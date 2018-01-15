هدف جديد سجله الجناح الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي مع فريقه في الدوري الإنجليزي، وتمكن فرعون الريدز من تسجيل الهدف الرابع لفريقه في شباك مانشستر سيتي في المباراة المثيرة، التي جمعت الكبيرين أمس الأحد، على ملعب «أنفليد»، والتي انتهت بفوز ليفربول، بنتيجة 4/3، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ورفع صلاح رصيده من الأهداف مع الريدز هذا الموسم إلى 24 هدفًا، حيث سجل 18 هدفًا في مسابقة الدوري الممتاز، فيما سجل ستة أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي، ويحتل النجم المصري المرتبة الثانية في جدول هدافي البريميرليج برصيد 18هدفًا، خلف الإنجليزي هاري كين متصدر جدول الهدافين برصيد 20هدفًا.

ما قدمه صلاح أمام مانشستر سيتي

الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحدثت عن الرقم الجديد، الذي حققه الفرعون المصري أمس، مع الريدز حيث أكدت أنه بات أول لاعب يشارك بشكل مباشر في 24 هدفًا في 23 مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ لويس سواريز موسم 2013/2014، وسجل صلاح مع الريدز 18 هدفًا، وصنع لزملائه 6 أخرى، آخرها الهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني في شباك مانشستر سيتي.

كما تحدث الاتحاد الدولي عن هدف صلاح والسقوط الأول للمتصدر مانشستر سيتي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، قائلًا: «ليفربول يُذيق المتصدر مانشستر سيتي هزيمته الأولى هذا الموسم!»، وتابع «مباراة ممتعة، وهدف ذكي لصلاح.. صحوة متأخرة للسيتي، والمحصلة النهائية سبعة أهداف».

وسجل صلاح 24 هدفًا في مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا حتى الآن؛ ليعادل بذلك ما سجله نجما الريدز الكبار دانييل ستوريدج وستيفن جيرارد في موسم واحد مع العملاق الإنجليزي، وبات على مقربة من الوصول إلى رقم الإسباني فيرناندو توريس، حيث سجل المهاجم الإسباني الأسبق لكتيبة الريدز، والذي يلعب حاليًّا في صفوف أتليتكو مدريد الإسباني 33 هدفًا، في مسابقتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال في موسم 2007/2008.

ولدى صلاح فرصة كبيرة لتخطي توريس، حيث لا يزال مشوار الدوري الإنجليزي ممتدًّا، ويتبقى لليفربول 15 مباراة في المسابقة المحلية، الـ15 مباراة للريدز قابلة للزيادة، وقد يرتفع عددها إلى 27 لقاء، في حالة تمكن ليفربول من مواصلة مشواره بدوري أبطال أوروبا والوصول للمباراة النهائية، لذا فإن صلاح يمتلك فرصة زيادة عدد أهدافه وتحقيق رقم قياسي جديد وكتابة اسمه بحروف من نور في سجلات النادي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن الويلزي إيان راش، الذي صرح بأن صلاح يعد أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت الحالي، يعد صاحب الرقم التاريخي لأكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف خلال موسم واحد برصيد 47 هدفًا، وكان ذلك خلال موسم 1983/1984، ويليه الإنجليزي روجر هنت، الذي تمكن من تسجيل 42 هدفًا خلال موسم 1961/1962.