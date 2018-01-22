الليلة.. يد مصر تختتم مشوارها بمجموعات إفريقيا وعينها على الصدارة

يختتم المنتخب المصري الأول لكرة اليد في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مشواره في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد الثالثة والعشرين، والتي تحتضنها الجابون في الفترة من 17 وحتى 27 من يناير الجاري، ويشارك فيها 10 منتخبات، هي مصر حاملة اللقب، والجابون (البلد المضيف)، وتونس وصيف النسخة الأخيرة، وأنجولا، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازفيل.

ويشارك المنتخب الوطني، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي احتضنتها القاهرة في عام 2016، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وأنجولا ونيجيريا، ويلتقي المنتخب الوطني اليوم أمام منتخب جمهورية الكونجو.

وحقق المنتخب المصري الانتصار في الجولات الثلاث الماضية وبنفس الفارق على منافسيه الثلاث (خمسة أهداف)، حيث حقق الفوز في مباراته الافتتاحية على نظيره المغربي بنتيجة 33 – 28، قبل أن يعود ويحقق انتصارًا جديدًا في الجولة الثانية على نظيره النيجيري بنتيجة 27 – 22، قبل أن يفوز على أنجولا متصدرة المجموعة، بنتيجة 25 – 20.

ويحتل المنتخب المصري قبل مباراته الرابعة وصافة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع منتخب أنجولا متصدر الترتيب بفارق الأهداف، ولكن يتبقى للمنتخب المصري مباراته الليلة أمام جمهورية الكونجو، فيما أنهى منتخب أنجولا منافساته في مرحلة المجموعات.

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة مروان رجب إلى مواصلة عروضه القوية التي يحققها خلال منافسات البطولة بالفوز على جمهورية الكونجو وتحقيق العلامة الكاملة، وإنهاء مشواره في دور المجموعات وهو متربع على قمة المجموعة الثانية؛ لتجنب مواجهة نظيره التونسي الذي ضمن بنسبة كبيرة تصدر المجموعة الأولى.

الجدير بالذكر أن إسلام حسن، لاعب المنتخب الوطني، حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية للفراعنة أمام منتخب المغرب، وحصل محمد سند على جائزة أفضل لاعب في لقاء نيجيريا، وتوج أحمد الأحمر نجم المنتخب المصري بجائزة الأفضل في لقاء أنجولا الأخير.

وتضمنت قائمة الفراعنة التي تشارك في رحلة الدفاع عن اللقب كريم هنداوي، ومحمد عصام، وعمر الوكيل، وكريم أيمن، وعلي زين، وإسلام حسن، ومهاب حسام، وأحمد الأحمر، وأبو الفتوح أحمد «حماصة»، وممدوح طه، ويحيى خالد، ومحمد سند، ومحمد إبراهيم، ومحمد ممدوح هاشم، ومحمد رمضان، وإبراهيم المصري، ووسام سامي نوار.