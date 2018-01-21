الليلة.. يد مصر تخوض اللقاء الثالث في رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي

يخوض المنتخب المصري الأول لكرة اليد في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة اللقاء الثالث له في النسخة الثالثة والعشرين من كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي تحتضنها الجابون في الفترة من 17 وحتى 27 من يناير الجاري، ويشارك فيها 10 منتخبات، هي مصر حاملة اللقب، والجابون (البلد المضيف)، وتونس وصيف النسخة الأخيرة، وأنجولا، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازفيل.

ويشارك المنتخب الوطني، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي احتضنتها القاهرة في عام 2016، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وأنجولا ونيجيريا، ويلتقي المنتخب الوطني اليوم أمام نظيره الأنجولي.

وحقق المنتخب المصري الانتصار في الجولتين السابقتين بفارق خمسة أهداف، حيث حقق الفوز في مباراته الافتتاحية على نظيره المغربي بنتيجة 33 – 28، قبل أن يعود ويحقق انتصارًا جديدًا في الجولة الثانية على نظيره النيجيري بنتيجة 27 – 22.

ويسعى مراون رجب، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى تحقيق الفوز على نظيره الأنجولي؛ من أجل استعادة صدارة المجموعة من أنجولا، التي اعتلت صدارة المجموعة الثانية عقب تغلبها على المنتخب العربي المغربي في الجولة الثالثة بنتيجة 32 – 21.

وتعد مواجهة أنجولا الليلة هي الأخيرة في مرحلة المجموعات. وفي حال تحقيق مصر الفوز ستتساوى مع أنجولا في عدد النقاط، ويتم النظر إلى فارق الأهداف، الذي سيكون في صالح أنجولا، التي سجلت حتى الآن 89 هدفًا، واستقبلت 60، فيما سجلت مصر 60، واستقبلت 50، ويعد الفارق بينهما 19 هدفًا، ولكن يتبقى لمصر مباراة في الجولة الختامية، ستخوضها أمام جمهورية الكونجو غدًا الاثنين، ويمكنها تصدر هذه المجموعة من خلالها.

وتضمنت قائمة الفراعنة التي تشارك في رحلة الدفاع عن اللقب كريم هنداوي، ومحمد عصام، وعمر الوكيل، وكريم أيمن، وعلي زين، وإسلام حسن، ومهاب حسام، وأحمد الأحمر، وأبو الفتوح أحمد «حماصة»، وممدوح طه، ويحيى خالد، ومحمد سند، ومحمد إبراهيم، ومحمد ممدوح هاشم، ومحمد رمضان، وإبراهيم المصري، ووسام سامي نوار.