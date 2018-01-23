بالفيديو.. تألق المحترفين في الدوريات العربية وتراجع أوروبي

أسدل الستار على منافسات الأسبوع الجاري لكرة القدم، التي شهدت تألقا كبيرا للمحترفين في الدوريات العربية، على رأسهم مؤمن زكريا، الذي قدم أوراق اعتماده في أول مشاركة له مع الأهلي السعودي، فيما لم يشارك محترفينا في القارة العجوز بكامل قوتهم، ولم تحقق أنديتهم الفوز باستثناء الثنائي تريزيجيه ومحمد النني.

زكريا يقدم أوراق اعتماده

قدم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، المعار إلى صفوف أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أوراق اعتماده لدى جماهير فريقه الجديد بتسجيله هدفين في أول ظهور له مع ناديه الجديد، وتمكن الجناح الدولي المصري من تسجيل ثنائية في انتصار فريقه الكبير على نظيره العروبة، بنتيجة 6/صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، وقص زكريا شريط أهدافه مع الأهلي في الدقيقة 90 قبل أن يضيف هدفه الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 92.

غالي يخرج مصابًا

تعرض حسام غالي، لاعب وسط فريق النصر السعودي، لإصابة منعته من استكمال مواجهة فريقه أمام النهضة، في المباراة التي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد، في إطار منافسات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، وسقط حسام غالي على أرضية الملعب فى الدقيقة 37 من زمن المباراة إثر تعرضه لإصابة عضلية، ليتم استبداله، ويشارك عوض خميس بدلا منه.

اتحاد «كهربا» يتأهل على حساب اتفاق «الشيخ»

تأهل فريق الاتحاد، الذي يلعب له الجناح المصري محمود عبدالمنعم «كهربا»، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين عقب تغلبه على نظيره الاتفاق، الذي يلعب له الجناح المصري أحمد الشيخ، بنتيجة 2/1، في المباراة التي شهدت مشاركة الثنائي المصري منذ الدقائق الأولى وحتى نهاية المباراة، وقدم الثنائي مباراة كبيرة في المواجهة التي امتدت إلى شوطين إضافيين عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الشحات يسجل ثاني أهدافه مع العين

أكد حسين الشحات، لاعب مصر للمقاصة، المعار إلى صفوف فريق العين الإماراتي، أنه صفقة ناجحة للفريق العيناوي؛ بعدما قاد فريقه إلى تحقيق انتصار كبير على ضيفه حتا، بنتيجة 6- 2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ13 بدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا للاعب المصري، الذي شارك منذ البداية وحتى نهاية اللقاء، حيث صنع هدفين لفريقه، كما دون اسمه في سجل هدافي المباراة بإحراز الهدف الخامس للعين، ويعد الهدف الثاني للشحات الذي انتقل إلى صفوف العين خلال الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ويتصدر العين بهذا الانتصار جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الوصل أقرب منافسيه.

تريزيجيه يبدع في فوز قاسم باشا

قدم محمود حسن «تريزيجيه»، الجناح المصري المتواجد ضمن صفوف قاسم باشا التركي مباراة كبيرة أمام ألانيا سبور، في المباراة التي انتهت بفوز قاسم باشا، بنتيجة 3 – 2، ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري التركي الممتاز، وشارك النجم المصري منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، وقدم أداء رائعا، وقام بالعديد من المراوغات، وكاد يسجل لولا براعة حارس ألانيا سبور الذي تصدى لكرته، ورفع قاسم باشا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق نقطة أمام ألانيا سبور صاحب المركز الثاني عشر.

النني يعود للتشكيلة الأساسية للجانرز

عاد محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني، للتشكيلة الرئيسية لأرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال، وشارك في الـ90 دقيقة أمام كريستال بالاس، في اللقاء الذي انتهى بفوز الجانرز، بنتيجة 4 – 1، ليرتفع رصيد أرسنال إلى 42 نقطة في المركز السادس.

https://www.youtube.com/watch?v=LAeRrQhvhrk&t=329s

ظهور شرفي لرمضان صبحي

ظهر رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي، في انتصار فريقه على هيديرسفيلد تاون، بنتيجة 2 – صفر، لثواني معدودة، حيث دفع به مدربه في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ورفع ستوك رصيده بالانتصار إلى 23 نقطة في المركز الـ17، بينما توقف رصيد الفريق الخاسر عند 24 نقطة في المركز الـ14.

حجازي يساهم في تعادل فريقه

عاد فريق وست بروميتش ألبيون، الذي يلعب له المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، بتعادل ثمين خارج قواعده أمام إيفرتون بهدف لمثله في مباراة كان بطلها المدافع المصري، الذي ساهم بشكل كبير في عدم تلقي شباك وست بروميتش للمزيد من الأهداف، في ظل الضغط الكبير الذي مارسه إيفرتون على بروميتش في المباراة، ويحتل وست بروميتش المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 20 نقطة بالتساوي مع سوانزي سيتي متزيل الترتيب.

صلاح لا يستطيع التسجيل

فعل محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، كل شيء في كرة القدم، خلال مواجهة فريقه أمام سوانزي سيتي، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، إلا التسجيل في شباك الخصم، رغم الحصول على فرصة كبيرة أمام شباك المنافس، لكنه أطاح بها بعيدًا عن المرمى، وتوقف رصيد ليفربول عند 47 نقطة في المركز الرابع، كما توقف رصيد صلاح من الأهداف عند الرقم 18.