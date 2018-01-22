«انتفاضة فلسطينية» في الأزهر.. «القدس» مقرر دراسي جديد

رغم أن القضية الفلسطينية وفي قلبها القدس هي العامل الرئيسي في الصراع العربي الإسرائيلي منذ إنشاء الكيان الصهيوني، فإن المقررات الدراسية لم تتناول هذه القضية بالشكل الكافي، مما دفع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لاتخاذ قرار، في مؤتمر نصرة القدس الذي عقد قبل أيام بالقاهرة، بتدريس مقرر دراسي عن القدس في مناهج الأزهر.

الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، قال في المؤتمر إن شيخ الأزهر قرر تدريس منهج عن القدس في التعليم قبل الجامعي والجامعي بالأزهر، مشيرًا إلى أن الطلاب سيتعلمون فيه كل شىء عن القضية الفلسطينية.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لـ”البديل” أن كل مقرر سيناسب المرحلة العمرية التي يقدم لها، مشيرًا إلى أن المقرر سيدرس في الجامعة بكل كلياتها وليس للكليات الشرعية فقط.

وأوضح الدكتور عفيفي، أن دراسة مقررات عن فلسطين والقدس خطوة لمواجهة تغييب الوعي الذي تعرض له شباب الأمة عبر سنوات طوال دخلت فيها المناهج الدراسية إلى جانب الإعلام ووسائل أخرى في تغييب العقل عن القضية الفلسطينية، موضحا أنه حاليا يتم الإعداد بشكل كامل لهذا المقرر حتى يكون جاهزا للتدريس بداية من العام المقبل.

الدكتور محمد عبد العاطي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الأزهر، قال إن الفترة الأخيرة شهدت وبشكل فج عملية منظمة لتهميش القضية الفلسطينية في كافة المناهج الدراسية من أجل اتفاقيات لم يجن من ورائها الشعب الفلسطيني ولا العرب والمسلمون أية نتائج، الأمر الذي صاحبه اختفاء القضية الفسطينية من عقول الطلاب.

وأضاف عبدالعاطي لـ”البديل”: الأزهر أدرك أن إحياء القضية الفلسطينية يبدأ بالتثقيف والتوعية بالكيان الصهيوني المغتصب لأرض عربية إسلامية، مع الإشارة إلى داعم الكيان الصهيوني الأكبر الولايات المتحدة، موضحا أن ذلك يشمل بث قيمة القدس الحقيقة في نفوس الشباب باستعراض تاريخها.

وأوضح أن ما قرره شيخ الأزهر سيكون مقررًا كاملًا توضح فيه حقيقة أرض فلسطين عبر مادة علمية موضوعية تعتمد على الدلائل والقرائن التاريخية التي لا يشوبها الشك سيتم إعدادها عن طريق متخصصين في التاريخ الإسلامي في عصور مختلفة.

عبدالعاطي اعتبر أن قرار شيخ الأزهر يمثل انتفاضة ضد قرار الرئيس الأمريكي ترامب, ويعد موقفًا داعمًا للفلسطينين في نضالهم ضد الصهاينة، متمنيا أن يتم تعميم الفكرة في كافة المراحل التعليمية وفي الجامعات المصرية والعربية أيضا.