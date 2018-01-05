اليوم.. 4 مباريات في ختام الدور الأول للدوري العام

تقام أربع مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من عمر الدور الأول لمسابقة الدوري العام لكرة القدم؛ حيث يواجه بتروجيت الإنتاج الحربي، ويلتقي وادي دجلة بالداخلية، وسموحة مع المصري، وطنطا تواجه إنبي.

ويحتل الفريق البترولي المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة؛ فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر 7، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، وتلقت شباكه 18 هدفًا، أما الإنتاج الحربي فيحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة؛ فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 18 هدفًا.

ويسعى طارق يحيى للفوز في أول مباراة له هذا الموسم مع بتروجيت وإحراز الثلاث نقاط بعد أن تولى المهمة خلفا لمحمد يوسف، الذي رحل عن الفريق البترولي بعد الخسارة في آخر ٣ مواجهات، أما الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، فيبحث عن استمرار التقدم في ترتيب جدول الدوري بعد فوزه الأخير على وادي دجلة بهدفين.

ويحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 27 هدفًا، بينما يحتل الداخلية المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة؛ فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 6، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، وتلقت شباكه 19 هدفًا.

ويتمنى وادي دجلة بقيادة المدير الفني طارق العشري، ألا يتعثر مرة أخرى بعد خسارته الأخيرة أمام الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، وأن يحقق الفوز من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة يهرب بها من قاع الجدول وخطر الهبوط.

وفي لقاء سموحة والمصري، يأمل الفريق السكندري بقيادة طلعت يوسف، تحقيق الفوز من أجل اقتناص ثلاث نقاط مهمة يحتل بها المركز الخامس بعد تعادله مع الداخلية في اللقاء الأخير، فيما يطمح المصري بقيادة حسام حسن في الفوز بثلاث نقاط، من أجل تقليص الفارق مع الأهلي ثاني الدوري للمنافسة على هذا الموسم، خاصة أن المصري يعيش حالة جيدة بعد فوزه في المباراة الأخيرة على طنطا بنتيجة ثقيلة.

أما في لقاء طنطا وإنبي، فيحتل الفريق الدلتاوي المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 2 وتعادل في 7 وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، وتلقت شباكه 23 هدفًا، بينما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدف وتلقت شباكهم 17 هدفًا.