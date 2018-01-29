انتشار «دعاية السحب».. «الألماس» بالدواء

تتكرر طرق الدعاية الغريبة والمستفزة التي تنتهجها بعض الصيدليات للترويج للأدوية؛ بتقديم جوائز باهظة عبارة عن خواتم ألماس لمن يشترون أدوية بقيمة 500 جنيه أو أكثر؛ يشارك المرضى بإرسال فاتورة الشراء إلى الصيدلية، وتعلن الأخيرة عن الفائز من خلال حفلة كبرى تنظمها في أحد الفنادق.

طريقة الترويج الجديدة ابتدعتها إحدى سلاسل الصيدليات منذ فترة؛ بالإعلان عن تقديم جوائز خلال عملية سحب لزبائنها عبارة عن 11 خاتما ألماس لمن يشتري أدوية بمبلغ 500 جنيه أو أكثر من أي فرع تابع لها قبل يوم 15 ديسمبر الماضي، ويرسل المشترك الفاتورة على “الواتساب” عبر الأرقام المخصصة لدخول السحب، الذي يتم بأحد الفنادق في منطقة مدينة نصر.

ورغم غرابة الدعاية ومخالفتها للقانون، فضلا عن استفزازها، حسبما يرى متخصصون، إلا أنها تتكرر كل فترة، حيث أعلنت سلسلة جديدة للصيدليات عن سحب تجريه في أول فبراير المقبل لكل من يشتري بمبلغ 200 جنيه خاصة لمنتجات لوريال.

وأبدى عدد من الصيادلة اندهاشهم ورفضهم لهذه النوعية من الدعاية، التي وصفوها بغير القانونية، حيث قال الصيدلي خليل عبدالله، إن توزيع بعض الصيدليات هدايا ثمينة على المشترين أمر لا يمت للقانون بصلة، ويفتح بابا للتنافس غير العادل بين الصيدليات، متسائلا: كيف يمكن أن يتم توجيه مريض للشراء من صيدلية بعينها حتى يستطيع الحصول على خاتم ألماس أو خاتم ذهب؟

وأضاف عبدالله لـ”البديل”، أن هذه الممارسات يجب أن تواجه من قبل نقابة الصيادلة حتى لا يتحول الأمر إلى تجارة أو سلعة، فالصيادلة يتعاملون مع أدوية وليس منتجات عليها عروض أو وأشياء قابلة للسحب، مؤكدا أن ما يحدث يخالف آداب المهنة، وعلى النقابة التحرك ووضع حدود لتلك الإعلانات غير المألوفة.

ويرى الصيدلي إسلام عبد الفاضل، مؤسس تيار الإصلاح المهني الصيدلي، أن هذه الدعاية الغريبة وباهظة الثمن مخالفة تمامًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يجرم الدعاية ومحاولة التأثير على المرضى من خلال الإغراءات الدعائية والمادية، مطالبا نقابة الصيادلة بمواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المخالفة للقانون حتى لا يصبح الأمر معتادا في مهنة الصيدلة وتتحول إلى تجارة.

ومن جانبه، قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن الدواء غير قابل لإجراء عروض أو دعاية، فالدواء مسعر جبريًا، حتى وإن كانت الدعاية تحمل عروضا من قبيل تحديد مبالغ معينة للشراء ومن ثم دخول السحب على الهدية المحددة، فالأمر ترفضه نقابة الصيادلة، وتعتبره مخالفا لآداب المهنة.

وأوضح عبيد لـ”البديل”: “إذا سارت معظم الصيدليات على هذا النهج من الدعاية، سوف يتم خلق منافسة غير عادلة بين الصيدليات؛ لعدم إمكانية كل الصيدليات توفير خاتم ذهب أو ألماس لروادها”، مشيرا إلى حق النقابة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين بعقوبات تصل إلى إغلاق الصيدليات ومحاسبة المسؤولين عنها.