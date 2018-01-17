اليوم| انطلاق «يد إفريقيا».. والفراعنة يدافعون عن اللقب

تنطلق النسخة الثالثة والعشرين من كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، اليوم، والتي تحتضنها الجابون في الفترة من 17 وحتى 27 من يناير الجاري، ويشارك فيها 10 منتخبات؛ هي مصر حاملة اللقب، والجابون (البلد المضيف)، وتونس وصيف النسخة الأخيرة، وأنجولا، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازفيل.

ويشارك المنتخب الوطني، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي احتضنتها القاهرة في العام 2016، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وأنجولا ونيجيريا، ويأمل الفراعنة بقيادة مروان رجب، في الحفاظ على اللقب.

ويعد المنتخب التونسي الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة منذ انطلاقها عام 1974 برصيد 9 ألقاب؛ بداية بأول نسخة احتضنتها تونس، بعدما تغلبت على الكاميروني في المباراة النهائية، كما يعد أكثر المنتخبات تحقيقا للمركز الثاني والميدالية الفضية بالتساوي مع المنتخب الجزائري برصيد 7 ميداليات، أيضا كان أكثر المنتخبات حصولًا على المركز الثالث والميدالية البرونزية بالتساوي مع المنتخب المصري برصيد 6 ميداليات.

ويحتل المنتخب المصري المرتبة الثالثة كأكثر المنتخبات تتويجًا بالأميرة السمراء برصيد 6 ألقاب، وحقق المركز الثاني والميدالية الفضية 5 مرات، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية في 6 مرات، ومنذ انطلاق منافسات البطولة وحتى الآن، هيمنت مصر وتونس والجزائر على البطولة ولم يعتل أحد خلافهم منصات التتويج، حيث تقاسم الثلاثي الـ22 لقبا السابقين بواقع 9 لتونس و7 للجزائر و6 لمصر.

ويعد أفضل إنجاز للمنتخبات السمراء في مشوار البطولات السابقة حصول منتخب الكاميرون على لقب الوصيف في نسخة 1974 بعد الخسارة أمام تونس في المباراة النهائية، وحصول منتخب ساحل العاج على لقب وصيف نسخة 1981 عقب الخسارة أمام الجزائر، وحصول منتخب الكونغو على الميدالية الفضية أيضًا عقب الخسارة أمام الجزائر في النسخة التالية 1983.

وتضمنت قائمة الفراعنة التي ستشارك في رحلة الدفاع عن اللقب كريم هنداوي، ومحمد عصام، وعمر الوكيل، وكريم أيمن، وعلي زين، وإسلام حسن، ومهاب حسام، وأحمد الأحمر، وأبو الفتوح أحمد «حماصة»، وممدوح طه، ويحيى خالد، ومحمد سند، ومحمد إبراهيم، ومحمد ممدوح هاشم، ومحمد رمضان، وإبراهيم المصري، ووسام سامي نوار.

ويستهل المنتخب الوطني مشوار رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة نظيره المغربي في الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على أن يخوض ثاني مواجهاته بالبطولة في السادسة مساء غد، أمام نظيره النيجيري، ويلعب ثالث مبارياته في الثامنة مساء الأحد المقبل، أمام أنجولا، ويختتم منافساته بدور المجموعات يوم الإثنين الموافق 22 يناير، أمام جمهورية الكونغو.

ويتولى رئاسة بعثة المنتخب خلال البطولة، المهندس خالد العوضي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد الألفي، مدير المنتخبات الوطنية، وكرم كردي، مدير المنتخب الوطني الأول للرجال، ومروان رجب، المدير الفني، وعمر شوقي، المدير الإداري، والدكتور كريم عيد، أخصائي العلاج الطبيعي، والمهندس محمد إمام، المحلل الفني.