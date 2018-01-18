الميركاتو الشتوي.. آخر المستجدات والتكهنات

أكدت بعض التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأوروبية، أن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، طالب من مسؤولي فريقه التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ليكون بديلًا للتشيلي أليكسيس سانشيز، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق اللندني من أجل الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.

صحيفة «ديلي ميرور» الإنجليزية، أشارت إلى أن بوروسيا دورتموند رصد 60 مليون إسترليني للتنازل عن خدمات مهاجمه الجابوني، وأن اللاعب مطلوب في بعض الأندية الأخرى ما يجعل مهمة انتقاله إلى صفوف أرسنال صعبة، في ظل وجود رغبة لدى ريال مدريد الإسباني في ضم اللاعب صاحب الـ28عامًا، لتدعيم خطوطه الأمامية.

من جانبها، قالت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية، إن الكرواتي إيفان راكيتيتش، يفكر في الرحيل عن صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو بحد أقصى مع نهاية الموسم الجاري، بعدما بات الخيار الثاني في تشكيلة الفريق الكتالوني مع قدوم البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى صفوف البارسا.

وأوضحت الصحيفة أن الدولي الكرواتي مطلوب في الدوري الإنجليزي، حيث أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، رغبته في ضم اللاعب لتعويض نجمه البرازيلي الذي رحل إلى برشلونة، كما يتطلع فينجر، إلى ضم اللاعب لصفوف المدفعجية.

صحيفة «أس» الإسبانية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، تفيد بمنح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، الضوء الأخضر لمهاجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام المنصرم للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة الإسبانية، فإن فلورنتينو، أخبر وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديز، إنه مستعد للاستماع إلى العروض التي قدمت إلى رونالدو ومناقشتها، مما يشير إلى عدم ممانعة من رئيس النادي في مغادرة “الدون” أسوار سانتياجو برنابيو.

كما أوضحت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، الذي سبق له اللعب تحت قيادة جوارديولا، حينما كان الأخير مدربًا لفريق بايرن ميونيخ الألماني.