاج كبير لدفاعات فريق مانشستر سيتي وكان من العوامل الرئيسية في الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على واحد من أفضل الأندية التي تسير بخطى ثابتة في العالم خلال الآونة الأخيرة، وصنع صلاح الهدف الثالث لفريقه الذي سجله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يكافئه القدر على مجهوده الكبير خلال اللقاء بتسجيله الهدف الرابع والأخير للأحمر.

رفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 47 نقطة يحتل بها المرتبة الرابعة في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 62 نقطة في الصدارة، وبفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب منافسيه، كما رفع صلاح بهذا الهدف رصيده إلى 18 هدفا، يحتل بها وصافة ترتيب الهدافين خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير صاحب الـ20هدفا.

ما قادمه صلاح أمام مانشستر سيتي

وفي مواجهة ثانية حقق فريق وست بروميتش ألبيون انتصاره الثالث هذا الموسم والأول له منذ الجولة الثانية بمشاركة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، وجاء انتصار وست بروميتش الذي تأخر كثيرًا على برايتون، بنتيجة 2/صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ذا هاوثورنس» معقل بروميتش.

رفع وست بروميتش رصيده بهذا الانتصار إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بينما توقف رصيد برايتون عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري المنتقل إلى صفوف بروميتش مطلع هذا الموسم قادمًا من النادي الأهلي، منذ بداية اللقاء وحتى نهايته وقدم أداء جيدا ساهم به في الحفاظ على شباك فريقه نظيفه.

ما قدمه حجازي أمام برايتون

ومن حجازي إلى النني الذي اكتفى مدربه أرسين فينجر، بالاحتفاظ به على مقاعد البدلاء ليشاهد خسارة فريقه أمام بورنموث، بنتيجة 2/1، ليتوقف رصيد المدفعجية عند 39 نقطة في المركز السادس، ويرفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

ومن النني إلى رمضان صبحي، الذي شارك قرابة النصف ساعة مع فريقه ستوك سيتي في المباراة التي خسرها، بنتيجة 3/صفر، أمام مضيفه مانشستر يونايتد، وظل صبحي جليس مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، خسارة ستوك جعلته يحتل المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، بينما انفرد مانشستر يونايتد بهذا الانتصار بوصافة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

براجا «كوكا» يخسر بثلاثية أمام بنفيكا

حقق فريق بنفيكا فوزا ثمينا خارج قواعده أمام سبورتنج براجا، بنتيجة 3/1، خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري البرتغالي الممتاز، ورفع بنفيكا بهذا الانتصار رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن سبورتينج لشبونة المتصدر، وشاهد المهاجم المصري أحمد حسن ‘كوكا’ خسارة فريقه من على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة.

اتروميتوس يسقط أمام بانياتوليكوس.. ووردة يهدر ركلة جزاء

سقط اتروميتوس الذي يلعب بين صفوفه لاعب الوسط المصري عمرو وردة، على ملعبه ووسط أنصاره بهدف دون رد، أمام بانياتوليكوس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري اليوناني، توقف رصيد اتروميتوس عند 33 نقطة بالمركز الرابع ، فيما ارتفع رصيد بانياتوليكوس إلى 18 نقطة بالمركز الحادي عشر، وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري في التشكيلة الأساسية لفريقه واستمر حتى نهاية اللقاء، إلا أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

الشحات يسجل في الظهور الأول له بقميص العين

لم يحتاج حسن الشحات، المعار من صفوف مصر المقاصة إلى فريق العين الإماراتي أكثر من 6 دقائق حتى يسجل أول أهدافه بقميص فريقه الجديد، وشارك الشحات في الدقيقة 72 من عمر المباراة أمام فريق الوصل في المباراة التي فاز بها العين، بنتيجة 3/1، وتمكن من تسجيل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 78، ويحتل العين صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الوصل المركز الثالث بفارق 3 نقاط.

هدف الشحات

https://www.youtube.com/watch?v=ey3qhjbkepo

شيكابالا يسجل.. وظهور أول لمتعب بالدوري السعودي

في مباراة شهدت مشاركة 3 عناصر مصرية تعادل فريق التعاون الذي يضم بين صفوفه الثلاثي المصري عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي، مع الرائد الذي يضم بين صفوفه محمود عبد الرازق «شيكابالا»، بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

المباراة شهدت مشاركة 3 عناصر مصرية حيث شارك عصام الحضري، في صفوف التعاون منذ بداية اللقاء وحتى نهايته واستقبلت شباكه هدفين، فيما شارك عماد متعب، مهاجم الأهلي المعار إلى التعاون للمرة الأولى مع فريقه ولكن كبديل حيث وطأت قدماه أرض الملعب في الدقيقة 37، فيما شارك شيكابالا مع فريقه منذ بداية اللقاء وسجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 35 قبل أن يتم استبداله قبل نهاية المباراة بدقيقتين، يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

ملخص المباراة

قدم أحمد الشيخ، نجم الأهلي المعار إلى صفوف الإتفاق السعودي أداء طيبا في الظهور الثاني له مع فريقه بالدوري السعودي في المباراة التي خسرها الاتفاق أمام الشباب على ملعب الأخير، بنتيجة 3/1، وشارك الشيخ كبديل في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، وصنع فرصة خطيرة لفريقه وأهدر مثلها وقام بالعديد من المراوغات، الإتفاق يحتل المركز الـ13 قبل الأخير برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

ما قدمه اللاعب أمام الشباب

العارضة تحرم كهربا من هدف عالمي أمام الهلال

شارك محمود عبد المنعم «كهربا» مع فريقه اتحاد جدة في قمة الدوري السعودي أمام الهلال، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي، وقدم كهربا أداء جيدا وحرمته العارضة من تسجيل هدف عالمي، وتواجد الجناح المصري منذ الدقائق الأولى وحتى نهاية اللقاء، التعادل منح كلا الفريقين نقطة ليرتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في الصدارة، ويرفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.

فرصة كهربا